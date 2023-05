Eine afrikanische Delegation könnte Bidens Ausweg aus der Ukraine-Affäre sein

Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa kündigte kürzlich an, dass sechs afrikanische Staatsoberhäupter in die Ukraine und nach Russland reisen wollen, um eine Lösung für den Konflikt zwischen den beiden Ländern zu finden. Demnach haben sich der russische Präsident Wladimir Putin und der ukrainische Staatschef Zelenskyy bereit erklärt, die afrikanische Friedensmission in ihren jeweiligen Hauptstädten zu empfangen.

Berichten zufolge informierte Ramaphosa den Generalsekretär der Vereinten Nationen und der Afrikanischen Union über die bevorstehenden Treffen, die auf einen Vorschlag Sambias, Senegals, der Republik Kongo, Ugandas, Ägyptens und Südafrikas zurückgehen. Die Ankündigung erfolgte kurz nach den Anschuldigungen der Vereinigten Staaten, dass Südafrika Waffen an Russland geliefert habe. Die USA versuchen weiterhin, neutrale Staaten dazu zu zwingen, sich in der sich ausweitenden Ukraine-Affäre, die die Ukraine zerrüttet, für eine Seite zu entscheiden.

Wenn man die allgemeine Berichterstattung zu diesen Themen liest, ist es interessant, dass selbst die von den westlichen Eliten kontrollierten Medien wie die Financial Times die von Washington, Paris, Berlin und London verbreitete fiktive Propaganda mit Fakten unterfüttern müssen. Dieser Absatz aus einem FT-Artikel spricht zum Beispiel eine unumstößliche Wahrheit über die heutige Geopolitik aus:

Die Verwerfungen, die Südafrika durchgemacht hat, werfen ein Schlaglicht auf ein umfassenderes Problem. Die Entwicklungsländer haben das legitime Bestreben, auf eine neue Weltordnung zu drängen, die ihre Interessen in einer multipolaren Welt besser vertritt. Sie weisen zu Recht darauf hin, dass die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffenen Institutionen – vom IWF über die Weltbank bis zu den Vereinten Nationen – unsere Welt nicht mehr widerspiegeln.

Während die FT meint, Südafrika stehe kurz vor der Implosion, sehen die meisten Experten das kommende BRICS-Treffen und das unvermeidliche Wachstum dieser Union als sicheren Beweis dafür, dass eine multipolare Ordnung Gestalt annimmt. Südafrikas Naledi Pandor veröffentlichte einen Artikel, in dem sie hervorhob, wie ihr Land und der globale Süden von einer erweiterten BRICS profitieren werden. Ferner werden die Bürger Südafrikas erheblich davon profitieren, dass sie enger an die BRICS gebunden sind als die traditionellen westlichen Neokolonialisten.

Für Südafrika sind die Vorteile der BRICS-Mitgliedschaft unbestreitbar. Der gesamte südafrikanische Handel mit den BRICS-Staaten stieg von 487 Mrd. R im Jahr 2017 auf 702 Mrd. R im Jahr 2021. Weiterhin hat die Neue Entwicklungsbank (NDB) bis heute 11 Projekte in Südafrika im Wert von rund 5,4 Milliarden US-Dollar genehmigt, um die Erbringung von Dienstleistungen in kritischen Bereichen zu verbessern.

Pandor gehört zu den schärfsten Kritikern des idiotischen Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) gegen den russischen Präsidenten Putin. Die westliche Führung hat zweifellos bemerkt, dass die BRICS die G7 beim BIP inzwischen überholt haben und dass der von den USA und Großbritannien forcierte Stellvertreterkrieg in der Ukraine nach hinten loszugehen scheint.

Die BRICS werden bis 2030 mehr als 50 % des weltweiten BIP auf sich vereinen, oder noch viel früher, wenn andere Länder beitreten. Hinzu kommen Diskussionen über die Ablösung des US-Dollars durch eine alternative internationale Handelswährung, und der Krieg der Regierung Joe Biden gegen Russland wird historisch als eine Art amerikanisches Waterloo betrachtet werden. Stellen Sie sich die Auswirkungen dieser Situation vor. Sollten die afrikanischen Nationen entscheidend dazu beitragen, weiteres Blutvergießen in der Ukraine zu verhindern? Die Regierung Biden muss jedoch einen Ausweg aus dem gescheiterten Spiel mit der Ukraine finden. Wenn also die afrikanischen Länder eine zentrale Rolle spielen, kann Biden weiterhin große Töne spucken, während Wladimir Putin die von den Russen angestrebte neutrale Ukraine bekommt.

Das alles ergibt mehr Sinn, wenn wir uns klarmachen, dass die westlichen Eliten herausfinden müssen, wie sie sich absichern und ihre wirtschaftlichen Geschäfte am Laufen halten können. Vielleicht wird ihr Raubbau am öffentlichen Erbe nicht mehr so umwerfend profitabel sein wie früher, aber sie müssen auf jeden Fall am Futtertrog bleiben. Vielleicht ist das eine zu starke Vereinfachung, aber es scheint sicher, dass Blackrock und andere Investoren, die auf den Besitz von Odessa und anderen Teilen der Ukraine setzen, sehr enttäuscht sein werden, wenn der Krieg weitergeht.

Phil Butler ist Politikwissenschaftler und Osteuropakenner, Autor des Bestsellers „Putins Prätorianer“ und anderer Bücher. Er schreibt exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.