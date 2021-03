Eine französische Schauspielerin zieht sich bei „französischer Oscar-Verleihung“ aus, um gegen die COVID-Beschränkungen zu protestieren. (VIDEO)

Die Schauspielerin Corinne Masiero zog sich während einer französischen Preisverleihung auf der Bühne aus und machte ihrem Ärger über die Schließung von Kinos und anderen Kultureinrichtungen durch die Regierung inmitten der Covid-19-Krise Luft.

Die Zeremonie fand in einem Theater statt, während Wut und Frustration unter Schauspielern, Musikern und Künstlern über die mangelnde Bereitschaft der Regierung, ein Datum für die Wiedereröffnung von Kulturzentren festzulegen, wuchs.

Auf ihrer Brust stand „keine Kultur keine Zukunft“ und auf ihrem Rücken „gib uns die Kunst zurück Jean“, eine Botschaft an Premierminister Jean Castex.

#Cesar2021 Corinne Masiero a dit ce soir en une image et deux minutes ce que d’autres ont tenté d’exprimer plus ou moins bien en tenue de soirée et avec prompteur pic.twitter.com/Nw2rbOnF1x