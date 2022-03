Eine konstruierte Weltkrise

Nur wenige Menschen stellen sich heute die wichtigste Frage zum Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Viele wollen, dass sich Amerika aus dem Kampf heraushält, aber auch sie stellen nicht die entscheidende Frage. Warum befindet sich die Welt heute in einer Krise? Warum ist ein Grenzstreit zwischen Russland und der Ukraine so eskaliert, dass die Menschen einen Atomkrieg befürchten?

Die Antwort ist einfach. Amerika, unter der „Führung“ des hirntoten Biden und der ihn kontrollierenden Kräfte, hat dies getan und damit die Welt an den Rand einer Katastrophe gebracht. Wie immer hat der große Dr. Ron Paul Recht: „Drei Wochen nach Beginn dieses schrecklichen Krieges führen die USA keine Gespräche mit Russland. Wie Antiwar.com kürzlich berichtete, unterstützt die US-Regierung keine Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland, die zu einem Waffenstillstand und einem Ende des Blutvergießens führen könnten, sondern eskaliert die Situation, was das Blutvergießen nur noch vergrößern kann.

Der ständige Zustrom von Waffen der USA und ihrer Verbündeten in die Ukraine und das Gerede über die Unterstützung eines ausgedehnten Aufstands scheinen nicht darauf abzuzielen, der Ukraine einen Sieg auf dem Schlachtfeld zu verschaffen, sondern Russland eine, wie Außenminister Blinken es nannte, „strategische Niederlage“ zuzufügen.

Es klingt sehr danach, als wolle die Biden-Regierung Russland bis auf den letzten Ukrainer bekämpfen. Die einzige Lösung für die USA besteht darin, sich zurückzuziehen. Lassen Sie die Russen und Ukrainer eine Einigung erzielen. Das heißt, keine NATO für die Ukraine und keine US-Raketen an den Grenzen Russlands? So what! Beendet den Krieg, dann beendet die NATO“.

Schauen wir uns eine Analogie an, die uns helfen wird, Dr. Pauls Standpunkt zu verstehen. Seit Jahren greift die ukrainische Regierung ein Gebiet in der Donbass-Region an, das sich von der Ukraine abgespalten und eine unabhängige, prorussische Republik gebildet hat. Kurz bevor Putin gegen die Ukraine vorging, verstärkten die Ukrainer das Ausmaß und den Umfang ihrer Angriffe. Rick Rozoff beschreibt, was sie getan haben: „Zwei Drittel der ukrainischen Armee sind entlang der Kontaktlinie im Donbass zusammengezogen worden, sagte Eduard Basurin, Sprecher der selbsternannten Volksrepublik Donezk (DVR) am Donnerstag.

„Weitere drei Brigaden sind auf dem Weg [in den Donbass], das sind 20.000 bis 25.000 Soldaten mehr. Die Gesamtzahl wird 150.000 erreichen, die Nationalisten nicht mitgerechnet. Das sind etwa zwei Drittel des Personals der ukrainischen Streitkräfte“, sagte Basurin am Donnerstag im Fernsehsender Rossija 1 (VGTRK).

Die ukrainischen Truppen sind entlang der 320 Kilometer langen Frontlinie stationiert“, sagte er.

Im Gegensatz zu dem, was gerade passiert ist, hat der ukrainische Angriff nicht zu Sanktionen der USA gegen die Ukraine geführt. Es gab keine Sitzungen der UNO, um die ukrainische Aggression zu verurteilen. Es wurde nicht von einem Weltkrieg gesprochen. Im Gegenteil: Die ukrainische Regierung hat bei ihrem Angriff amerikanische Waffen eingesetzt und Amerika um weitere Waffen gebeten, um ihren Angriff fortzusetzen. Hören wir uns noch einmal Rick Rozoff an: „Die Streitkräfte der Ukraine haben das amerikanische Panzerabwehrraketensystem Javelin bei den Kampfhandlungen im Donbas eingesetzt. Dies teilte der Leiter der Hauptnachrichtendirektion des ukrainischen Verteidigungsministeriums, Kirill Budanow, in einem Interview…. mit.

Budanow sagte, dass die USA im Idealfall durch zusätzliche Militärhilfe und verstärkten diplomatischen und wirtschaftlichen Druck, einschließlich weiterer Sanktionen gegen Russland und der Beschlagnahmung und Sperrung russischer Bankkonten, dazu beitragen würden, einen russischen Überfall zu verhindern.

Zusätzlich zu der bereits zugesagten und gelieferten US-Hilfe, zu der unter anderem Mark VI-Patrouillenboote, Javelin-Panzerabwehrsysteme und leichte AN/TPQ-53-Gegenfeuerradarsysteme gehören, wünscht sich die Ukraine zusätzliche Luft-, Raketen- und Drohnenabwehrsysteme sowie elektronische Störsender, so Budonow. Patriot-Raketenbatterien sowie Raketen-, Artillerie- und Mörserabwehrsysteme stehen ebenfalls auf der Wunschliste der Ukraine.

Die AN/TPQ-53-Systeme wurden mit großem Erfolg eingesetzt, wie ukrainische Militärs bereits berichtet haben. Budanow sagte, dass die Javelin-Systeme auch gegen russische Streitkräfte eingesetzt worden seien. Zusammen mit den in der Türkei hergestellten Drohnen, die gegen die mit Russland verbündeten separatistischen Artillerietruppen eingesetzt werden, haben diese Systeme laut Budanow einen erheblichen psychologischen Abschreckungswert.

Warum der Unterschied? Wir sind der Meinung, dass die USA keine Waffen an die Ukraine hätten liefern dürfen. Dadurch hat sich die Situation verschlimmert. Aber für das, was wir jetzt sagen, spielt es keine Rolle, was Sie von dieser Politik halten. Der entscheidende Punkt ist, dass die Angelegenheit ein lokaler Kampf blieb, weil es keinen internationalen Aufschrei und keine Sanktionen gab. Hätten der hirntote Biden und seine Bande auf die so genannte russische „Invasion“ auf die gleiche Weise reagiert, wäre die Angelegenheit ein lokaler Streit geblieben. Russland und die Ukraine hätten sich geeinigt, und das war’s.

Die neokonservativen Kriegstreiber und andere Verfechter der „Demokratie“, zu denen leider auch einige verblendete „Libertäre“ gehören, sind dagegen. Haben wir nicht die Pflicht, uns gegen eine „Aggression“ zu wehren? Die Antwort ist klar: Nein, haben wir nicht. Wir haben nicht die Pflicht, jeden ausländischen Streit zu bewerten und zu beurteilen, wer daran schuld ist. Wir haben nicht die Pflicht, von Führern von Regimen, die uns oder vielmehr unseren Herren in Washington nicht gefallen, zu verlangen, dass sie die bestehenden Grenzen von Ländern als unveränderlich akzeptieren. Wir sollten die falsche Doktrin der „kollektiven Sicherheit“ ablehnen, die aus jedem Grenzstreit einen Weltkrieg macht. Der große amerikanische Historiker Charles Beard erkannte bereits in den 1930er Jahren, was an der „kollektiven Sicherheit“ falsch ist. In seinem Artikel „Giddy Minds and Foreign Quarrels“ fragte er: „Worauf … sollte sich die Außenpolitik der Vereinigten Staaten gründen? Darauf gibt es eine Antwort, die in keiner Studie eines Professors angepriesen oder von politischen Agitatoren geliefert wird. Es ist die Doktrin, die von George Washington formuliert, von James Monroe ergänzt und von der Regierung der Vereinigten Staaten bis zum Ende des neunzehnten Jahrhunderts befolgt wurde, als der Wahnsinn des ausländischen Abenteurertums über das Land hereinbrach. Diese Doktrin ist einfach. Europa hat eine Reihe von „primären Interessen“, die wenig oder gar nichts mit uns zu tun haben, und wird ständig von „Ehrgeiz, Rivalität, Interesse, Humor oder Launenhaftigkeit“ geplagt. Die Vereinigten Staaten sind eine kontinentale Macht, die von Europa durch einen weiten Ozean getrennt ist, der trotz aller Veränderungen in der Kriegsführung immer noch ein mächtiges Verteidigungsmittel darstellt. In die gewöhnlichen oder regelmäßigen Wechselfälle der europäischen Politik sollten die Vereinigten Staaten nicht durch dauerhafte Bindungen verwickelt werden. Wir sollten den Handel fördern, aber „nichts“ erzwingen. Wir sollten uns von Hass und Liebe fernhalten. Wir sollten korrekte und formelle Beziehungen zu allen etablierten Regierungen unterhalten, ohne Rücksicht auf ihre Form oder ihre Religion, ob christlich, mohammedanisch, schintoistisch oder was auch immer.“

Beard antwortete dann auf diejenigen, die unsere traditionelle Politik der Nichteinmischung durch „kollektive Sicherheit“ ersetzen wollten: „Im Rest der Welt, außerhalb dieser Hemisphäre, sind unsere Interessen weit entfernt und unsere Macht, unseren Willen durchzusetzen, ist relativ gering. Nichts, was wir für die Europäer tun können, wird unseren Handel wesentlich steigern oder zu unserem oder ihrem Wohlstand beitragen. Nichts, was wir für die Asiaten tun können, wird unseren Handel wesentlich steigern oder zu unserem oder ihrem Wohlstand beitragen. Unsere Beziehungen zu allen Ländern in Europa und Asien sollten formell und korrekt sein. Als Einzelne mögen wir in Hass und Liebe schwelgen, aber die Regierung der Vereinigten Staaten begibt sich auf stürmische See, wenn sie beginnt, eine Macht zu lieben und eine andere offiziell zu hassen.“

Wir sollten die Weisheit von Beard heute beherzigen. Sonst könnte die Welt in Flammen aufgehen.