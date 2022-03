Hunter Bidens Firma Rosemont Seneca hat Kapital für die Firmen bereitgestellt, die für die Errichtung der Biolabore in der Ukraine verantwortlich sind.

Der Artikel ist hier zu finden.

Das US-Außenministerium gab Anfang des Monats bei einer Anhörung im Senat zu, dass es in der Ukraine gefährliche, von den USA finanzierte Biolabore gibt. Am Mittwoch machte das Biden-Regime dann einen Rückzieher und bestand darauf, dass es keine von den USA finanzierten Biolabore in der Ukraine gebe.

Warum die plötzliche verwirrende Botschaft der Biden-Bande? Vor allem, wenn es Dokumente gibt, die beweisen, dass die USA mehrere Biolabore in der Ukraine finanziert haben, um potenziell gefährliche Krankheitserreger zu untersuchen.

Das mag daran liegen, dass Hunter Bidens Firma Rosemont Seneca die am Bau dieser Labore in der Ukraine beteiligten Firmen finanzierte und sie der Meinung waren, dass die amerikanische Bevölkerung dies nicht wissen sollte.

InfoWars hat einen ausgezeichneten Artikel mit Verbindungen zwischen Hunter Biden und der Firma Metabiota zusammengestellt, die an der Einrichtung von Biolaboren in der Ukraine beteiligt war.

The Gateway Pundit hat über die Wayback Machine herausgefunden, dass Rosemont Seneca im Jahr 2014 Kapital für Metabiota zur Verfügung gestellt (in das Unternehmen investiert) hat, wie auf der Website des Unternehmens vermerkt.

Auf der Webseite von Rosemont Seneca wird es als „Our Team’s Investments“ aufgeführt.

Wir haben auch eine Reihe von Dokumenten in der Wayback Machine gefunden (was bedeutet, dass sie inzwischen aus dem Internet gelöscht wurden), die zeigen, dass das Verteidigungsministerium mit Hilfe der Firma Black & Veatch in die Errichtung von Biolaboren in der Ukraine investiert.

Und jetzt das…

Russische Medien beschuldigten am Donnerstag auch Hunter Biden, die ukrainischen Biolabore zu finanzieren. Die Russen haben Hunter mit der Finanzierung der ukrainischen Biolabore in Verbindung gebracht.

Insider Paper berichtet:

Russland sagte am Donnerstag, dass der Rosemont Seneca Investmentfonds, der von Hunter Biden, dem Sohn von US-Präsident Joe Biden, geleitet wird, das militärische biologische Programm des Pentagon in der Ukraine finanziert, berichtete The Telegraph.

US-Präsident Joe Biden muss erklären, warum sein Sohn Hunter in die Aktivitäten der ukrainischen Biolabore verwickelt ist, sagte der Sprecher der russischen Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin, am Donnerstag auf seinem Telegramm-Kanal, berichtete TASS.

„Die eingegangenen Materialien erlauben es uns, das Schema der Interaktion zwischen US-Regierungsstellen und ukrainischen biologischen Objekten zu verfolgen. Die Aufmerksamkeit wird auf die Beteiligung von Strukturen an der Finanzierung dieser Aktivitäten gelenkt, die der gegenwärtigen US-Führung nahe stehen, insbesondere dem Rosemont Seneca Investmentfonds, der von Hunter Biden geleitet wird“, sagte Generalleutnant Igor Kirillov, Leiter der Strahlen-, chemischen und biologischen Abwehrkräfte der russischen Streitkräfte.

Das Pentagon-Programm wird auch von der US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID), der George-Soros-Stiftung und dem Zentrum für Seuchenkontrolle und -prävention finanziell unterstützt, so Kirillov.