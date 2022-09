Area 51 ist ein US-Militärstützpunkt im südlichen Zentrum Nevadas, der von Bergen und rauem Wüstengelände umgeben ist. Sie liegt etwa 83 Meilen (134 km) von Las Vegas entfernt und ist von der Nellis Air Force Range umgeben und grenzt an das Testgelände von Nevada.

Der Stützpunkt erhielt seine Namen von einem nummerierten Raster, das von der Atomenergiekommission (heute Teil des US-Energieministeriums) zugewiesen wurde. Andere Namen für den Stützpunkt sind Groom Lake, Dreamland, Paradise Ranch, the Ranch, Watertown (Heimatstadt von CIA-Direktor Allen Dulles), Watertown Strip, Homey Airport und the Box.

Sie wird oft als die berühmteste Geheimbasis der Welt bezeichnet.

Google Map – 37°14′06″N 115°48′40″W

Obwohl die Basis selbst nie geheim war und in den 80er-Jahren allgemein bekannt wurde, wurde ihre Existenz von der US-Regierung erst Mitte 2013 offiziell anerkannt. Die Mitarbeiter der Area 51 reisen in der Regel in Bussen mit verdunkelten Fenstern durch die Basis oder fliegen vom JANET-Terminal (Just Another Non Existent Terminal) am McCarran International Airport in Las Vegas ab.

Das Fehlen einer offiziellen Anerkennung durch die Regierung gab Anlass zu einer Reihe von Verschwörungstheorien, und der Stützpunkt ging schnell in die UFO-Überlieferung ein, als Gerüchte aufkamen, dass eine in Roswell abgestürzte Untertasse heimlich zur Area 51 transportiert wurde.

Eine kurze Geschichte der Area 51

Zwischen 1951 und 1954 wurde das Gebiet von der Atomenergiekommission für die meisten ihrer Atomtests genutzt. Der Ort ist mit Trümmern übersät, die von Bombern der Nellis Air Force Base geschossen wurden.

1955 beginnt die CIA mit der Operation AQUATONE – einem geheimen Projekt zur Entwicklung eines Flugzeugs, das hoch genug fliegen kann, um sowjetischen Boden-Luft-Raketen auszuweichen und sowjetische Atom- und Militäreinrichtungen zu fotografieren. Die CIA und Skunk Works, die Eliteabteilung des Waffenherstellers Lockheed, beginnen mit der Entwicklung des Spionageflugzeugs U-2.

Mehrere Vermessungsingenieure von Lockheed überfliegen das Gebiet nordöstlich des Luftwaffenstützpunkts Nellis und entdecken den Groom Lake, ein trockenes Seebett, das von einer Bergkette umgeben und weit genug vom öffentlichen Raum entfernt ist. Im Mai 1955 kündigt die Atomenergiekommission in einer Pressemitteilung den Bau einer „Satellitenanlage des Nevada-Testgeländes“ an.

Noch im selben Jahr treffen Mitarbeiter der CIA, der Air Force und von Lockheed auf dem Stützpunkt ein. Die erste U-2 wird in Burbank zerlegt und zu Testzwecken heimlich zur Area 51 transportiert. Das Flugzeug wird mit NACA-Markierungen (dem Vorläufer der NASA) bemalt und unter dem Deckmantel der Wetterforschung betrieben.

1998 enthüllte die CIA einige Details ihres U-2-Programms und behauptete, es sei für zahlreiche UFO-Sichtungen in den 50er und 60er-Jahren verantwortlich.

1957 – Der sowjetische Satellit Sputnik 1 beginnt die Erde zu umkreisen und Aufnahmen von geheimen US-Einrichtungen, darunter Area 51, zu machen. Die Arbeitgeber in Groom Lake sind sich der Flugbahn des Satelliten bewusst und schützen die Flugzeuge in den Hangars. Die Sowjets sind jedoch in der Lage, die Form des Flugzeugs anhand der auf der Rollbahn hinterlassenen Wärmesignaturen zu bestimmen. Die CIA startet die Operation RAINBOW – radarabsorbierende Platten werden auf die Außenseite des U-2-Flugzeugs geklebt, um es für das Radar unsichtbar zu machen. Die Platten erhöhen jedoch den Luftwiderstand, und der Verlust an Aerodynamik führt zu niedrigeren Geschwindigkeiten und geringerer Flughöhe.

1958 unterzeichnet Präsident Eisenhower die Executive Order Nr. 10633, mit der ein eingeschränkter Luftraum über dem Stützpunkt Groom Lake eingerichtet wird.

1959 verlegt das Rüstungsunternehmen EG&G seinen Radartestbetrieb in die Area 51 und beginnt bald mit der Erprobung der Radarablenkungsfähigkeiten von Operation OXCART, der neuen Lockheed A-12. EG&G führt Radartests an Attrappen und Konzeptdemonstratoren durch.

Nebenbei: Die CIA gründet Scheinfirmen, um ohne deren Wissen Titan von den Sowjets zu erwerben.

1960 – Nach erfolgreichen Tests der U-2 wird das Flugzeug in Betrieb genommen und fliegt routinemäßig über sowjetischem Gebiet, um Informationen zu sammeln. Sowjetische Spione in der Türkei haben die sowjetischen Behörden vor der Existenz der U-2 gewarnt, aber die Sowjets sind nicht in der Lage, sie abzufangen.

Dies gelingt ihnen schließlich, als die U-2 von Francis Gary Powell über sowjetischem Gebiet abgeschossen wird. Powell wird bald darauf zusammen mit den Überresten der U-2 und Fotos von sowjetischen Militärbasen peinlich im internationalen Fernsehen vorgeführt. Powell kehrt 2 Jahre später im Rahmen eines Gefangenenaustauschs in die Vereinigten Staaten zurück.

1962 – der erste A-12-Prototyp trifft in Groom Lake ein. Anders als die U-2 verfügt die A-12 über eine eingebaute Radarabwehrfunktion. Die A-12 wird 1965 in Betrieb genommen. Sie führt zur Entwicklung der kürzlich in Betrieb genommenen SR-71.

1968 – Area 51 erhält eine erbeutete MIG-21, die von einem irakischen Überläufer nach Israel gebracht wurde. Sie beginnen die Operation HAVE DOUGHNUT, um die Fähigkeiten der MIG zu bewerten. Sie stellen fest, dass die sowjetischen Flugzeuge den amerikanischen nicht überlegen sind, und beginnen mit der Ausbildung amerikanischer Piloten gegen MIGs in Area 51.

Im folgenden Jahr erhalten sie zwei MIG-17 und testen sie im Rahmen der Operation HAVE DRILL und HAVE FERRY. Die den MIGs zugewiesenen Einheiten sind als Red Hats bekannt.

1974 – Die Skylab-Astronauten fotografieren Area 51 aus dem Weltraum, was zu einem Streit zwischen der CIA und der NASA führt.

1977 – Forscher beginnen mit der Erprobung ungewöhnlicher Flugzeugrümpfe mit flachen Seitenflächen, um Flugzeuge für das Radar unsichtbar zu machen. Die Entwicklung des Lockheed HAVE BLUE führt schließlich zur Entwicklung der F-117, dem ersten in den USA gebauten Flugzeug, das für Radar völlig unsichtbar ist.

F-117 Nighthawk

1979 – Die CIA gibt die Kontrolle über Area 51 an die Air Force ab.

1981 – Die erste YF-117A trifft zu ihrem Jungfernflug in der Area 51 ein. Im selben Jahr wird die F-117 Nighthawk getestet.

1982 – Das flache Flugzeug TACIT BLUE des Verteidigungsunternehmens Northrop trifft zu Testzwecken in der Area 51 ein. Das Flugzeug ist in der Lage, eine Reihe von Stealth-Technologiekonzepten zu demonstrieren. Die Technologie basiert auf der Arbeit von Nazi-Wissenschaftlern, die im Rahmen der Operation Paperclip beschafft wurden und während des Zweiten Weltkriegs an der Horten Ho 229 gearbeitet hatten, dem ersten Tarnkappenflugzeug der Welt. Diese Technologien führen Northrop zur Entwicklung des enorm teuren B-2 Tarnkappenbombers.

1989 – Bob Lazar meldet sich mit der Behauptung, er habe in S-4 gearbeitet, einer geheimen unterirdischen Einrichtung in der Nähe der Area 51. Lazar berichtet, dass er mehrere fliegende Untertassen gesehen hat und dass die US-Regierung in der Area 51 außerirdische Technologie mithilfe von Element 115 umwandelt.

Lazars Behauptungen machten bald landesweit Schlagzeilen, und die Lage des Testgeländes wurde allgemein bekannt, wodurch die in der Area 51 durchgeführten Forschungen zur Tarnkappentechnologie unerwünschte Aufmerksamkeit erhielten.

1994 – Ehemalige Mitarbeiter der Area 51 reichen Klage gegen die Bundesregierung ein. Die Mitarbeiter, die den giftigen Dämpfen von brennenden Flugzeugen und radarabsorbierenden Platten ausgesetzt waren, die in großen Verbrennungsgruben mit Düsentreibstoff bedeckt waren, wurden krank und starben. Die Luftwaffe stufte die radarabsorbierenden Materialien (RAM) als streng geheim ein und wollte nicht riskieren, sie per LKW aus dem Stützpunkt zu transportieren.

Mit der Unterzeichnung der Presidential Determination No. 95-48 im Jahr 1995 befreit Präsident Clinton den Stützpunkt und alle anderen schwarzen Standorte aus Gründen der „nationalen Sicherheit“ von jeglicher Umwelthaftung.

1995 – Die Bundesregierung beschlagnahmt zusätzliches Land in der Umgebung von Area 51, einschließlich White Sides, 11 Meilen (ca. 18 km) vom Stützpunkt entfernt, und Freedom Ridge, 12 Meilen (ca. 19 km) entfernt, die damals die beliebtesten Orte zur Beobachtung von Area 51 waren. Die Beobachter zogen weiter zum Tikaboo Peak, 26 Meilen (ca. 42 km) vom Stützpunkt entfernt.

Diese relativ neue Beschlagnahmung deutet darauf hin, dass der Stützpunkt noch sehr aktiv ist.

William Fay, ausführender Produzent des kommenden Films Independence Day, bittet das Militär um Unterstützung für den Film. Das Pentagon ist immer sehr daran interessiert, Hollywood bei Filmen zu helfen, die das US-Militär in einem positiven Licht darstellen. Das Pentagon weigert sich jedoch, den Produzenten zu helfen, wenn sie nicht alle Erwähnungen von Area 51 aus dem Film entfernen.

1996 – Nach dem Kassenerfolg von Independence Day benennt Nevada die State Route 375 offiziell als Extraterrestrial Highway.

2013 – Die CIA erkennt die Existenz von Area 51 offiziell an und veröffentlicht weitere Einzelheiten über die auf der Basis durchgeführten Forschungen.

Wofür wird Area 51 heute genutzt?

Es wird spekuliert, dass Area 51 hauptsächlich für Wetterveränderungstechnologie, Gedankenkontrollprogramme und vieles mehr verwendet wird. Und natürlich sind diese Forschungen für niemanden von uns gut ):