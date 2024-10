Von Peter Koenig

Ist Präsident Putins Geduld am Ende?

Eine NATO-Invasion im nuklearen Russland ist derzeit im Gange, und die Welt ist sich nicht bewusst, dass sie sich im Dritten Weltkrieg befindet, wie Megatron (14. August 2024) berichtet.

Die russische Region Kursk ist derzeit voll von NATO-Waffen, Truppen, Logistik und mehr, von denen viele zerstört sind. Siehe Karte unten.

Die Ukraine will Russland mit dem Einfall in Kursk destabilisieren. (BingMaps/Institute For The Study Of War/USA TODAY)

Das Videomaterial stammt von Dutzenden NATO-Fahrzeugen, Luftverteidigungssystemen, Panzern und mehr, auch wenn diese von russischen Streitkräften in der Region Kursk zerstört und erbeutet wurden.

Den etwa 11.600 Mann starken Kiewer Streitkräften unter der Führung von NATO-Truppen ist es nicht gelungen, die Stadt Kurtschatow und ihr Kernkraftwerk zu erobern. Offenbar hat Präsident Selenskyj alle verbliebenen Truppen Kiews sowie zusätzliche polnische (NATO-)Truppen eingesetzt.

Der russische General Apti Alaudinov gab an, dass der Zweck der Invasion in der Region Kursk darin bestand, eine starke Position für die bevorstehenden Verhandlungen mit Russland zu sichern. Mit der Niederlage Kiews und seiner westlichen Herren hat das Kiewer Regime jedoch sein eigenes Todesurteil unterzeichnet.

Die Verluste Kiews belaufen sich auf mehr als 2.000.

General Allaudin sagt außerdem voraus, dass die Kiewer Spezialoperation bis Ende 2024 beendet sein wird, mit einem vollständigen Sieg der russischen Armee und der Kapitulation des Kiewer Regimes und seiner Herren in Washington und London. (Borzzikman, 15. August 2024)

Ob es tatsächlich zu einer Kapitulation des Westens kommen wird, bleibt abzuwarten. Es ist nicht die Art des Westens, selbst unter extremen Bedingungen das Gesicht zu verlieren – daher sind weitere Aggressionen, möglicherweise ein direkter Angriff der NATO auf Russland, möglich.

Zum jetzigen Zeitpunkt weigert sich Präsident Putin noch, den Krieg zu erklären, obwohl in Russland einmarschiert wurde und Russen auf ihrem Territorium von NATO-Truppen getötet werden. Und weitere direkte NATO-Angriffe könnten geplant sein. Im Moment kommt Washington mit „Mord“ davon; buchstäblich.

Schritt für Schritt überschreiten Washington und seine NATO-Partner eine rote Linie nach der anderen.

Zuerst NATO-Waffen in der Ukraine;

dann NATO-Truppen in der Ukraine;

dann F-16-Kampfjets in der Ukraine;

dann NATO-Soldaten, die die vom Westen gelieferten hochentwickelten Waffen bedienen;

dann NATO-Truppen auf russischem Territorium; dann NATO-Drohnen und -Flugzeuge, die russische Ziele auf russischem Territorium angreifen – und schließlich NATO-Truppen, die versuchen, einen ganzen russischen Bezirk einzunehmen, russische Gefangene zu machen und Russen zu töten.

Flughäfen in ganz Russland werden seit mehreren Wochen ständig von NATO-Drohnen bombardiert.

Am 9. August 2024 berichteten russische Staatsmedien von einer Explosion, gefolgt von einem Brand auf dem russischen Luftwaffenstützpunkt in der Region Lipezk, etwa 280 Kilometer von der Grenze zur Nordostukraine entfernt, als hätten ukrainische/NATO-Truppen den Flugplatz angegriffen und ein Lagerhaus und mehrere andere Einrichtungen mit gelenkten Luftbomben zerstört, die von NATO-Experten gesteuert wurden.

Einige spekulieren, dass Kiew/die NATO eine kleine taktische Atomwaffe eingesetzt haben könnte. Es gibt jedoch keine Beweise für eine solche Aggression, und Russland schweigt.

Nach Angaben des russischen Militärs waren an der eigenen (russischen) Offensive etwa 1.000 Soldaten und mehr als zwei Dutzend gepanzerte Fahrzeuge und Panzer beteiligt. Siehe diesen Artikel. (Diese Seite wurde von Google entfernt, mit der Begründung, dass die Seite der Moscow Times nicht mehr existiert – der Link wird angezeigt, um die westliche Zensur zu demonstrieren).

Die russische Armee rückt im Donbass ständig vor und verteidigt die russischsprachige Bevölkerung gegen die feigen Angriffe der Asow-Nazis, bei denen in den letzten 10 Jahren etwa 18.000 Menschen getötet wurden, die meisten von ihnen Frauen und Kinder.

Russland erhält auf seinem eigenen Territorium schwere und schmerzhafte Schläge durch NATO-Waffen. Die NATO ist überall präsent, mit Kommunikation, Logistik und NATO-Kommando.

Über 35 Länder investieren Hunderte Milliarden an Steuergeldern, um die Ukraine mit Waffen zu versorgen, mit denen diese tödlichen Angriffe gegen Russland ausgeführt werden – auf russischem Territorium, mit NATO-Soldaten, die der Westen gerne als „ausländische Söldner“ bezeichnet.

Rund 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, als Russland Nazi-Deutschland besiegte, rollen deutsche Panzer – die der Ukraine übergeben wurden – erneut durch die Region Kursk, in der die entscheidende Schlacht stattfand, durch die Russland Nazi-Deutschland besiegte und den Westen vor dem deutschen Faschismus rettete.

Aber der Faschismus ist heute wieder auf dem Vormarsch und sehr lebendig, und erinnert an die Zeiten der 1940er Jahre. Jetzt geht der Neofaschismus von der Ukraine aus, einem ehemaligen Verbündeten Nazi-Deutschlands – den Asowschen Bataillonen von Bandera –, die während des Zweiten Weltkriegs Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende Russen getötet haben.

Herr Putin bestand darauf, den Nationalsozialismus in der Ukraine auszurotten und die Ukraine zu einem neutralen und NATO-freien Land zu machen, eine wichtige Voraussetzung für Friedensverhandlungen.

Viele Menschen unterliegen immer noch der Illusion, dass Russland sich in einem geringfügigen militärischen Konflikt mit der Ukraine befindet, und erkennen nicht, dass dieser Stellvertreterkrieg zwischen Washington und der NATO gegen Russland weitaus gefährlicher ist als die Situation im Zweiten Weltkrieg im Jahr 1943.

Die NATO versucht, schrittweise Brigaden in Osteuropa zu bilden, um Russland entgegenzutreten.

Es ist ein Spiel der Beobachtung, „wie weit können wir gehen“, während man die Reaktion Russlands genau beobachtet. Die Schwierigkeiten, die sie haben könnten, sind die Besetzung der Brigaden mit Soldaten, da junge Europäer nicht bereit sind, für westliche Kriegstreiber und die Profite der westlichen Kriegsindustrie zu sterben.

Laut Megatron ist es sehr wahrscheinlich, dass die NATO irgendwann beabsichtigt, in Weißrussland einzumarschieren.

Haben sich Herr Putin und seine Berater in der Kühnheit der NATO verschätzt, in der Hoffnung, dass diese nicht von der Ukraine aus in russische Gebiete eindringt, um eine weitere Eskalation zu vermeiden?

Was nun, da alle roten Linien überschritten wurden – und das mehr als einmal?

In einer kürzlich abgegebenen Erklärung sagte der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew, Russland solle sich nicht länger zurückhalten:

Von diesem Moment an sollte die [Kiewer] militärische Spezialoperation offen exterritorialer Natur sein„, argumentierte Medwedew, der als stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates fungiert, in einem Beitrag am Donnerstag. „Wir können und sollten weiter in das vordringen, was noch als Ukraine existiert. Nach Odessa, Charkow, Dnepropetrowsk, Nikolaew. Nach Kiew und weiter. Es sollte keine Einschränkungen in Bezug auf anerkannte Grenzen geben.“ Siehe diesen Beitrag.

Wenn Präsident Putin auf noch mehr Aggressionen des Westens/der NATO auf russischem Territorium beharrt, könnte es sein, dass er eine starke Antwort parat hat, eine, die nicht als Antwort auf eine „False-Flag-Operation“ bezeichnet werden kann, denn was Kiew und die NATO auf russischem Territorium tun, ist eindeutig keine „False-Flag-Operation“, sondern reine Provokation.

Russland verfügt über die militärische Kapazität, gleichzeitig westliche Entscheidungs- und Militärzentren sowie Finanzzentren mit hochpräzisen taktischen Überschall-Atomwaffen auszulöschen, wobei der Verlust von Menschenleben auf ein Minimum beschränkt wird, die Machtstrukturen des Westens jedoch lahmgelegt werden.