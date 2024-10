Eines der außergewöhnlichsten Interviews einer hochrangigen US-Persönlichkeit zu China in den vergangenen Jahren. So viele Wahrheitsbomben.

Hier die bemerkenswertesten Aussagen von Neil Bush (vierter Sohn von Präsident George HW Bush und Bruder von George W. Bush):

Das chinesische System funktioniert für China

Here's the full interview with Neil Bush, son of George H.W. Bush.



I had the chance to talk to him in Anhui.



He has a rational view of China and China-U.S. relations. A rare voice in America.



Er sagt, dass er nach 150 Besuchen in China in den vergangenen 50 Jahren zu dem Schluss gekommen ist – und die meisten Amerikaner können es wahrscheinlich nicht ertragen, wenn ich das sage – dass das chinesische System für China funktioniert hat. Das chinesische System war für Hunderte Millionen Menschen von großem Nutzen“.

Der Hauptgrund für die Feindseligkeit der USA gegenüber China sei ganz einfach, dass China auf dem Vormarsch sei und die USA paranoide „falsche Geschichten“ darüber erfinden würden.

„In dem Buch ‚Destined for War‘ hat ein Harvard-Professor 16 Fälle untersucht, in denen eine etablierte Macht wie die USA, die stärkste Macht, mit einer aufstrebenden Macht konfrontiert war. In der heutigen Welt ist China eine aufstrebende Macht, und in 12 der 16 Fälle in den vergangenen 600 Jahren endete es mit Krieg. Und der Grund, warum eine aufstrebende und eine etablierte Macht Krieg führen, ist, dass die etablierte Macht sich durch den Aufstieg bedroht fühlt und diese Behauptungen aufstellt, dass die aufstrebende Macht die Macht übernehmen und die weltweit stärkste Macht werden will oder dass die aufstrebende Macht meine Wirtschaft übernehmen wird…. Sie erfinden falsche Geschichten. Es werden derzeit viele falsche Narrative verbreitet, und ich glaube, dass dies direkt mit dem Aufstieg Chinas und der wahrgenommenen Bedrohung unseres Lebensstandards, unserer Lebensweise und unserer nationalen Sicherheit durch diesen Aufstieg zusammenhängt.

Ich glaube einfach nicht, dass der Aufstieg eine Bedrohung für Amerika darstellt, also bin ich im Moment in einem anderen Lager als 90 Prozent der Amerikaner, und ich stimme Ihnen zu, dass, wenn mehr Menschen [nach China] kommen könnten, sie sich ihr eigenes Urteil bilden könnten und nicht auf die Propaganda und Demagogie der politischen Elite in Amerika hören müssten, die China als eine Art Teufel darstellt“.

China hege keine feindlichen Absichten gegenüber den USA, es seien die USA, die China zum Feind machten.

„Mit dem Wachstum Chinas wird natürlich auch sein Militär wachsen, denn das tun Länder: Sie bauen ihre Verteidigungskapazitäten aus. Und die Frage ist, wofür China dieses Militär einsetzen wird und ob es möglich ist, dass dieses Militär in einer feindlichen Weise gegen Amerika gerichtet sein wird. Ich glaube nicht, dass das die Absicht Chinas ist. Wissen Sie, mein Vater hat nie geglaubt, dass China ein Feind der Vereinigten Staaten ist. Und ich denke, man kann aus einem Freund einen Feind machen, wenn man ihn so behandelt, aber es wäre verheerend für beide Länder und für die Welt, wenn wir am Ende in einen Konflikt verwickelt würden.

Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und den USA sind eine Win-Win-Situation

„Die bilateralen Handelsbeziehungen mit China haben nichts Böses an sich. Sie sind eigentlich sehr gesund und sie sind gut für die amerikanischen Verbraucher und sie sind gut für den Wohlstand Amerikas, aber sie sind auch hervorragend für China, also ist es diese klassische Win-Win-Situation, und ich denke, die Amerikaner werden [irgendwann] erkennen, dass die Chinesen keine schlechten Menschen sind“.