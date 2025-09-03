Eine neue Analyse der tschechischen COVID-Impfstoffdaten zeigt: mRNA-Impfungen waren in allen Altersgruppen tödlich

Steve Kirsch

Einleitung

Die COVID-Impfstoffe gehören zu den dümmsten Maßnahmen in der Geschichte der öffentlichen Gesundheit. In diesem Beitrag stelle ich eine neue, objektive Analysemethode vor und zeige anhand offizieller tschechischer Daten, dass die mRNA-Impfstoffe nicht nur nutzlos, sondern tödlich sind.

Ich habe über 1.800 Artikel zu COVID-Impfstoffen und verwandten Themen geschrieben. Dieser hier ist der wichtigste. Er legt die Wahrheit offen, gestützt auf eine Methode, die absichtlich konservativ rechnet – die Schäden also eher unterschätzt als übertreibt.

Die neue Methode: KCOR

Ich habe eine Analysemethode entwickelt – KCOR –, die allein auf Geburtsdatum, Sterbedatum und Impftermin basiert. Damit lässt sich eindeutig bestimmen, ob ein Impfstoff in einer Population über einen Zeitraum netto schadet oder nützt.

Alle Parameter werden durch die Daten selbst bestimmt.

Manipulationen, wie sie bei klassischen epidemiologischen Studien möglich sind, sind ausgeschlossen.

Die Analyse startet mit einer konservativen Basislinie (vier Wochen nach Impfung, ohne COVID).

Das Ergebnis ist unverfälschbar datengesteuert.

Warum die tschechischen Daten einzigartig sind

Die Tschechische Republik ist das einzige Land weltweit, das vollständige Impf- und Sterbedaten auf individueller Ebene veröffentlicht hat. Alle anderen Staaten halten diese Daten unter Verschluss und geben sie nur ausgewählten Forschern frei – so bleibt die Öffentlichkeit im Unklaren.

Die tschechischen Daten von Mitte 2021 bis Ende 2022 zeigen eindeutig: Die Impfstoffe hatten in keiner Altersgruppe einen Nutzen.

Ergebnisse

Mit dem neuesten Code (automatisierte Hangnormalisierung, objektiv und wiederholbar) zeigt sich:

Die Kurve Rn(t) – das Verhältnis kumulativer Todesfälle Geimpfte vs. Ungeimpfte – liegt durchgehend über 1 .

– das Verhältnis kumulativer Todesfälle Geimpfte vs. Ungeimpfte – liegt durchgehend . Ein Wert über 1 bedeutet: Mehr Tote durch Impfungen als gerettete Leben.

Ergebnisse im Detail:

Alle Altersgruppen zusammen: +21 % höheres Sterberisiko bei Geimpften.

Ältere Menschen: Schaden geringer, aber immer noch erhöhtes Risiko.

Jüngere Menschen: +37 % höhere Sterblichkeit. Absolut weniger Todesfälle, aber verhältnismäßig viel gefährlicher.

Alle Altersgruppen. 21 % mehr Todesfälle in der COVID-geimpften Gruppe.

Bei älteren Menschen war der Schaden geringer. Ärzte, die sagten, dass ältere Menschen geimpft werden sollten, lagen falsch. Die Impfung erhöhte ihr Sterberisiko.

Der Schaden war bei jungen Menschen viel größer: eine durchschnittliche Erhöhung der Sterblichkeit um 37 %. Da weniger junge Menschen geimpft wurden und ihre Sterblichkeitsrate normalerweise niedrig ist, war die absolute Zahl der Todesfälle relativ gering, so dass diese Schäden viel schwerer zu erkennen waren. Dies erklärt jedoch, warum bei einigen Menschen viele unerwartete Todesfälle auftraten.

Reproduzierbarkeit

Der Code ist öffentlich auf meinem GitHub verfügbar.

Tabellen und Skripte zur Replikation sind online.

Jeder kann die Berechnungen in Minuten überprüfen.

Sehen Sie sich die neue Code zur automatischen Berechnung der richtigen Multiplikatoren anhand der Daten.

Herausforderung: Wer glaubt, einen Fehler zu finden, möge bitte eine korrigierte Analyse vorlegen. Bislang hat das niemand geschafft.

Angriffspunkte – und warum sie scheitern

Kritiker versuchen, die Methode anzugreifen. Doch ihre Argumente halten nicht stand:

Dynamische HVE nicht berücksichtigt? – Nein, keine Abweichung in den Daten.

– Nein, keine Abweichung in den Daten. Statische HVE nicht berücksichtigt? – Doch, genau das macht die Hangnormalisierung.

– Doch, genau das macht die Hangnormalisierung. Basislinie falsch gesetzt? – Nein. Todesfälle steigen direkt nach Impfung, auch während der Basiszeit.

– Nein. Todesfälle steigen direkt nach Impfung, auch während der Basiszeit. Kontrollgruppe ungültig? – Selbst wenn Ungeimpfte später geimpft werden, verwässert das nur das Signal – es macht den Impfstoff sicherer, als er ist.

Alle bekannten Einwände wurden widerlegt.

Warum die tschechischen Daten entscheidend sind

Detailtiefe: Verknüpfte nationale Register zu Impfungen, Todesfällen, Hospitalisierungen.

Verknüpfte nationale Register zu Impfungen, Todesfällen, Hospitalisierungen. Hohe Durchimpfung + hohe Infektionsraten: Klare Vergleichbarkeit.

Klare Vergleichbarkeit. Transparenz: Traditionell akkurate Erfassung, weniger politisch „massiert“.

Andere Länder geben solche Daten nicht frei. Der Grund ist offensichtlich: Wer sie unabhängig prüft, findet dasselbe Muster.

Das große Schweigen

Warum gibt es keine peer-reviewte Publikation dazu?

Institutionelle Vereinnahmung: Fachzeitschriften schützen das Impf-Narrativ. Karriere-Risiko: Jeder Forscher, der Probleme offenlegt, riskiert Ausschluss und Fördermittelverlust. Datenabschottung: Vollzugang wird verweigert, nur aggregierte Berichte sind öffentlich.

KCOR – das „Smoking Gun“-Werkzeug

Minimale Annahmen, keine Manipulation.

Todesfälle sind das harte Ergebnis, nicht weichgezeichnete Hazard Ratios.

Konservative Methode – unterschätzt Schäden, niemals übertreibt.

Einfach überprüfbar, jeder kann es testen.

Fazit der KCOR-Analyse:

Zwei Dosen = doppelter Schaden gegenüber einer Dosis.

Kein Zeitraum mit Netto-Nutzen.

Vor allem junge Menschen: massiv erhöhtes Sterberisiko.

Fazit

Die tschechischen Daten sind das wichtigste Beweismaterial weltweit.

Die Analyse zeigt klar: Die COVID-Impfstoffe haben in allen Altersgruppen Schaden angerichtet.

Kein Nutzen, nur Schaden.

21 % höhere Sterblichkeit bei Geimpften.

Jüngere besonders stark betroffen.

Schäden wurden durch konservative Methode noch untertrieben.

Die COVID-Spritzen müssen sofort gestoppt werden.