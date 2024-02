Eine Reise in die Vergangenheit – Lebenslektionen von den Amischen

Die Geschichte auf einen Blick

Der Dokumentarfilm „The Lives of the Amish in the U.S.“ zeigt, wie „eine Begegnung mit den Amischen wie eine Reise in die Vergangenheit ist“ und warum dies in der heutigen Zeit ein sehr kluger Schritt sein könnte

Die Amish meiden in der Regel Technologie und andere moderne Annehmlichkeiten wie Elektrizität und Autos

Es hat erhebliche Vorteile, im Einklang mit der eigenen Gemeinschaft zu leben – ohne Abhängigkeit von irgendjemandem oder einer Technologie

Die Amischen produzieren in der Regel den Großteil ihrer Lebensmittel selbst und sind nicht auf das öffentliche Stromnetz angewiesen

Die Abhängigkeit von modernen Annehmlichkeiten und Technologien macht Sie unglaublich verwundbar, wenn diese zusammenbrechen, während die Bereitschaft und der Einfallsreichtum der Amish Ihre Autonomie und Freiheit schützen

Technologie und andere moderne Annehmlichkeiten haben sich so sehr in unser tägliches Leben eingebürgert, dass die meisten Menschen kaum noch ohne sie leben können. Bei den Amischen ist das nicht der Fall, denn sie leben noch weitgehend so, wie es vor 300 Jahren war.

Ihre Lebensweise, die den Besitz von Computern verbietet und sich nur in begrenzten Fällen für ihre Geschäfte auf Elektrizität stützt, mag mit unnötigen Härten verbunden sein. Aber es gibt erhebliche Vorteile, wenn man im Einklang mit seiner Gemeinschaft lebt – ohne Abhängigkeit von irgendjemandem oder einer Technologie.

Der oben genannte DW-Dokumentarfilm „Das Leben der Amischen in den USA“ beschreibt, wie „eine Begegnung mit den Amischen wie eine Reise in die Vergangenheit ist“ und warum dies in der heutigen Zeit ein sehr kluger Schritt sein kann.

Kein Verlass auf Annehmlichkeiten, die eines Tages wegfallen könnten

In den USA leben etwa 370.000 Amish People, vorwiegend in Indiana, Pennsylvania und Ohio. Die Lebensweise der verschiedenen Gemeinschaften unterscheidet sich geringfügig, wobei einige Gruppen unter anderem ganz auf Elektrizität verzichten, während andere dies nicht tun. Der Kern des Amisch-Seins ist jedoch die Selbstständigkeit, die Ablehnung der meisten technischen Errungenschaften und die Hingabe an die Gemeinschaft.

Da es keine Autos gibt, fahren die meisten Amish People mit Pferdewagen. Andere mieten sich ein Taxi oder benutzen ein E-Bike, um Entfernungen zurückzulegen, die für Pferde zu weit sind. Es gibt auch eine bemerkenswerte Abwesenheit, die den meisten modernen Familien fremd wäre – keine Computer, Handys, Internet oder soziale Medien im Haus.

Chester und seine Familie, die im Film zu sehen ist, leben nach der alten Amish-Ordnung. Das Wort „ordnung“ bedeutet auf Deutsch „Ordnung“ und beschreibt eine Reihe von Regeln, die ihre Lebensweise vorgeben. Neben dem Verzicht auf Technik und der ausschließlichen Verwendung von Batterien und Generatoren heizt die Familie ihr Haus mit Holz aus einem nahe gelegenen Wald und verwendet eine altmodische Waschmaschine zum Reinigen ihrer Kleidung. Das ist alles andere als lästig, sondern trägt zu ihrem Wohlbefinden bei. sagt Chester:

„Selbst während COVID und all den Turbulenzen … die es weltweit gab, konnten wir eine Lebensweise beibehalten, die den inneren Frieden fördert. Und ich glaube nicht, dass das möglich ist, wenn man immer 24/7 ist, wenn man komplett mit den sozialen Medien und der Außenwelt verbunden ist. Selbst Unternehmen, die komplett mit … sofortiger Kommunikation arbeiten – das ist großartig für ein Unternehmen, [aber] ich bin so froh, dass ich mich davon zurückziehen kann. Und so bewahre ich mir meinen Verstand.“

Für viele ist es schwierig, sich ein Leben ohne moderne Annehmlichkeiten wie Strom, Computer und Handys vorzustellen. Aber es ist klug, aufmerksam zu sein, wenn sich der Große Reset um uns herum entfaltet. Während der COVID-19-Pandemie wurde von den führenden Politikern der Welt ein gemeinsames Mantra skandiert: Ein Great Reset ist notwendig, um die Krise zu überwinden und eine neue, nachhaltige Zukunft zu schaffen.

Diese Zukunft wird von einem mächtigen globalen Kartell angeführt, das die Kontrolle über die Gesellschaft und letztlich die Menschheit erlangen will. Zu diesem Zweck könnten Ressourcen, die derzeit unveräußerlich scheinen – wie das Recht, seine eigenen Lebensmittel anzubauen und die Kontrolle über sein Finanzvermögen zu behalten – eines Tages verschwinden. Wenn man ohne sie nicht überleben kann, verliert man jegliche Autonomie und ist den Machthabern ausgeliefert.

Eigene Lebensmittel anbauen hilft, Ihre Freiheit zu schützen

Wer die Lebensmittelversorgung kontrolliert, kontrolliert auch die Bevölkerung. Auch in diesem Bereich haben die Amish alles richtig gemacht, denn sie produzieren den Großteil ihrer Lebensmittel selbst. Lloyd und Edna Miller, die ihren Betrieb mit 50 Milchkühen mit Solarenergie betreiben, gehören zu ihnen.

Edna benutzt ihr E-Bike, um einmal in der Woche einen Lebensmittelladen zu besuchen, und kauft nur Dinge, die sie nicht auf dem Hof anbauen. Die Fähigkeit, sich selbst zu versorgen, ist nicht nur für die Millers wichtig, sondern für die gesamte amische Gemeinschaft. sagt Lloyd:

„Als COVID aufkam, gerieten viele Leute in Panik … die Leute sind sich nicht einmal sicher, woher ihre Lebensmittel heute kommen. Und das sind reale Probleme … im Großen und Ganzen könnten wir für eine ziemlich lange Zeit selbstversorgend sein, vorwiegend innerhalb der Gruppe. Innerhalb der Gruppe von Menschen, die wir persönlich kennen, könnten wir eine ziemlich lange Zeit ohne jeglichen Input von außen überleben.“

So viele Lebensmittel wie möglich selbst anzubauen, ist ein Prinzip, nach dem jeder leben kann. Sie könnten in ein Gewächshaus investieren, eine Obstplantage anlegen oder in eine ländliche Gegend ziehen, wo Sie Hühner züchten können. Jedes zusätzliche Maß an Selbstversorgung, das Sie schaffen können, bietet Ihnen mehr Schutz.

Die Globalisten haben zum Beispiel mit ihren patentierten gentechnisch veränderten Organismen (GVO) seit Langem ein Monopol auf die Getreideindustrie. Ein ähnlicher Trend ist jetzt bei den gefälschten Lebensmitteln zu beobachten. Die Globalisten versuchen, die Tierhaltung durch im Labor gezüchtetes Fleisch und sogar Insekten zu ersetzen, was es privaten Unternehmen ermöglichen wird, die gesamte Lebensmittelversorgung zu kontrollieren. Diejenigen, die in der Lage sind, ihre eigenen Lebensmittel anzubauen, können jedoch nicht kontrolliert werden.

In reale Dinge wie Land und Gebäude zu investieren, ist ebenfalls ein kluger Schachzug und ein Bereich, in dem sich die Amish auszeichnen. Obwohl jede Art von formaler Ausbildung nach der 8. Klasse endet, besitzen und führen viele in der amischen Gemeinschaft erfolgreiche Unternehmen, darunter Schmieden und Bäckereien.

„Die Amischen sind sehr geschäftsorientiert, kleine Unternehmen, wissen Sie. Kleine Familienbetriebe, die von Familien oder Freunden geführt werden, und wir arbeiten als Team zusammen“, sagt Tom Berer aus Pennsylvania in dem Film.

Gemeinschaft und Familienleben vor Technologie

Ein weiterer Grundsatz, der in der amischen Gemeinschaft tief verwurzelt ist, ist die Selbstständigkeit und das Streben nach dem Wohl des Ganzen. „Das bedeutet, dass man seine individuellen, egoistischen Wünsche zurückstellt und das tut, was gut für die Gemeinschaft ist“, sagt Chester und fügt hinzu:

„Unsere Kultur mag es nicht, auf staatliche Hilfe angewiesen zu sein. Wir möchten also keine Almosen annehmen. Wir zahlen nicht in die Sozialversicherung ein. Wir erhalten auch keine Sozialleistungen. Wir bekommen weder Medicaid noch Medicare, aber wir haben in unserer Gemeinde einige kirchliche oder gemeindefinanzierte Programme, die alle nicht gewinnorientiert sind. Ich selbst zahle also jeden Monat etwa 200 Dollar ein, und damit habe ich eine Grundabsicherung von bis zu 100.000 Dollar im Jahr, nur für meine Familie.“

Um eine 50.000 Dollar teure Operation für einen zehnjährigen Amish-Jungen zu finanzieren, kam die Gemeinschaft ebenfalls zusammen: Mehr als 250 Menschen spendeten und übertrafen das Ziel. Die amische Lebensweise kann auch gesundheitliche Vorteile haben.

Bei den Menschen hat die Häufigkeit von Depressionen mit der Verwendung von elektrischem Licht zugenommen. Dies ist zwar nur eine Korrelation, aber es ist interessant festzustellen, dass die Amish-Populationen, die keinen Strom haben, eine niedrige Depressionsrate aufweisen. Die Amischen haben auch eine niedrige Asthmarate, was wahrscheinlich auf ihr landwirtschaftliches Umfeld zurückzuführen ist. Substanzen im Hausstaub der Amischen können sogar das angeborene Immunsystem beeinflussen und die Entwicklung von allergischem Asthma unterdrücken.

Außerdem benutzen einige Amische zwar Telefone – Festnetztelefone, keine Handys – für geschäftliche Zwecke, aber in der Regel nicht im Haus, da „zu viel Technologie das Familienleben stört“. Im Rest der USA verändern die Technologie und die Nutzung sozialer Medien die Funktionsweise des menschlichen Gehirns, insbesondere bei hoher Nutzung.

Daten von Teenager-Handys zeigen, dass die Nutzung in der Tat hoch ist: Sechstklässler nehmen ihre Handys mehr als 100 Mal pro Tag in die Hand, manche sogar mehr als 400 Mal pro Tag. Zudem verbringen Jugendliche durchschnittlich 8,2 Stunden pro Tag mit ihren Geräten, manche sogar doppelt so viel.

Digitaler Stress, der durch eine Überlastung der Verbindungen, die Angst, Online-Unterhaltungen zu verpassen oder das Gefühl, immer online verfügbar sein zu müssen, sowie die Angst, online Anerkennung zu finden, entsteht, ist ein weiteres wichtiges Thema. Fast 50 % der Jugendlichen, die soziale Medien nutzen, leiden unter digitalem Stress, der mit einer Zunahme depressiver Symptome verbunden ist.

In der Amish-Gemeinschaft können sich Jugendliche auf Rumspringa einlassen, eine Zeit erhöhter sozialer Aktivität und Erkundung. Der Begriff bedeutet auf Niederländisch „herumlaufen“ und ist ein Übergangsritus, bei dem sie sich entscheiden können, die amische Gemeinschaft zu verlassen oder sich in die amische Kirche taufen zu lassen.

Die Amish sind bereits frei vom Kontrollnetz

Die zunehmende Verbreitung intelligenter Städte mit angeschlossenen intelligenten Zählern hat die Infrastruktur für eine weitverbreitete Überwachung geschaffen, während digitale IDs alles an einem Ort speichern – Ihre Finanzen, Ihre Gesundheitsinformationen, Ihren beruflichen Werdegang und Ihre soziale Kreditwürdigkeit. Das bedeutet, dass Globalisten Ihre Ausgaben und die Nutzung von Ressourcen überwachen und kontrollieren können.

Organisationen wie das Weltwirtschaftsforum und viele der Zentralbanken drängen auf die Einführung des globalistischen Kontrollnetzes. Sobald es in Betrieb ist, könnte es unmöglich oder nahezu unmöglich sein, ohne eine digitale ID und digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) zu leben.

Um seine Freiheit zu schützen, muss man sich so weit wie möglich vom Kontrollnetz entfernen, und das ist ein weiterer Bereich, in dem die Amish – die nicht vom Kontrollnetz abhängig sind – einen erheblichen Vorteil haben.

Auf diese Weise können wir alle von ihrer altmodischen Lebensweise lernen und danach streben, einen einfacheren, unabhängigeren Lebensstil zu führen – bauen Sie Ihre eigene „Arche“, verbessern Sie Ihre Fähigkeiten und pflegen Sie eine starke Gemeinschaft um sich herum. Dazu gehört auch, dass Sie Ihre eigenen Lebensmittel anbauen oder, falls Sie dazu nicht in der Lage sind, eine Beziehung zu einem örtlichen Landwirt aufbauen, der Sie mit Lebensmitteln versorgen kann.

Kaufen Sie zumindest in kleinen Geschäften ein, auch bei Lebensmitteln, und unterstützen Sie lokale Landwirte statt Konzernriesen. Sie können auch Ihr Mobiltelefon, das als „Überwachungswaffe und darüber hinaus“ bezeichnet wurde, so weit wie möglich wegwerfen. Auch wenn Sie kein Interesse an der amischen Lebensweise haben, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass die Abhängigkeit von modernen Annehmlichkeiten und Technologien Sie unglaublich verwundbar macht, wenn diese zusammenbrechen.

Auch wenn es unangenehm ist, darüber nachzudenken, ist diese Existenz eine zerbrechliche, die mit dem Fortschreiten von The Great Reset weggenommen werden könnte. Selbstgefällig zu werden macht es den Globalisten nur leichter, ihre Pläne umzusetzen, während die Bereitschaft und der Einfallsreichtum der Amish eine vollständige Übernahme unwahrscheinlich machen.

Neben den praktischen Schritten, wie dem Anbau von Nahrungsmitteln und der Erwägung alternativer Energiequellen, wie Solarzellen auf dem Dach oder einem Generator, muss man auch einen klaren Kopf bewahren. Verzichten Sie also so weit wie möglich auf Ihr Handy und andere Big-Tech-Propaganda-Einflüsse und setzen Sie stattdessen auf echte Beziehungen und lokale Verbindungen. Knüpfen Sie Verbindungen in Ihrer Gemeinde, wo immer Sie können, und arbeiten Sie zusammen, wie es die Amish tun, um ein sinnvolles, widerstandsfähiges Leben aufzubauen.

