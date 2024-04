Eine von Bill Gates finanzierte Studie im Lancet deckt das Versagen von Lockdowns und Impfstoffen auf

Eine neue, von der Bill and Melinda Gates Foundation finanzierte und in der Fachzeitschrift The Lancet veröffentlichte Studie über die globale Krankheitslast” hat das Scheitern von Pandemiebekämpfungsmaßnahmen wie Quarantäne und Impfung aufgezeigt.

Die am 3. April veröffentlichte Studie enthält weltweite altersstandardisierte Mortalitätsdaten während der Pandemie. Diese Global Burden of Disease (GBD) Studie ist, wie der Name schon sagt, eine umfassende globale Bewertung der Auswirkungen von Krankheiten. Sie enthält altersspezifische Mortalitätsdaten aus den ersten beiden Jahren der Pandemie und gibt damit Aufschluss über die globale Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen. Die zur Bestimmung der pandemischen Mortalität angewandten Methoden umfassen Daten über überzählige Todesfälle in Kombination mit Infektionsraten und COVID-19-spezifischen Todesfällen. Die Daten in diesem Bericht zeichnen ein beunruhigendes Bild und zeigen einen signifikanten Anstieg der weltweiten Sterblichkeit in allen Altersgruppen zwischen 2020 und 2021.

Hier ist ein Diagramm der Daten aus dieser Studie, die die COVID-19-Mortalität in den Jahren 2020 und 2021 für verschiedene Altersgruppen vergleicht (Abb. 1):

Diese Diagramme verdeutlichen den exponentiellen Anstieg des Sterberisikos mit zunehmendem Alter und den deutlichen Anstieg der Sterblichkeit zwischen 2020 und 2021. Die prozentualen Sterberaten für verschiedene Altersgruppen aus dieser GBD-Studie sind in Abb. 2 dargestellt:

Wir wurden ständig von Regierungsstellen, angesehenen wissenschaftlichen Zeitschriften und den Medien über das Altersrisiko getäuscht. Die allgemeine Botschaft war, dass jeder gefährdet ist. Die obige Tabelle zeigt, dass weltweit die Wahrscheinlichkeit, an der Krankheit zu sterben, für alle Menschen unter 60 Jahren weniger als 0,1 % beträgt, wobei das individuelle Gesundheitsrisiko bisher nicht einmal berücksichtigt ist. Die Impfstoffe wurden zunächst als wirksam gegen die Übertragung und dann, als die Blase platzte, als äußerst wirksam gegen die Sterblichkeit dargestellt. Die Auswirkungen auf die Sterblichkeit werden in diesem Bericht leider nicht bestätigt, da einer der Hauptunterschiede zwischen 2020 und 2021 die beispiellose globale Gesundheitsmaßnahme von 11,3 Milliarden Impfungen war. Dieser fehlende positive (und potenziell schädliche) Effekt wird in diesem Bericht nicht einmal erwähnt, während die angebliche Schwere der Pandemie und die Notwendigkeit fundierter globaler Interventionen immer wieder betont werden.

Betrachtet man diese prozentualen Unterschiede speziell für die einzelnen Altersgruppen, so ergibt sich folgendes Bild (Abb. 3):

Das obige Diagramm zeigt einen bemerkenswert stetigen Anstieg (145 % bis 174 %) der weltweiten COVID-19-Mortalität in allen Altersgruppen mit einem Höhepunkt zwischen 35 und 39 Jahren. Da das COVID-19-Risiko bis zum Alter von 80 Jahren exponentiell ansteigt (siehe Abb. 1), würde man erwarten, dass eine erfolgreiche Intervention den größten Effekt in den älteren Altersgruppen hätte. Auch bei der Impfung werden höhere Alters- und Risikogruppen bevorzugt. Außerdem muss nach 2020 eine gewisse natürliche Immunität aufgebaut worden sein, die sich 2021 positiv auswirken würde. Dennoch ist die Mortalität in allen Altersgruppen deutlich angestiegen. Hinzu kommt der Übertragungseffekt der überzähligen Todesfälle von 2020 (Mortalitätsverschiebung), da man nur einmal sterben kann, was sich ebenfalls positiv auswirken sollte.

Besorgniserregende Daten zur Mortalitätssalienz wurden auch vom britischen Office for National Statistics und von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) veröffentlicht. Die Daten des WHO-Berichts zeigen einen noch alarmierenderen Anstieg der Mortalitätsüberschreitung um 131 % zwischen 2020 und 2021 und einen zeitlichen Zusammenhang mit der Einführung des Impfstoffs, den ich in der folgenden Grafik hinzugefügt habe:

Eine beträchtliche Anzahl “seriöser” Gremien und Fachzeitschriften berichtet über einen konsistenten und signifikanten Anstieg der Sterblichkeit zwischen 2020 und 2021 und darüber hinaus, wobei eine Reihe unterschiedlicher Methoden und Messgrößen verwendet werden. Diese Berichte sollten die Grundlage für eine gründliche Untersuchung der Ursachen dieses besorgniserregenden Anstiegs der Sterblichkeit bilden. Offiziell heißt es, dass die neuen Varianten, die ab Herbst 2020 auftraten (beginnend mit der Alpha- oder Kent-Variante), zu größeren und tödlicheren Covid-Wellen führten. Aber ist das die ganze Geschichte? Und warum haben die Absperrungen und Impfungen, die 2021 allgegenwärtig waren, die Zahl der Todesfälle nicht verringert, wie behauptet wurde? Angesichts des Ernstes der Lage sollte die Untersuchung von unabhängigen Teams durchgeführt werden, die ungehinderten Zugang zu den relevanten Datenquellen haben.

Wird das jemals geschehen? Gerade ist ein Schwein an meinem Fenster vorbeigeflogen.

Dies war ein weiteres globales Projekt, das zu groß war, um zu scheitern.