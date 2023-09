Eine von der Gates-Stiftung finanzierte Gruppe stellt fest, dass 34 % der Amerikaner überzeugt sind, dass die COVID-Impfstoffe Tausende Mensch getötet haben.

Die Umfrage ergab auch, dass 31 % der Amerikaner es für „sicher“ oder „wahrscheinlich“ halten, dass Ivermectin eine wirksame Behandlung für COVID ist.

Eine von der Bill & Melinda Gates Foundation finanzierte Impforganisation hat herausgefunden, dass ein Drittel der Erwachsenen glaubt, dass die COVID-Impfstoffe „Tausende von plötzlichen Todesfällen bei ansonsten gesunden Menschen verursacht haben“.

Die Kaiser Family Foundation (KFF), die in den vergangenen zwei Jahrzehnten mehr an demokratische als an republikanische Kandidaten gespendet hat, veröffentlichte am 22. August die Ergebnisse einer Umfrage über das, was sie als „gesundheitliche Fehlinformation“ bezeichnete.

Die Pilotumfrage „Health Desinformation Tracking Poll“ wurde zwischen dem 23. Mai und dem 12. Juni 2023 telefonisch und online unter 2007 US-Bürgern durchgeführt, die als repräsentativ für die US-Bevölkerung ausgewählt wurden.

Die Umfrage ergab, dass etwas weniger als ein Drittel der Amerikaner (31 %) glauben, dass es „definitiv“ oder „wahrscheinlich“ wahr ist, dass Ivermectin eine wirksame Behandlung für COVID ist, und 27 % neigen dazu zu glauben, dass es „erwiesen“ ist, dass COVID-19-Impfstoffe Unfruchtbarkeit verursachen.“

Ein etwas geringerer Prozentsatz der Amerikaner (24%) glaubt, dass MMR-Impfungen „erwiesenermaßen Autismus bei Kindern verursachen“, und 20% glauben, dass „mehr Menschen an COVID-19-Impfungen gestorben sind als am COVID-19-Virus“.

Wie der Kardiologe, Internist und produktive Forscher Dr. Peter McCullough betonte, sind die Umfrageergebnisse verzerrt. Die Fragen sind unter der Überschrift „Falsche Behauptungen über COVID-19 und Impfstoffe“ zusammengefasst, und die KFF geht in ihrer Zusammenfassung der Umfrageergebnisse davon aus, dass alle Behauptungen falsch sind, ohne sie zu widerlegen. Es ist jedoch unklar, ob den Umfrageteilnehmern selbst ein solcher Leitfaden vorgelegt wurde.

Die Umfrage untersuchte auch Meinungen zu angeblich „falschen Behauptungen“ über Fortpflanzung und Schusswaffen. Als „falsch“ bezeichneten die Meinungsforscher die Annahme, dass Menschen, die zu Hause Schusswaffen besitzen, seltener durch Schusswaffen getötet werden als Menschen, die keine Schusswaffen besitzen.

Die Bill & Melinda Gates Foundation, die zweitreichste „gemeinnützige“ Stiftung der Welt, hat Milliarden von Dollar in die Impfstoffforschung investiert und damit die Pro-Impf-Haltung der KFF gestärkt.

Das Internet hat es möglich gemacht, dass Berichte über Verletzungen und Todesfälle, die durch die COVID-Impfung verursacht wurden, ein viel größeres Publikum erreichen, als es zuvor unter dem faktischen Nachrichtenmonopol der Mainstream-Medien möglich gewesen wäre. Diese Mainstream-Medien erhalten in der Regel großzügige Spenden von denselben Pharmaunternehmen, die die „Impfstoffe“ herstellen, die Milliarden von Dollar eingebracht haben, nachdem therapeutische Medikamente als staatlich geförderte Behandlung von COVID abgelehnt wurden.

Zum Beispiel hat Pfizer, das mit seinem Covid-Impfstoff im Jahr 2021 weltweit 36,7 Milliarden Dollar verdient hat, seit Januar 2019 mehr als 2.600 Anzeigen auf Fox News geschaltet, berichtete Media Matters. Der Pharmariese hat viele andere Mainstream-TV-Programme gesponsert, darunter CNN Tonight, ABC News Nightline, CBS Healthwatch und Good Morning America.

Im Gegensatz dazu hatten Medien wie The Epoch Times, Children’s Health Defense und Principia Scientific International, die keinen Interessenskonflikten ausgesetzt waren, die Freiheit, die zahlreichen Studien, das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) und Einzelberichte und sogar die COVID-Impfung hervorzuheben. Studiendaten zeigen Hunderttausende Fälle von Verletzungen und Todesfällen, die durch die mRNA-COVID-Impfstoffe verursacht wurden.

McCullough, die Person mit den meisten Publikationen in der Geschichte auf ihrem Gebiet, verwies kürzlich auf einen Leitartikel von Dr. Jane Orient, Präsidentin der Association of American Physicians and Surgeons, die argumentierte, dass es eine starke Unterdrückung von Informationen über plötzliche Todesfälle nach der Impfung gebe.