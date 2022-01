Eine weitere Familie klagt für die Verwendung von Ivermectin

In einer inzwischen bekannten Geschichte verklagt eine weitere Familie ein Krankenhaus in Florida, um die Verabreichung von Ivermectin an einen Angehörigen auf der Intensivstation zu erlauben. TrialSite hat über eine Rechtsangelegenheit nach der anderen berichtet, bei der es um Krankenhäuser geht, die sich nicht an die starren Behandlungsprotokolle des Bundes halten. Die Florida Times Union berichtet, dass Daniel Pisano, einem 71-jährigen Mann, eine Überlebenschance von 5 Prozent eingeräumt wurde, als er auf der Intensivstation der Mayo Clinic in Jacksonville, Florida, eingeliefert wurde. Pisano wurde am 11. Dezember mit Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert und kam am 18. Dezember auf die Intensivstation. Am 22. Dezember wurde Pisano intubiert und an ein Beatmungsgerät angeschlossen.

Die Familie Pisano verklagt nun die Mayo-Klinik, damit der in Jacksonville ansässige Dr. Ed Balbona Daniel Ivermectin verabreichen darf. Balbona ist Arzt für Innere Medizin am Baptist Medical Center in Jacksonville. Wie TrialSite News bereits mehrfach berichtet hat, ist Ivermectin aufgrund des Status des Medikaments bei der Food and Drug Administration umstritten. Die Behörde empfiehlt immer wieder „mehr Forschung“ zu diesem Medikament.

Nachdem Pisano intubiert worden war, konsultierte die Familie Dr. Balbona, der dann Ivermectin verschrieb, aber die Mayo-Klinik weigerte sich, das Medikament zu verabreichen. Das Krankenhaus verweigerte Balbona die Behandlung von Pisano mit der Begründung, Balbona sei nicht zugelassen, gehöre nicht zum Personal der Mayo-Klinik und dürfe dort nicht als Arzt praktizieren, da die Klinik „geschlossenes Personal“ habe und alle Ärzte dort Mayo-Mitarbeiter seien.

FirstCoastNews berichtet, dass der Anwalt der Mayo-Klinik bei einer Dringlichkeitsanhörung am 30. Dezember sagte, die Petition der Familie Pisano sei eine „sehr schwierige Situation“, aber das Krankenhaus zu zwingen, eine von seinen Ärzten nicht genehmigte Behandlung anzuwenden, würde „einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen“. FirstCoastNews weist darauf hin, dass im September ein Richter in Florida das Baptist Medical Center South, ebenfalls in Jacksonville, angewiesen hat, einer 70-jährigen Frau Ivermectin zu verabreichen. Die Verabreichung des umstrittenen Medikaments in einem Krankenhaus in Florida ist also nicht ohne Präzedenzfall.

Der Dringlichkeitsantrag der Familie wurde von der Bezirksrichterin Marianne Aho abgelehnt, die in ihrer Entscheidung feststellte, dass die Anwälte der Familie Pisano nicht bewiesen haben, dass „der potenzielle Nutzen der Verabreichung des beantragten Behandlungsprotokolls für den Patienten den potenziellen Schaden der Verabreichung des Protokolls für den Patienten überwiegen wird“. Der Richter verwies auch auf die Tatsache, dass Dr. Balbona nicht an der Mayo-Klinik beschäftigt ist. Die Anwälte der Familie Pisano beantragten daraufhin eine erneute Anhörung und baten Richterin Aho, sich zurückzuziehen. Aho stimmte dem zu, weil sie für eine der Anwaltskanzleien gearbeitet hatte, die das Krankenhaus vertraten.

TrialSite News hat ausführlich über Klagen gegen Krankenhäuser berichtet, die die Verabreichung von Ivermectin gestatten, darunter auch über einen Fall in Illinois, bei dem ein Patient das Krankenhaus verließ, nachdem seine Familie gegen die Verwendung von Ivermectin geklagt hatte. In diesem Fall stellte der Richter fest, dass „der Nutzen die Risiken überwiegen könnte“. TrialSite hat über den Unterschied zwischen der Anwendung von Ivermectin bei Tieren und bei Menschen berichtet, die oft als „Pferdedroge“ bezeichnet wird. Wenn Ivermectin verwendet wird und „der Nutzen die Risiken überwiegen könnte“, warum zögert das medizinische Establishment dann so?