Wissenschaftler erstellen riesige Modelle von Todeszahlen, um die Angst zu schüren

PROFESSOR Graham Medley, Mitvorsitzender des Modellierungsausschusses des wissenschaftlichen Beratungsgremiums der Regierung SAGE, hat die schlüpfrigen Praktiken aufgedeckt, die seine Mitglieder entwickeln durften und die dann von der Regierung genutzt wurden, um die Darstellung der Covid-Reaktion zu kontrollieren.

Selbst nachdem die hartnäckigen Fragen des Spectator-Redakteurs Fraser Nelson auf Twitter veröffentlicht wurden, ist der Öffentlichkeit immer noch nicht klar geworden, wie bedeutsam Medleys Eingeständnisse waren. Auch Politiker haben nicht zugegeben, dass sie betrogen wurden oder, falls sie davon wussten, Teil des Modellierungsbetrugs waren.

Die London School of Hygiene and Tropical Medicine, an der Medley Professor für Modellierung von Infektionskrankheiten ist, erstellte am 11. Dezember horrende Szenarien (die jeder als Prognosen verwendet) über die wahrscheinlichen Auswirkungen der Omikron-Virusvariante auf das Vereinigte Königreich. Darin wird als Basisfall angegeben, dass es bis April 2022 ohne zusätzliche Maßnahmen 25 000 weitere Todesfälle geben würde.

Die Investmentbank J.P. Morgan hat darauf hingewiesen, dass diese Szenarien davon ausgehen, dass die Omikron-Variante genauso tödlich ist wie die Delta-Variante. In seinem Herkunftsland, Südafrika, deuten die ersten realen Daten jedoch stark darauf hin, dass die Omikron-Variante in ihrer Wirkung viel milder ist.

Auf die Frage von Nelson, warum diese Milde nicht berücksichtigt wurde, sagte Medley, dass es keinen Sinn habe, sie einzubeziehen, da „Entscheidungsträger im Allgemeinen nur an Situationen interessiert sind, in denen Entscheidungen getroffen werden müssen“. Das ist natürlich die Einführung von Maßnahmen.

Er fuhr fort: „Es gibt einen Dialog, in dem die Politikteams mit den Modellierern darüber diskutieren, was sie für ihre Politik brauchen“.

Mit anderen Worten, die Politik bestimmt die Interpretation und Verwendung der Daten und nicht umgekehrt – so wurde uns die Arbeitsweise der wissenschaftlichen Beratungsteams verkauft, und die meisten Menschen würden annehmen, dass wissenschaftliche Daten verwendet werden.

Medley gab unumwunden zu, dass seine Krankheitsmodellierer durch die von der Regierung vorgegebenen Eingabekriterien voreingenommen waren. Mit anderen Worten: Die Modellszenarien waren keine neutrale Einschätzung der Wahrscheinlichkeit der Krankheitsausbreitung oder der Todeszahlen.

Vielmehr handelte es sich um bewusst pessimistische Szenarien, die von der Regierung und den Medien, die beide in ihrem eigenen Interesse handelten, als offizielle Prognosen verbreitet werden durften.

Es handelte sich um Panikmache, die die Regierung gegen die Bevölkerung einsetzen konnte und die sie als „beste Wissenschaft“ ausgab, um die Politiker zu decken.

Das Ergebnis war korrupt und kostspielig, aber die Modellierer gewannen an Ansehen und zweifellos auch an Geld für ihre Arbeitgeber, während die Politiker behaupten konnten, die Maßnahmen seien nicht von ihnen, sondern von diesen brillanten SAGE-Leuten ausgegangen.

Medley sagte, dass die Modellierer die ganze Zeit über die pessimistische Tendenz wussten. Das Problem ist, dass sie nicht dafür gesorgt haben, dass die Öffentlichkeit davon erfährt oder dass die Politiker die Wahrheit über die Modelle sagen. Sie versteckten sich hinter dem Kleingedruckten, in dem nur Eingeweihte die extreme Unsicherheit der Modelle zugeben würden.

Der Analyst und Kommentator für öffentliche Gesundheitsstatistiken, Chris Snowdon, wies auf den Unsinn des jüngsten Modells der Universität Warwick hin, das neben anderen völlig unwahrscheinlichen Szenarien zeigte, dass die Zahl der Omikron-Todesfälle im Vereinigten Königreich noch vor Ende dieses Monats fast 3.000 pro Tag erreichen würde. Der letzte Datenpunkt für den 31. Dezember zeigt 203 Todesfälle durch oder mit Covid-19.

Wenn wir nach weiteren Beweisen für die Korruption der Wissenschaft durch den Einsatz von Computermodellen suchen, dann finden wir sie in dem Rätsel des Fehlens von Beweisen für die düsteren Vorhersagen des (angeblich) vom Menschen verursachten Klimawandels in der realen Welt. Hier haben sich die unzähligen Modelle erneut als falsch erwiesen, und das schon seit 40 Jahren.

Seit 1979 sind die globalen Temperaturen kaum gestiegen, obwohl die meisten Modelle einen Anstieg um mindestens ein Grad Celsius vorausgesagt hatten.

Im Fachjargon heißt das, dass die Modelle alle heiß laufen. Mit anderen Worten: Die Modelle, die erstellt wurden, seit das Thema der vom Menschen verursachten globalen Erwärmung in den frühen 1980er Jahren zum vorherrschenden Narrativ für Regierungen und Interessengruppen wurde, haben alle viel heißere Temperaturen vorhergesagt, als wir tatsächlich erlebt haben. Die Modelle haben sich geirrt, und es wurden Ausreden gefunden.

Aber politische Maßnahmen, die auf angeblich nicht nachhaltigen, aber in Wirklichkeit nicht wahrnehmbaren, vom Menschen verursachten Auswirkungen auf das Klima beruhen, wurden mit horrenden Kosten für die Weltbevölkerung, insbesondere für die Ärmsten, verstärkt.

Wer drängt darauf, dass diese „heißen“ Szenarien den Weg für die Politikgestaltung vorgeben? Die Antwort ist der große grüne“ Machtblock, der sich um die Vereinten Nationen und ihren Zwischenstaatlichen Ausschuss für Klimaänderungen (Intergovernmental Panel on Climate Change) schart.

Beide Gremien sollten neutral sein, befinden sich aber in Wirklichkeit in einem Konflikt, da sie in ihrer Rolle materiell aufgewertet werden, indem sie mit der Angst vor dem Klima hausieren gehen und Regierungsmaßnahmen erzwingen, die ausbeuterischen und superreichen Magnaten zugute kommen. Sie sehen die Geschäftsmöglichkeiten und scheinen sich nicht um die unmittelbaren und hohen Kosten für die Allgemeinheit zu kümmern.

In beiden Fällen dienten die Modelle den Politikern, Bürokraten und Unternehmen, die den Durchblick hatten und die Subventionen und lukrativen Verträge erhielten, als Machtgeber. Aber sie waren und sind manipuliert und betrügerisch.

Ich habe in einem Bereich studiert, in dem computergenerierte Modelle weit verbreitet waren. Der Spruch, der unter den Akademikern zum Klischee wurde, lautete: Alle Modelle sind falsch, aber einige sind nützlich.

Es hat sich herausgestellt, dass die Klimamodelle und die Krankheitsmodelle von SAGE vor allem den Scharlatanen und Interessenvertretern nützlich waren und nicht der Wissenschaft, mit der sie nominell verbunden waren.

Wenn die pensionierte Richterin Baroness Hallett im Laufe dieses Jahres ihre Covid-19-Untersuchung in Angriff nimmt, wollen wir hoffen, dass eine der obersten Prioritäten darin besteht, herauszufinden, wer veranlasst hat, dass absichtlich pessimistische Modelle über die Auswirkungen von Viren erstellt und verwendet werden, und warum dies der Fall war. Wenn dies gelingt, werden wir viel mehr über Macht und Geld in der Gesundheitswissenschaft erfahren.

Vor allem müssen wir uns an drei Binsenweisheiten erinnern. Computermodelle sind keine Wissenschaft; der wissenschaftliche Konsens ist ein Konstrukt, das verwendet wird, wenn Wissenschaftler etwas zu verkaufen haben und davon profitieren; und wenn man dem Geld folgt, erfährt man mehr über politische Maßnahmen, die auf Modellen und der Konsenswissenschaft beruhen, als es die tatsächliche Wissenschaft je könnte.

Die Schaffung von Fakten, die in die eigene Sichtweise passen, ist näher an dem, was passiert, als jede Anwendung der wissenschaftlichen Methode.