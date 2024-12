Eine weitere Nation im Griff des imperialen Netzwerks vereinnahmt.

Und nun rollt der imperiale Klecks weiter, um sein nächstes Ziel zu absorbieren. Er ist um einen Schritt in der Größe Syriens gewachsen, nachdem er Jahre damit verbracht hat, diese Nation durch Stellvertreterkriege, Sanktionen, unerbittliche Bombardierungen aus Israel und eine militärische Besatzung, die darauf abzielt, ihr Nahrungsmittel und Treibstoff zu stehlen, zu verdauen.

Bashar al-Assad ist aus Syrien nach Moskau geflohen, wo ihm Berichten zufolge von Russland Asyl gewährt wurde. Die Al-Qaida-Ableger, die ihn vertrieben haben, haben in Damaskus den Sieg der „Mudschaheddin“ ausgerufen. Sowohl Biden als auch Netanyahu haben sich öffentlich für die Unterstützung des Regimewechsels bedankt, und natürlich gebührt auch dem türkischen Erdogan ein großer Teil des Verdienstes.

Und doch ist es im westlichen Mainstream-Diskurs immer noch ein gewisses Tabu, von einem Regimewechsel zu sprechen, der von den USA und ihren Verbündeten unterstützt wird. Wir sollen alle so tun, als sei dies ein zu 100 Prozent organischer Aufstand gewesen, der einzig und allein vom syrischen Volk getragen wurde, obwohl Jahre und Jahre das Gegenteil beweisen. Wir sollen so tun, als sei dies der Fall, obwohl wir gerade gesehen haben, wie die US-Machtallianz Syrien mit Stellvertreterkriegen, Hungersanktionen, ständigen Bombardierungen zerschlagen hat, und eine militärische Besatzung, die ausdrücklich darauf abzielt, Syrien von Öl und Weizen abzuschneiden, um seinen Wiederaufbau nach dem vom Westen unterstützten Bürgerkrieg zu verhindern.

Die Leute werden wütend, wenn man das sagt, aber es ist wahr. Es ist einfach eine Tatsache, dass wichtige Weltereignisse nicht unabhängig von den Handlungen der großen Weltmächte stattfinden, die ein persönliches Interesse an ihren Ergebnissen haben. Wenn ich das sage und Sie sich dabei unwohl fühlen, nennt man das kognitive Dissonanz. So fühlt es sich an, wenn man im Unrecht ist.

Vielleicht stört es Sie, wenn man auf die Beteiligung der US-Machtallianz in Syrien hinweist, und vielleicht würden Sie lieber glauben, dass eine tapfere Bande heldenhafter Freiheitskämpfer einen bösen, übermächtigen Diktator ganz allein gestürzt hat, wie in einem Hollywood-Film. Aber das wahre Leben richtet sich nicht nach Ihren Vorlieben. Im wirklichen Leben wird das weltumspannende Imperium, das um die Vereinigten Staaten herum zentralisiert ist, zuverlässig tief in solche Ereignisse verwickelt sein.

Ich dachte, das offizielle Drehbuch lautete, dass es sich um eine syrische Volksrevolution handele, aber laut Joe Biden ist der Sturz der syrischen Regierung „direkt“ der Ukraine und Israel zu verdanken, „mit unermüdlicher Unterstützung der Vereinigten Staaten“!

I thought the official script was supposed to be that this was a Syrian popular revolution, but according to @JoeBiden, the fall of the Syrian government is "directly" thanks to Ukraine and Israel, "with unflagging support of the United States"! https://t.co/gHALMeIWO5 — Ali Abunimah (@AliAbunimah) December 8, 2024

Wenn ich das sage, wollen Sie vielleicht glauben, dass ich „die Handlungsfähigkeit der Syrer leugne“, und „Handlungsfähigkeit leugnen“ die schlimmste Sünde ist, die ein Mensch begehen kann. Aber nichts von dem, was ich sage, widerspricht der Idee, dass die Syrer eine eigene Handlungsfähigkeit haben. Offensichtlich gab es viele Syrer, die Assad loswerden wollten, und offensichtlich gab es viele Menschen, die ihre eigenen Gründe hatten, ihn zu bekämpfen, die nichts mit dem US-Imperium zu tun hatten. Es gibt keinen Widerspruch zwischen dieser offensichtlichen Tatsache und der gut dokumentierten Realität, dass die zentralisierte Machtstruktur der USA in Syrien von Beginn der Gewalt im Jahr 2011 an tief drinsteckte und ihre Beteiligung zu den Ereignissen führte, die wir heute erleben.

Die Behauptung ist nicht, dass das US-Imperium den Verstand der Syrer kontrolliert und sie gezwungen hat, sich gegen ihre Regierung zu wenden, ohne dass sie selbst etwas dafür können. Die Behauptung ist, dass das Imperium einen dicken Daumen auf die Waage gelegt hat, um sicherzustellen, dass eine Gruppe von Syrern ihren Willen bekommt und nicht eine andere Gruppe.

Man kann argumentieren, dass der westliche Regimewechsel-Interventionismus dieses Mal zu positiven Ergebnissen führen wird (solange man bereit ist, Berge historischer Beweise zu ignorieren, die durchweg das Gegenteil beweisen), aber was man auf keiner rationalen Grundlage tun kann, ist zu leugnen, dass der westliche Regimewechsel-Interventionismus in Syrien stattgefunden hat.

Der westliche Liberalismus ist insofern komisch, als seine Anhänger sich stark auf ihre Fähigkeit stützen, sich psychologisch von den Handlungen des westlichen Imperiums und sogar von der Existenz dieses Imperiums selbst abzugrenzen. Der westliche Liberale lebt in einem imaginären alternativen Universum, in dem sich die westlichen Mächte so ziemlich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern und westliche Führer passiv zusehen, wie sich Gewalt und Zerstörung in der Welt entfalten, während sie von ihren Podien aus für Frieden und Diplomatie plädieren. Sie tun so, als gäbe es das Imperium nicht und als sei es reiner Zufall, dass Konflikte, Putsche und Aufstände immer wieder in einer Weise stattfinden, die den strategischen Interessen Washingtons entgegenkommt.

In Wirklichkeit ist es unmöglich zu verstehen, was in der Welt vor sich geht, wenn man nicht begreift, dass die USA das Zentrum eines unerklärten Imperiums sind, das unermüdlich daran gearbeitet hat, die Weltbevölkerung unter einen einzigen Machtschirm zu bringen, dem es vorsteht. Die wenigen Länder, die sich erfolgreich dagegen gewehrt haben, in diesen imperialen Klumpen aufgenommen zu werden, sind die offiziellen Bösewichte, die wir Westler alle zu hassen gelernt haben: China, Russland, Iran, Nordkorea und ein paar sozialistische Staaten in Lateinamerika. Früher habe ich Syrien in diese Liste aufgenommen, aber damit ist es jetzt vorbei. Syrien ist in dem Blob des Reiches aufgegangen.

Der Völkermörder und Kriegsverbrecher Netanjahu nahm den Sturz Assads in Syrien für sich in Anspruch und bezeichnete ihn als „eine direkte Folge der Schläge, die wir dem Iran und der Hisbollah zugefügt haben“. Man kann nicht Palästina unterstützen und gleichzeitig die von Israel unterstützten, mit Al-Qaida verbundenen syrischen „Rebellen“ unterstützen.

Genocidal war criminal Netanyahu took credit for the overthrow of Assad in Syria, calling it "a direct result of the blows we have inflicted on Iran and Hezbollah"



You can't support Palestine and also support Israeli-backed Al-Qaeda-linked Syrian "rebels"https://t.co/QelOACQ953 pic.twitter.com/jeH0mh16ct — Ben Norton (@BenjaminNorton) December 8, 2024

Und morgen wird der imperiale Blob sein Fadenkreuz auf die nächste nicht absorbierte Nation richten. Das ist die Dynamik, die allen großen Konflikten auf der Erde zugrunde liegt. Diese Dynamik wird mithilfe der westlichen Propagandadienste, die als Massenmedien bekannt sind, sowie des westlichen Indoktrinationssystems, das als Schulbildung bekannt ist, aus der allgemeinen westlichen Weltsicht herausgeschnitten. Diese Dynamik wird von den Plutokraten und den Managern des Imperiums, die daran arbeiten, unsere Informationssysteme zu manipulieren, aus unserer Weltanschauung gestrichen und vor unserer Aufmerksamkeit verborgen, weil wir sonst erkennen würden, dass das US-Imperium heute die tyrannischste und missbräuchlichste Machtstruktur auf diesem Planeten ist.

Und das ist es zweifelsohne. Keine andere Machtstruktur hat das 21. Jahrhundert damit verbracht, Menschen millionenfach in Angriffskriegen zu töten, während sie den Planeten mit Hunderten Militärbasen umkreist und ununterbrochen daran arbeitet, jede Gruppe, die sich ihrem Diktat widersetzt, auf der Erde zu vernichten. Nicht China. Nicht Russland. Nicht Iran. Nicht Kuba. Nicht Bashar al-Assad. Nur das US-Imperium hat die Welt in der Neuzeit in diesem Ausmaß tyrannisiert und missbraucht.

Und jetzt rollt der imperiale Blob weiter, um sein nächstes Ziel zu absorbieren, nachdem er um einen Schritt in der Größe Syriens gewachsen ist, nachdem er Jahre damit verbracht hat, diese Nation durch Stellvertreterkriege, Sanktionen, unerbittliche Bombenkampagnen von Israel aus und eine militärische Besetzung, die darauf abzielt, ihr Nahrungsmittel und Treibstoff zu stehlen, zu verdauen.

Unsere Welt kann keinen Frieden kennen, solange wir von einem Imperium regiert werden, das von endlosen Strömen menschlichen Blutes gespeist wird. Hoffen wir, dass das Ende dieses Imperiums eher früher als später kommt.