Eine zweite Arbeit bestätigt, dass die mRNA-Spritzen dazu führen, dass die Empfänger mit der Zeit weniger wirksame Antikörper gegen das Coronavirus bilden

Alex Berenson

Noch weiß niemand, welche langfristigen Auswirkungen diese Änderung haben wird, aber – Spoiler-Alarm – sie sind wahrscheinlich nicht gut. Außerdem: Was wusste Pfizer und wann wusste das Unternehmen es?

Deutsche Forscher haben herausgefunden, dass Menschen, die die mRNA-Covid-Impfung von Pfizer und Moderna erhalten haben, nach der zweiten Impfung eine zunehmend ungewöhnliche Reaktion des Immunsystems zeigen.

Das neue Ergebnis bestätigt und erweitert einen Bericht von anderen deutschen Forschern vom Dezember, die einen ähnlichen Trend bei Menschen festgestellt hatten, die eine Auffrischungsimpfung erhalten hatten. Die Studie wurde am Donnerstag in der von Experten begutachteten Fachzeitschrift Frontiers in Immunology veröffentlicht.

Es muss noch viel Arbeit geleistet werden, um die Auswirkungen dieser Ergebnisse zu verstehen. Sie könnten jedoch dazu beitragen, die scheinbar endlosen Wellen von Covid-Impfungen in Ländern mit hohem mRNA-Gehalt zu erklären, sowie die Tatsache, dass mRNA-Auffrischungsimpfungen nun offenbar das Risiko einer Covid-Infektion erhöhen.

Interessanterweise wird in dem neuen Artikel als Herausgeberin Shikha Shrivastava genannt, eine „leitende Wissenschaftlerin“ bei Pfizer – ein Beweis dafür, dass Pfizer seit mindestens einigen Monaten von diesem potenziellen Problem weiß. Die Forscher reichten den Artikel Mitte August bei Frontiers in Immunology ein.

Die Details des Frontiers-Artikels sind komplex, aber die Forscher fanden heraus, dass Menschen Monate nach der zweiten mRNA-Impfung mehr Antikörper produzieren, die das Virus nicht stark angreifen.

Antikörper heften sich an „Antigene“ – bakterielle oder virale Eindringlinge wie SARS-Cov-2 – und verhindern so, dass diese in unsere Zellen eindringen und unser Immunsystem dazu veranlassen, sie anzugreifen. Die mRNA-Impfstoffe bringen unseren Körper dazu, das Spike-Protein des Coronavirus zu produzieren, was unser Immunsystem dazu veranlasst, Antikörper gegen das Spike-Protein zu bilden.

Antikörper gibt es jedoch in mehreren verschiedenen Klassen und Unterklassen.

In der neuen Studie wurde festgestellt, dass die Menschen Monate nach der zweiten mRNA-Dosis begannen, mehr von einer Antikörper-Unterklasse namens IgG4 zu produzieren. IgG4 ist normalerweise der am wenigsten verbreitete Subtyp. Er löst keine starke Immunreaktion aus, nachdem er sich mit dem Virus verbunden hat.

Die Veränderung war besonders deutlich bei Personen, die vor der Impfung noch nicht infiziert waren, so die Forscher.

Die Veränderung schien auch dosisabhängig zu sein. Sie trat stärker bei Personen auf, die den Moderna-Impfstoff erhalten hatten, der mehr als dreimal so viel mRNA enthält wie der Pfizer-Impfstoff. (Die Tatsache, dass die andere Forschergruppe feststellte, dass sich die Veränderung nach einer dritten Spritze beschleunigte, ist ebenfalls ein Hinweis auf eine Dosis-Wirkungs-Beziehung).

Schließlich fanden die Forscher KEINEN ähnlichen „Klassenwechsel“ bei Personen, die die Covid-Spritze von AstraZeneca erhalten hatten, die ebenfalls die Empfänger dazu veranlasst, das Spike-Protein zu bilden, dafür aber keine mRNA verwendet.

Zusammengenommen deuten diese Ergebnisse stark darauf hin, dass die Umstellung des Immunsystems auf die Produktion dieses schwächeren Antikörpers eine schützende Reaktion auf eine durch die mRNAs verursachte Anomalie ist.

Die langfristigen Auswirkungen der Umstellung auf IgG4-Antikörper sind unklar.

In fast allen wohlhabenden Ländern, in denen die mRNA-Impfungen in großem Umfang eingesetzt wurden, kommt es jedoch weiterhin zu Covid-Wellen und einer beträchtlichen Zahl von Todesfällen. Am schlimmsten ist das Problem in Ländern wie Japan, in denen es vor der Impfung nur wenige Covid-Fälle gab und somit eine geringe natürliche Immunität bestand.

Wie die Forscher in Frontiers in Immunology schreiben:

Interessanterweise bewirkten die mRNA-Impfstoffe, insbesondere der mRNA-1273-Impfstoff, bei unbedarften Personen einen Anstieg der langfristigen Anti-S1-Serum-IgG4-Spiegel mit bisher unklaren Auswirkungen auf die Bekämpfung des Erregers.

Jepp, „bisher unklare Einflüsse“.

Keine Sorge, wir werden sie irgendwann aufklären.

Schade, dass wir nicht daran gearbeitet haben, bevor wir über eine Milliarde Menschen mit mRNA geimpft haben.