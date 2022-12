Einer von fünf jungen Erwachsenen stirbt an übermäßigem Alkoholkonsum

Die Zahl der auf übermäßigen Alkoholkonsum zurückzuführenden Todesfälle in den USA steigt tendenziell an. Zwischen 2015 und 2019 war 1 von 5 Todesfällen (20,3 %) in der Altersgruppe der 20- bis 49-Jährigen auf übermäßigen Alkoholkonsum zurückzuführen. Der Prozentsatz der Männer, die an übermäßigem Alkoholkonsum starben (15 %), war höher als der der Frauen (9,4 %), aber beide sind im Steigen begriffen.

Zu den häufigsten alkoholbedingten Todesfällen gehören Alkoholvergiftungen, Autounfälle, Selbstmorde, Stürze und alkoholbedingte Lebererkrankungen oder Pankreasversagen.

Andere Daten der US-Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention deuten darauf hin, dass die Zahl der direkt auf Alkohol zurückzuführenden Todesfälle im Jahr 2020, dem ersten Jahr der Pandemie, um mehr als 25 % anstieg, als viele Menschen sich selbst isolierten und von zu Hause aus arbeiteten. Dieser Trend setzte sich bis 2021 fort und lag zu diesem Zeitpunkt 34 % über dem Niveau vor der Pandemie.

Forscher haben einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Isolation, Einsamkeit und Alkoholmissbrauch und -abhängigkeit festgestellt. Die Gesundheitsbehörden hatten also eindeutig nicht die öffentliche Gesundheit im Sinn, als sie während der Pandemie Schnapsläden zu einem „wesentlichen Geschäft“ erklärten, während Kirchen, Fitnessstudios und sogar Parks und Strände geschlossen wurden.

Zwei alkoholische Getränke pro Tag oder weniger für Männer und ein Getränk oder weniger für Frauen gelten als „moderater“ Konsum. Rauschtrinken ist definiert als der Konsum von fünf oder mehr alkoholischen Getränken bei einer einzigen Gelegenheit für Männer bzw. vier oder mehr für Frauen. Ein „Getränk“ ist definiert als 12 Unzen Bier, 5 Unzen Wein oder 1,5 Unzen harter Schnaps.

Erweitert man die Altersgruppe auf die 20- bis 64-Jährigen, liegt die Zahl der alkoholbedingten Todesfälle bei 1 von 8. Damit ist Alkohol eine der häufigsten vermeidbaren Todesursachen in den USA. Der Anteil der Männer, die an übermäßigem Alkoholkonsum starben (15 %), war höher als der der Frauen (9,4 %), aber beide sind im Steigen begriffen. Zu den häufigsten alkoholbedingten Todesfällen gehören Alkoholvergiftungen, Autounfälle, Selbstmorde, Stürze und alkoholbedingte Lebererkrankungen oder Bauchspeicheldrüsenversagen. Den Autoren zufolge:

Die Zahl der vorzeitigen Todesfälle ließe sich durch eine verstärkte Umsetzung evidenzbasierter, bevölkerungsbezogener Alkoholpolitiken, wie die Erhöhung der Alkoholsteuer oder die Regulierung der Dichte von Alkoholverkaufsstellen, verringern.

Alkoholkonsum während der Pandemie sprunghaft angestiegen

Eindeutiger Zusammenhang zwischen Einsamkeit und Alkoholmissbrauch

Dies sollte nicht überraschen, da Forscher seit Langem einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Isolation, Einsamkeit und Alkoholmissbrauch und -abhängigkeit festgestellt haben. Wie in dem wissenschaftlichen Bericht von 1992 „Loneliness and Alcohol Abuse: A Review of Evidences of an Interplay“:

Eine theoretische Diskussion, die sich auf klinische Beobachtungen stützt, lässt sich bis in die 1950er-Jahre zurückverfolgen … Das Wissen ist noch unvollständig, aber die Übersicht zeigt, dass die Einsamkeit in allen Phasen des Alkoholismus von Bedeutung sein kann: als beitragender und aufrechterhaltender Faktor bei der Zunahme des Missbrauchs und als Hindernis bei den Versuchen, ihn aufzugeben. Übereinstimmende Berichte zeigen, dass Alkoholiker sich einsamer fühlen als Angehörige der meisten anderen Gruppen. Bei fortgeschrittenen Alkoholikern ist die Einsamkeit offensichtlich mit einer Reihe von negativen Merkmalen verbunden und steht zusammen mit mehreren dieser Merkmale in direktem Zusammenhang mit einer schlechten Prognose.

Es gibt jedoch keine offensichtlichen Zusammenhänge mit der äußeren sozialen Situation (d. h. dem Netzwerk) oder der Höhe des Alkoholkonsums. Stattdessen scheint das Gefühl der Einsamkeit eher mit einer allgemeinen negativen Wahrnehmung der eigenen Person und der Beziehungen zu anderen Menschen sowie mit einer allgemeinen Unzufriedenheit mit den meisten Dingen des Lebens zusammenzuhängen ….

Eine noch frühere Studie stellte fest, dass das „Gefühl der Einsamkeit“ der wichtigste Faktor war, der die Prognose fortgeschrittener Alkoholabhängiger beeinflusste, gefolgt von einer „allgemeinen Unzufriedenheit mit der bestehenden Situation, unabhängig von deren Art“.

Die Autoren stellten fest: „Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der einsame Alkoholabhängige ein wiederkehrendes Muster aufweist, das durch Unzufriedenheit und Unzufriedenheit in Kombination mit einigen Spuren von Passivität in wesentlichen Lebensbereichen gekennzeichnet ist.

Die Gesundheitsbehörden hatten eindeutig nicht die öffentliche Gesundheit im Sinn, als sie während der Pandemie Schnapsläden zu „wesentlichen Geschäften“ erklärten, während Kirchen, Fitnessstudios und sogar Parks und Strände geschlossen wurden.

Auch die American Addiction Centers betonen, dass Isolation ein Hindernis ist, um nüchtern zu werden und zu bleiben. Es war sicher nicht hilfreich, dass ausgerechnet Schnapsläden während der Pandemie als „lebenswichtige Geschäfte“ eingestuft wurden und geöffnet blieben, während Kirchen, Fitnessstudios und sogar Parks und Strände geschlossen wurden. Offensichtlich hatten die Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens die öffentliche Gesundheit nicht im Blick, als sie diese Entscheidungen trafen.

Eine kurze Geschichte des Alkohols

Im obigen Video interviewt Podcast-Moderator Joe Rogan den Universitätswissenschaftler und Philosophieprofessor Edward Slingerland, Ph.D., den Autor von „Drunk“. Slingerland hebt einen wichtigen Punkt hervor, nämlich, dass die Menschheit historisch gesehen keinen harten Alkohol getrunken hat.

Traditionell wurde Alkohol hauptsächlich in Form von Bier mit einem Alkoholgehalt von 2 bis 3 % und Wein mit einem Alkoholgehalt von 8 bis 10 % konsumiert. Wie Slingerland feststellte, gibt es eine eingebaute Grenze für die Menge an Alkohol, die man durch Gärung gewinnen kann. Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist die Gärung der Prozess, bei dem die Hefe den Zucker im Gebräu in Alkohol umwandelt.

In den letzten ein oder zwei Jahrhunderten haben die Alkoholhersteller widerstandsfähigere Hefen entwickelt, die Gärungsraten von bis zu 16 % erreichen können. Derzeit ist dies die Obergrenze für die Gärung, da der Alkohol die Aktivität der Hefe an diesem Punkt zum Erliegen bringt.

Die Destillation, eine weitere moderne Erfindung, ist eine Möglichkeit, dies zu umgehen. Durch Erhitzen des alkoholischen Getränks kann man das Ethanol als Dampf einfangen und dann in eine Flüssigkeit zurückverwandeln, wodurch man eine wirklich konzentrierte Form von Alkohol erhält, d. h. destillierten Likör oder Spirituosen, die einen Alkoholgehalt von bis zu 90 % vol haben können.

Wie Slingerland feststellte, ist der menschliche Körper nicht in der Lage, diese Art von Konzentration zu verarbeiten. Während die Menschheit also schon seit Tausenden von Jahren alkoholische Getränke herstellt und konsumiert, ist Alkohol erst in jüngster Zeit zu einem starken Gift geworden, das sorgfältig reguliert werden muss.

Wie viel ist zu viel?

Nach Ansicht von Experten gelten zwei alkoholische Getränke pro Tag oder weniger für Männer und ein Getränk oder weniger für Frauen als „mäßiger“ Konsum. Komatrinken ist definiert als der Konsum von fünf oder mehr alkoholischen Getränken bei einer einzigen Gelegenheit für Männer und vier oder mehr für Frauen. Ein „Getränk“ ist definiert als 12 Unzen Bier, 5 Unzen Wein oder 1,5 Unzen harter Schnaps (1 Unze entspricht in ca. 0.0295735 Liter).

Übermäßiger Alkoholkonsum ist eine der Hauptursachen für die Schädigung der Leber

Den Forschern zufolge ist der Anstieg der Zirrhose-Sterblichkeit ausschließlich auf den übermäßigen Alkoholkonsum junger Erwachsener zurückzuführen. In der Vergangenheit wurde die alkoholbedingte Leberzirrhose als eine Erkrankung angesehen, die sich nach zwei oder drei Jahrzehnten starken Alkoholkonsums entwickelt, doch diese neueren Statistiken zeigen, dass es gar nicht so lange dauern muss, da sie nun auch bei 20- und 30-Jährigen auftritt (und diese tötet).

In der Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen hat sich die Zahl der Todesfälle durch alkoholbedingte Lebererkrankungen zwischen 1999 und 2016 fast verdreifacht. Dieser Anstieg geht einher mit Statistiken10 , die einen Anstieg des Komasaufens zwischen 2002 und 2012 zeigen.

Er korreliert auch mit der weltweiten Finanzkrise im Jahr 2008, nach der mehr Menschen an Leberzirrhose starben. Die Forscher glauben, dass finanzielle Sorgen und Erwerbslosigkeit wichtige Faktoren waren, die dazu führten, dass mehr Menschen trinken. Die gute Nachricht ist, dass eine alkoholbedingte Leberzirrhose rückgängig gemacht werden kann, wenn sie früh genug erkannt wird – und vorausgesetzt, Sie hören auf zu trinken.

Begrenzen Sie Fruktose, um Ihre Leber zu schützen und zu heilen

Der Verzicht auf Alkohol ist zwar eine Grundvoraussetzung, aber Sie sollten auch den Fruchtzucker in Ihrer Ernährung strikt einschränken oder ganz ausschließen, der vorwiegend in süßen Getränken wie Limonade und den meisten verarbeiteten Lebensmitteln und Gewürzen enthalten ist.

Fruktose wird im Körper anders verstoffwechselt als Glukose, wodurch toxische Nebenprodukte (wie Harnsäure) entstehen, die denen ähneln, die bei der Verstoffwechselung von Alkohol entstehen, mit ähnlich schädlichen Auswirkungen auf Ihre Leber.

Es gibt eindeutige Daten, die belegen, dass der Konsum von Fruktose den Körper dazu veranlasst, Fette zu bilden – ein Krankheitsprozess, der mit der nichtalkoholischen Fettlebererkrankung (NAFLD) in Verbindung gebracht wird, einer Fettansammlung in der Leber, die Insulinresistenz und damit verbundene Krankheiten wie Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und Demenz verursacht.

Eines der besten Bücher, das jemals über die Gefahren von Fruktose geschrieben wurde, ist „The Sugar Fix“ von Dr. Richard Johnson, einem Medizinprofessor an der Universität von Colorado. Ein Großteil von Johnsons Arbeit besteht aus Forschungsarbeiten, die sich vorwiegend mit dem Zusammenhang zwischen Fruktose und Fettleibigkeit, Bluthochdruck, Nieren- und Fettlebererkrankungen befassen.

Ein weiterer führender Experte auf diesem Gebiet ist Dr. Robert Lustig, Professor für pädiatrische Endokrinologie an der University of California in San Francisco (USCF). Seine Forschungen zeigen, dass Zucker in den meisten Formen, insbesondere aber Fruktose, bei übermäßigem Verzehr wie ein Gift wirkt.

Die Daten deuten darauf hin, dass der durchschnittliche Amerikaner 126,4 Gramm Zucker pro Tag zu sich nimmt – mehr als das Fünffache der empfohlenen Höchstmenge, und die Leber, die Zucker verarbeitet, kann eine solche Belastung einfach nicht verkraften. Wenn man seine Leber auf diese Weise überlastet, führt das unweigerlich zu chronischen Stoffwechselkrankheiten. Typ-2-Diabetes, so Lustig, ist nichts anderes als eine Insulinresistenz der Leber.

Als Standardempfehlung empfehle ich, den Gesamtverbrauch von Fruktose unter 25 Gramm pro Tag zu halten, aber für viele wäre es tatsächlich ratsam, ihn auf 15 Gramm oder weniger zu begrenzen, da die meisten verarbeiteten Lebensmittel versteckte Fruktose enthalten.

Nutrazeutika zur Unterstützung der Lebergesundheit

Neben dem Verzicht auf Fruchtzucker und andere Zuckerarten gibt es auch Nahrungsergänzungsmittel, die zum Schutz und zur Wiederherstellung der Gesundheit und Funktion Ihrer Leber beitragen können, wie z. B.:

N-Acetylcystein (NAC) – NAC ist eine Vorstufe, die für die Biosynthese von Glutathion benötigt wird. Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass NAC eine bessere Alternative zur Unterstützung der Lebergesundheit bei chronischen Lebererkrankungen sein könnte als das Antioxidans Resveratrol. Eine NAC-Supplementierung kann auch dazu beitragen, die mit Alkoholkonsum verbundenen Schäden zu minimieren, wenn sie vor der Einnahme von Alkohol eingenommen wird.

Folat (Vitamin B9) – Eine höhere Folatzufuhr kann ebenfalls zum Schutz der Leberfunktion beitragen. In einer Studie fanden Forscher heraus, dass der Folat- und Vitamin B12-Spiegel in umgekehrtem Verhältnis zur Entwicklung von Fibrose (Bildung von Narbengewebe) steht.

Studien haben auch gezeigt, dass ein Folatmangel das Risiko für Leberkrebs erhöhen kann. In einer Studie, an der Hepatitis-B-positive Patienten teilnahmen (die ein höheres Risiko für Leberschäden haben), wurde ein höherer Folatspiegel mit einem um 67 % niedrigeren Risiko für Leberkrebs in Verbindung gebracht.

Der Körper speichert jeweils etwa 10 bis 30 Milligramm Folat, wovon sich fast 50 % in der Leber befinden. Folat ist die natürliche Form von Vitamin B9, die in Lebensmitteln vorkommt. Grünes Blattgemüse, Spargel, Brokkoli, Rosenkohl und Avocados sind eine gute Wahl.

Mariendistel – Ein Kraut, das seit Tausenden von Jahren zur Unterstützung der Gesundheit von Leber, Niere und Gallenblase verwendet wird. In der Neuzeit wird es zur Behandlung von alkoholischen Lebererkrankungen und toxinbedingten Lebererkrankungen eingesetzt. In der Leber wirkt der Wirkstoff Silymarin als Antifibrotikum und verhindert so die Vernarbung des Gewebes.

Er blockiert auch Toxine, indem er die Bindung der Toxine an die Rezeptoren der Leberzellmembran hemmt. Silymarin schützt auch die Leber und fördert eine gesunde Leberfunktion, indem es Zellentzündungen unterdrückt und das Glutathion erhöht, ein starkes Antioxidans, das bei der Entgiftung von Schwermetallen und anderen schädlichen Substanzen eine Rolle spielt.

Wie man den Alkoholkonsum einschränkt oder aufgibt

Wenn Sie nicht süchtig sind, aber dazu neigen, mehr zu trinken als das, was als „mäßig“ gilt, sollten Sie Ihren Konsum einschränken oder ganz damit aufhören. Trinken Sie mehr Wasser, auch zwischen den Getränken, wenn Sie in Gesellschaft sind. Wenn einfaches Wasser nicht mehr ausreicht, besorgen Sie sich einen Soda Stream und fügen Sie Verdauungsbitter, frisches Obst oder Kräuter hinzu.

Andere Strategien bestehen darin, nur an bestimmten Tagen zu trinken und dies in moderaten Grenzen zu halten oder schwächere Cocktails als üblich zu mixen. Wenn Sie auf einer gesellschaftlichen Veranstaltung sind und Ihren Alkoholkonsum einschränken wollen, halten Sie ein alkoholfreies Getränk in der Hand, damit Sie nicht auf ein weiteres Getränk angesprochen werden. Sie können die Aufnahme von Alkohol durch Ihren Körper auch verlangsamen, indem Sie gleichzeitig etwas essen.

Hilfe bei Suchtproblemen

Wenn Sie in den USA leben und Hilfe oder Unterstützung bei Ihrer Alkoholsucht benötigen (oder wenn Sie Unterstützung brauchen, weil ein Familienmitglied oder ein Freund ein Suchtproblem hat), wenden Sie sich an die Substance Abuse and Mental Health Services Administration unter der Nummer 800-662-HELP (4357).21

Es handelt sich um eine kostenlose, vertrauliche Hotline in Englisch und Spanisch, die rund um die Uhr und an jedem Tag des Jahres erreichbar ist. Sie können akute Hilfe anbieten und an örtliche Behandlungseinrichtungen, Selbsthilfegruppen und gemeindebasierte Organisationen für Einzelpersonen und Familienmitglieder, die mit psychischen Störungen und/oder Drogenkonsum zu kämpfen haben, weitervermitteln.

