Doug Casey über die globale Regierung und das Volk

Internationaler Mensch: Während der Covid-Hysterie gab es in fast allen Ländern invasive Einreise- oder Reisebedingungen, die mit Tests oder dem Impfstatus verbunden waren.

Kanada, Australien und einige EU-Länder führten einen Impfpass ein.

Was für einen Präzedenzfall hat dies für künftige internationale Reisen geschaffen?

Doug Casey: Die katastrophale COVID-„Pandemie“ selbst war höchst verdächtig. Das ist sogar eine grobe Untertreibung; sie ist mehr als verdächtig. Die Reaktionen der „Behörden“ waren von Anfang an inszeniert.

Es scheint sich um eine neue Art von Grippe zu handeln. Sie ist oft unangenehm, wurde aber immer stark überschätzt – nicht schlimmer als die Hongkong-Grippe, die Vogelgrippe, die asiatische Grippe, die Schweinegrippe oder viele andere. Und sie spielt nicht einmal im Entferntesten in der gleichen Liga wie die Spanische Grippe von 1918.

COVID wurde jedoch propagiert, um weitverbreitete Angst, ja Panik zu schüren, und das war ein Vorwand für noch nie dagewesene Kontrollen. Die Menschen haben vergessen, dass das Durchschnittsalter der an COVID Erkrankten bei 80 Jahren liegt – das ist ungefähr das Alter, in dem die Menschen ohnehin sterben. Sie haben vergessen, dass die Sterblichkeitsrate bei jüngeren Menschen trivial war, ähnlich wie bei den jährlich wiederkehrenden Grippen.

Hier ging etwas ungewöhnlich Böses vor sich: Die weltweit meisten Regierungen haben sich zusammengetan und eine Verdunkelung der einfachen Diskussion über COVID und eine Verdunkelung der wissenschaftlichen Erforschung von Heilmitteln bewirkt. Schlimmer noch, all dies geschah im Namen der „Wissenschaft“. In der Zwischenzeit arbeiteten Regierungsbürokraten und einflussreiche Personen daran, alle Formen der Diskussion und der tatsächlichen wissenschaftlichen Untersuchung aller Aspekte der Krankheit zu unterbinden.

Natürlich ist die Gesundheit ein perfektes Ziel für die Kontrolle, denn jeder möchte seine Gesundheit maximieren. Wenn Regierungen versuchen, aus politischen, wirtschaftlichen oder ideologischen Gründen eine Kontrolle durchzusetzen, wird das nicht jeder mitmachen. Aber viele Menschen werden mitmachen, wenn sie überzeugt sind, dass sie und ihre Familie krank werden und sterben, wenn sie es nicht tun. Die Gesundheit ist das ideale Mittel zur Kontrolle.

Und die Bösewichte werden ihn bis zum Äußersten ausnutzen.

Internationaler Mensch: Vor kurzem haben alle G20-Länder ein Abkommen unterzeichnet, das die Einführung von Impfpässen vorsieht.

In den Medien wurde darüber fast nicht berichtet.

Was ist hier wirklich los?

Doug Casey: Die Idee wurde auf dem G20-Gipfel vorgebracht, einem informellen Club für die Vertreter der 20 mächtigsten Regierungen der Welt. Klaus Schwab und Bill Gates waren offenbar besondere Gäste.

Man sollte meinen, dass die Vereinten Nationen, ein teurer und höchst dysfunktionaler Debattierclub für junkende Soziopathen, ausreichen würden. Aber die wirklich Mächtigen der Welt ziehen es vor, nur miteinander zu verkehren. Sie benötigen keine irrelevanten Bürokraten aus Äquatorialguinea, der Zentralafrikanischen Republik oder den anderen 193 UN-Mitgliedsländern, die ihre Nasen in die Sitzungen stecken.

Man könnte die G20 als den halboffiziellen Arm einer De-facto-Weltregierung betrachten. Ihre Nomenklatura besteht fast ausschließlich aus Mitgliedern des Weltwirtschaftsforums, die dieselben Philosophien und Weltanschauungen teilen. Im Wesentlichen bedeutet dieses G20-Impfpass-Diktat, dass Sie nicht nur einen Pass von Ihrer eigenen nationalen Regierung benötigen, sondern auch einen von einer neuen Bürokratie, die die G20 einrichten wird.

Vielleicht wird er zunächst nur von kommerziellen Fluggesellschaften verlangt und von diesen durchgesetzt, wobei Privatjet-Reisen bequemerweise ausgenommen werden. Es ist gut, sich daran zu erinnern, dass es vor dem Ersten Weltkrieg kaum Reisepässe gab. Wenn man sich die Passage leisten konnte, konnte man überall auf der Welt hingehen, wo man wollte. Ich glaube, dass wir bald feststellen werden, dass man ab 2023 mehrere Dokumente benötigt, um an einen anderen Ort zu reisen. Die Reisefreiheit nimmt rapide ab – zusätzlich zu der Tatsache, dass die Anzahl und Häufigkeit internationaler Flüge stark zurückgegangen ist.

Das alles ist ein großer Schritt nach vorn für die Weltregierungen. Viele Jahre lang haben verschiedene Organisationen und Vordenker für eine Weltregierung geworben, weil sie dachten, dass dies Kriege beenden und die Brüderlichkeit der Menschheit einleiten würde. Das ist jedoch eine dumme und perverse Vorstellung. Eine Weltregierung würde lediglich die Probleme der nationalen Regierungen auf eine weltweite Ebene verlagern. Bedauerlicherweise gibt es – zumindest für Individualisten und Freiheitsliebende – nicht mehr viele Orte, an denen man sich vor der Art von Menschen verstecken kann, die von Natur aus in die Regierung kommen. Sie werden vom Mob – äh, von den Demokratien – als Retter bejubelt.

Impfpässe werden eine ziemlich vollständige Kontrolle darüber ausüben, ob Sie Ihren Körper über Grenzen hinweg bewegen können. Sie machen es den Regierungen auch leicht, zu kontrollieren, wo Sie sich innerhalb ihrer Grenzen bewegen oder in welche Geschäfte Sie gehen. Wenn Sie nicht ordnungsgemäß geimpft sind, können Sie nicht nur als politisch unzuverlässig, sondern auch als eine physische Gefahr angesehen werden.

Das ist ziemlich pervers, sogar bizarr. Im Laufe der Geschichte bestand die Standardprozedur (SOP) für eine Pandemie darin, die Kranken zu isolieren – und nicht die Gesellschaft als Ganzes abzusperren. Es liegt ohnehin in der Natur eines Virus, sich zu „verbreiten“. Fast jeder steckt sich an, bis eine Herdenimmunität aufgebaut ist. Im Laufe der Zeit wird das Virus immer weniger virulent, bis es ausbrennt und das Leben mit einem Minimum an Unannehmlichkeiten weitergeht. Warum wurde das normale Funktionieren der Gesellschaft wegen der relativen Trivialität von COVID auf den Kopf gestellt?

Natürlich bin ich auch sehr misstrauisch gegenüber der Art der neuen Impfstoffe, die gegen die Nicht-Bedrohung auf den Markt geworfen wurden. Es ist schwer zu sagen, denn alle Diskussionen und systematischen Untersuchungen im Zusammenhang mit COVID und dem Impfstoff wurden unterdrückt. Aber soweit ich weiß, häufen sich die Beweise dafür, dass die Impfstoffe bereits mehr Menschen getötet haben als die Krankheit. Und dass das Schlimmste noch bevorsteht. Dieselben Leute, die supranationale Organisationen wie die UNO, die G20 und das WEF kontrollieren, sprechen seit Jahren davon, die Weltbevölkerung einzudämmen und sie zum angeblichen Nutzen von Mutter Erde stark zu reduzieren. Ist es möglich, dass einige besonders dreiste Verrückte die Kontrolle über die Anstalt übernommen haben?

Ist es möglich, dass dieselben Leute, die böse und dumm genug waren, den Ersten und Zweiten Weltkrieg zu beginnen, etwas noch Ruchloseres im Sinn haben könnten? Zum Wohle der Welt, natürlich. Ich bin mir sicher, dass sie das Argument vorbringen können, dass eine Welt mit nur ein paar Millionen ausgewählter Oberherren und ein paar Millionen Delta- und Epsilon-Typen, die als Diener und Leibeigene fungieren, viel gesünder wäre als die wimmelnden Massen, die sie heute manipulieren müssen. Die konsequenten Worte von Der Schwabenklaus und seinem muchacho de mantequilla Yuval Harari scheinen genau das zu implizieren. Ich würde diesen Leuten nichts zutrauen. Oder was sie in Zwangsimpfungen einbauen könnten, um die Gene anderer Menschen zu verändern.

Wir leben in zunehmend gefährlichen und instabilen Zeiten. Die Art von Soziopathen, die den Holocaust, den Holodomor, den Völkermord an den Armeniern und Hunderte von ähnlichen Ereignissen in der Geschichte propagiert haben, sind jetzt in der Lage, nicht nur ein Land oder eine Region, sondern die ganze Welt zu kontrollieren.

Lasse ich meine Fantasie mit mir durchgehen? Mag sein. Aber als jemand, der viel über Geschichte liest, glaube ich das nicht. Die Technologie, mit der wir schreckliche Dinge tun können, hat sich allein in unserer Lebenszeit um eine Größenordnung verbessert. Aber der moralische Tenor in der Welt scheint rückläufig zu sein. Die am schnellsten wachsende und fanatischste Religion der Welt ist zum Beispiel nicht der Islam, sondern der Wokeismus. Sie hat kein einziges heiliges Buch, was zum Teil daran liegt, dass sie auf Gefühlen und nicht auf Gedanken beruht. Ich würde den Wokeismus als eine Mischung aus Grünismus, Rassismus, Sozialismus, Neid, Feminismus und Anti-Rationalität beschreiben. Die Antithese der westlichen Zivilisation. Es ist, als ob ein großer und wachsender Teil der Menschen verwildert ist.

Wenn man verrückten Schimpansen Atomwaffen gibt, kann das nicht gut ausgehen.

Internationaler Mensch: Derzeit prüfen über 100 Länder die Einführung einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC).

Was ist Ihre Meinung dazu?

Doug Casey: Nun, ein Welt-Impfpass ist der effektivste Weg, um die physischen Körper der Menschen zu kontrollieren, und digitale Zentralbankwährungen sind sicherlich der effektivste Weg, um Ihr Vermögen und das, was Sie damit tun, zu kontrollieren.

Wenn sie CBDCs erfolgreich einführen, bedeutet das, dass alle Vermögenswerte, die Sie kaufen oder verkaufen, und alle Einkünfte, die Sie erzielen, über CBDCs laufen werden. Sie werden keinerlei Privatsphäre mehr haben. Die Behörden werden automatisch wissen, was Sie besitzen, und sie werden in der Lage sein, Ihr Vermögen zu kontrollieren. Unmittelbar und automatisch.

Sie werden in der Lage sein, CBDCs zu den Konten derjenigen hinzuzufügen, die begünstigt werden, und den Zugang zu den Konten derjenigen, die nicht begünstigt werden, zu sperren oder abzuziehen. Wenn alle Dollars digital sind, wird es sehr einfach sein, dies umzusetzen. Jeder hat bereits ein Sozialversicherungskonto. Jeder hat einen staatlichen Ausweis. Jeder hat ein Smartphone. Bald wird auch jeder ein CBDC-Konto haben. Wenn Ihnen eines dieser Dinge fehlt, wird dies mit Sicherheit Ihren zukünftigen Social Credit Score beeinträchtigen.

Ich gehe so weit zu sagen, dass die digitalen Währungen der Zentralbanken und die digitalen „Gesundheitspässe“ die gefährlichsten Bedrohungen für die Freiheit und Unabhängigkeit des Durchschnittsmenschen in der modernen Geschichte – vielleicht sogar in der Weltgeschichte – darstellen. Sie werden kontrollieren, wohin man gehen kann, was man tun und was man besitzen kann. Das sind beides sehr große Dinge, und sie werden zum Alltag gehören, bevor das Jahr 2023 vorbei ist. Es ist sehr beunruhigend, dass wir nirgends hören, dass darüber gesprochen wird. Sie sollten mit größter Ernsthaftigkeit angegangen und gestoppt werden.