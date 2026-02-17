Elitenüberschuss

Von Hans-Jürgen Geese

Vor der Bundestagswahl 2021 veröffentlichte die Universität zu Köln ein Interview mit ihrem bekannten Professor Dr. Thomas Jäger, Inhaber des Lehrstuhls für Internationale Politik und Außenpolitik. Titel des Artikels: „Ende der Ära Merkel – Bilanz und Ausblick“. Auszüge:

„…aber die Historiker werden keine effektiven Leistungen der Kanzlerin berichten können. Von ihrer Kanzlerschaft bleibt nichts, was dauert. Das liegt daran, dass sie weder eine Idee hatte, wohin sich Deutschland und die EU bewegen sollten, noch versucht hat, im Rahmen ihrer Handlungsmöglichkeiten ordnungspolitische Ziele strategisch umzusetzen.“

„Sie blieb 16 Jahre mit unterschiedlichen Koalitionen im Amt. Das war auch ihr wichtigstes Ziel… Die größte Leistung von Angela Merkel war, sechzehn Jahre Kanzlerin zu sein.“

16 Jahre war die Frau Kanzlerin. In 16 Jahren hat die Frau nichts aufgebaut, was dem deutschen Volke zum Segen gereichen könnte. Sie hat nur zerstört, vieles, vieles zerstört. Vor allem den Zusammenhalt der deutschen Volksgemeinschaft.