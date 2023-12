Elon Musk verlässt sich auf eine berüchtigte Überwachungsfirma mit Verbindungen zum Mossad, um Benutzerkonten auf X zu verifizieren.

Obwohl die Geschichte bereits im August bekannt wurde, ist die umstrittene Verbindung zwischen X, früher bekannt als Twitter, und der in Israel ansässigen Firma AU10TIX erneut aufgetaucht und hat einen Sturm der Entrüstung und Besorgnis unter den Nutzern sozialer Medien ausgelöst.

Vor dem Hintergrund der anhaltenden israelischen Militärangriffe auf den Gazastreifen waren die Internetnutzer empört über die Wahl des Verifizierungspartners von X, zumal AU10TOX von ehemaligen Mitgliedern der Einheit 8200 des Shin Bet, des wichtigsten israelischen Geheimdienstes, gegründet wurde, berichtet Hespress.

Elon Musk, du bist ein kranker Mensch. Hat uns eine falsche Vorstellung davon verkauft, was diese Plattform hätte sein können, das Schlimmste ist, dass wir Ihnen geglaubt haben. Was haben sie im Sinn, dass Sie uns so verkaufen? Ekelhaft.

Elon Musk, you’re a sick individual. Sold us a fake idea of what this platform could’ve been, worst part is we believed you.



What do they have on you for you to sell us like this. Disgusting. https://t.co/riAFz5aZDO