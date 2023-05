Elon Musk warnt die Nutzer, dass Zuckerbergs „WhatsApp“ nicht vertrauenswürdig ist. Hier ist, was er über die Messaging-Plattform gesagt hat…

Elon Musk hat auf Twitter eine Warnung bezüglich WhatsApp gepostet, nachdem ein Twitter-Nutzer gepostet hatte, dass die App seine Privatsphäre durch den Zugriff auf das Mikrofon seines Telefons verletzt.

100 Percent Fed Up berichtet: Der Twitter-Nutzer Foad Dabri ist der technische Direktor von Twitter. Er postete ein Foto, das seine WhatsApp-Timeline dokumentiert und zeigt, dass das Unternehmen die Zugriffe auf das Mikrofon seines Telefons überschritten hat.

Musk reagierte direkt und sagte: „WhatsApp kann man nicht trauen“.

Das Unternehmen WhatsApp reagierte ebenfalls auf den Twitter-Post und teilte mit, dass man mit dem Twitter-Ingenieur, der das Problem mit WhatsApp gemeldet hatte, in Kontakt stehe. Das Unternehmen versuchte, das Problem als einfachen Fehler abzutun und sagte, man habe Google gebeten, sich das Problem anzusehen,

„Wir glauben, dass es sich um einen Fehler auf Android handelt, der Informationen im Privacy Dashboard falsch zuordnet und haben Google gebeten, das Problem zu untersuchen und zu beheben.“

In den vergangenen 24 Stunden haben wir uns mit einem Twitter-Techniker in Verbindung gesetzt, der ein Problem mit seinem Pixel-Telefon und WhatsApp gepostet hat. Wir glauben, dass dies ein Fehler auf Android ist, der Informationen in ihrem Datenschutz-Dashboard falsch zuordnet, und haben Google gebeten, den Fehler zu untersuchen und zu beheben.

