Italien: Meloni erwägt Ausstieg aus Belt & Road

Die Regierung der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni plant den formellen Ausstieg aus Chinas umstrittener Gürtel- und Straßeninitiative (Belt and Road Initiative, BRI), mit der weltweit Infrastrukturprojekte im Wert von 900 Milliarden Dollar finanziert werden sollen.

In den letzten Wochen häuften sich die Berichte, dass Melonis Partei „Brüder in Italien“ eine Abkehr von der BRI anstrebt, obwohl einige in der breiteren Mitte-Rechts-Koalitions-Einheitsregierung noch zögerlich waren. Bloomberg berichtet nun am Dienstag, dass „Italien den USA signalisiert hat, dass es beabsichtigt, aus einem umstrittenen Investitionspakt mit China vor Ende des Jahres auszusteigen.“

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni versicherte dem Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, während eines Treffens in Rom letzte Woche, dass ihre Regierung, obwohl noch keine endgültige Entscheidung getroffen wurde, einen Ausstieg aus ihrer Rolle in Chinas massiver „Belt and Road“-Initiative bevorzuge, so Personen, die bei den Gesprächen anwesend waren“, berichtet Bloomberg weiter. Weder die italienische noch die US-Regierung haben den Bericht bisher öffentlich kommentiert oder bestätigt.

Aber Rom könnte auch wegen wirtschaftlicher Vergeltungsmaßnahmen aus Peking zögern. Um den Druck auf die Entscheidung zu erhöhen, kündigt die Europäische Union ein neues Paket von Handelsbeschränkungen an, mit dem China „bestraft“ werden soll.

Wie die FT am Sonntag berichtete, „hat Brüssel zum ersten Mal seit Beginn des Krieges in der Ukraine Sanktionen gegen chinesische Unternehmen vorgeschlagen, die Russlands Kriegsmaschinerie unterstützen, eine Entwicklung, die die Spannungen mit Peking wahrscheinlich erhöhen wird.

Auf der Liste stehen zwei chinesische Unternehmen vom Festland – 3HC Semiconductors und King-Pai Technology – sowie fünf Firmen aus Hongkong: Sigma Technology, Asia Pacific Links, Sinno Electronics, Tordan Industry und Alpha Trading Investments. Das Sanktionspaket muss jedoch noch von allen 27 EU-Mitgliedstaaten genehmigt werden, um in Kraft zu treten.

Ein Ausstieg Italiens aus der BRI wäre ein bedeutender und symbolträchtiger Schlag für Peking, denn Italien war das erste Land der G-7, das sich der umstrittenen chinesischen Initiative anschloss, die für Xis Vision der globalen chinesischen Expansion von entscheidender Bedeutung ist. Italien hatte die Initiative unter dem damaligen italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte formell unterzeichnet. Es wird weithin angenommen, dass dies der Auslöser für ein stärkeres Engagement Washingtons gegenüber Rom war, um das Land vom chinesischen Einfluss abzulenken.

Laut einer Analyse, die in einem früheren Bloomberg-Bericht vom letzten Monat zitiert wurde:

„Italien befindet sich in einer Zwickmühle, und die Frage, was mit dem Kooperationspakt geschehen soll, ist für Meloni ein echtes diplomatisches Rätsel“, sagte Francesca Ghiretti, Analystin beim Mercator Institute for China Studies, in einem Interview. „Eine Verlängerung würde eine sehr schwierige Botschaft an Washington senden, aber eine Nichtverlängerung würde die Beziehungen zu China belasten.

Der italienische Premierminister könnte bis zum Gipfel der Gruppe der 7 vom 19. bis 21. Mai in Hiroshima eine offizielle Erklärung vorlegen.

Italien ist auch über die Schifffahrtsrouten nicht gut an China angebunden, weshalb Xi in den vergangenen Jahren die Verbesserung der Konnektivität und den Bau von Häfen als eines der Hauptziele der BRI in Italien genannt hat. Doch in letzter Zeit, so Bloomberg, „haben die USA Rom aktiv unter Druck gesetzt, öffentlich Stellung zu dem Thema zu beziehen und den Pakt aufzukündigen, sagten die Personen, die nicht genannt werden wollten, weil die Gespräche privat sind.“