Singapur: Ab 2024 ohne Pass, aber mit biometrischer Abfertigung an den Grenzen

Die Einwanderungs- und Kontrollbehörde (ICA) hat angekündigt, dass ab 2024 Einwohner und Besucher Singapurs ohne ihren Reisepass einreisen können, berichtet die Straits Times. Stattdessen werden sie die biometrische Technologie von Idemia nutzen.

Die ICA hatte ihr neues Abfertigungskonzept (NCC) ursprünglich für 2019 angekündigt. Anstelle von Pässen können Reisende biometrische Gesichtskontrollen und QR-Codes für Fahrzeuge oder das neue, kontaktlose Automated Border Control System (ABCS) für Passagiere nutzen. Im ersten Quartal 2024 werden rund 800 automatisierte Bahnen die manuellen Schalter an den Kontrollstellen ersetzen.

Der NCC-Umwandlungsplan zielt darauf ab, eine schnellere und sicherere Einwanderungs- und Zollabfertigung zu ermöglichen, wobei 2019 Tests am Tuas Checkpoint und am Changi Airport Terminal 4 durchgeführt werden. Das Automated Passenger In-Car Clearance System (Apics) wurde 2022 erprobt, wobei 94 Prozent der Reisenden in der Lage waren, es ohne Hilfe zu benutzen.

Dies ist Teil des Transformationsplans der ICA hin zu einer „No Fuss; No Visit; No Waiting“-Erfahrung und markiert das 20-jährige Bestehen der ICA seit der Fusion von Singapurs Einwanderungs- und Registrierungsabteilung.

Die ICA arbeitet mit der Home Team Science and Technology Agency (HTX) zusammen, um das Automated Passenger In-Car Clearance System (Apics) schrittweise an den Landkontrollstellen einzuführen. Reisende, die mit dem Auto unterwegs sind, können mit der mobilen App MyICA ein Profil erstellen und einen QR-Code erhalten. Diesen Code können sie dann an den manuellen Einwanderungsschaltern einscannen. Die ICA-Beamten werden die Daten des QR-Codes verwenden, um biometrische Gesichtsbildkontrollen durchzuführen. Laut ICA können Reisende denselben QR-Code für künftige Reisen verwenden, wenn die Passdaten unverändert bleiben.

Das ABCS wird von Idemia in Form der Augmented Borders Suite, ID-Look-Geräten und Backend-Systemen bereitgestellt.

„Wir freuen uns sehr über diesen hochkarätigen Auftrag, der unsere Fähigkeit unter Beweis stellt, die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen, sowie unsere kontinuierlichen und bedeutenden Investitionen in Innovationen und unsere Fähigkeit, unsere Technologien in großem Maßstab einzuführen. Wir freuen uns darauf, den Weg für das zukünftige digitale Reisezeitalter zu ebnen“, so Matt Cole, Executive Vice President of Public Security and Identity von Idemia, in einer Unternehmensmitteilung.

Idemia beliefert die Regierung von Singapur bereits seit 2017 mit biometrischen Systemen für Grenzkontrollen am Flughafen Changi.

Die Einzelheiten des neuen, landesweiten Vertrags wurden nicht bekannt gegeben.

Die Apics-Spuren werden ab 2026 bzw. 2028 schrittweise an den Tuas- und Woodlands-Checkpoints in Singapur eingeführt. Die Fahrspuren nutzen das Scannen von QR-Codes und die biometrische Identitätsüberprüfung, um den Bedarf an Beamten, die an jeder Fahrspur stationiert sind, zu verringern.

Der Minister für Inneres und Recht, K Shanmugam, der als Ehrengast an der Veranstaltung teilnahm, sagte, die ICA habe sich „agil, vorausschauend und mutig“ an die neuen Herausforderungen angepasst, die durch das steigende Reise- und Frachtaufkommen entstehen.

Die ICA fügte hinzu, dass ein neues Dienstleistungszentrum neben dem bestehenden Gebäude in Kallang errichtet und 2024 in Betrieb genommen werden soll. Es soll ein One-Stop-Center für alle ICA-bezogenen Dienstleistungen werden, einschließlich der Beantragung von Reisepässen, der Registrierung von Personalausweisen und der Selbstabholung von Personalausweisen und Reisepässen.

Singapur hat in jüngster Vergangenheit Schlagzeilen gemacht, weil es zusätzliche E-Gates mit biometrischer Technologie, die von Tascent und NEC entwickelt wurde, für seine Einwanderungsprozesse eingeführt hat, nachdem ein Zwischenfall zu langen Verzögerungen an den Grenzübergängen geführt hatte und 21 Passagiere ihre Flüge verpasst hatten. Die automatisierten biometrischen Einwanderungsspuren sind nun für Reisende geöffnet, ohne dass eine Vorabregistrierung erforderlich ist, nachdem 85.000 Personen von der Störung betroffen waren.

Tascent lieferte biometrische Gesichts- und Irisdaten für Versuche an den Kontrollstellen Tuas und Woodlands, bevor das Unternehmen im März dieses Jahres aufgelöst wurde. Idemia lieferte in beiden Fällen die automatischen Gates.