Pulitzer-Preis geht an Fake-Produzenten von AP

Den Pulitzer-Preis für die beste Fotoreportage haben Journalisten von AP erhalten. Allerdings war ihre Reportage ein Fake.

Am 9. März 2022 wurde gemeldet, die russische Luftwaffe habe eine Geburtsklinik in Mariupol bombardiert. Die Bilder gingen um die Welt und in den westlichen Medien herrschte tagelang helle Aufregung. Die Bilder von dem Vorfall haben ukrainische Soldaten von AP gemacht und dafür haben sie nun den Pulitzer-Preis erhalten.

Das AP-Video

Es gab danach heftige Debatten darüber, ob die Russen die Klinik bombardiert haben oder nicht. Das Video von AP jedenfalls war offenbar gestellt, denn man konnte dort sehr schön sehen, wie der Kameramann „um die Ecke“ auf die Explosion gewartet hatte und dann loslief. Da stellt sich schon die Frage, woher er wusste, wo er warten und filmen sollte.