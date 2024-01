Eltern, die sich weigern, ihre Kinder als Transgender zu akzeptieren, müssen mit sieben Jahren Gefängnis rechnen

Eltern, die sich weigern, ihre Kinder als Transgender zu akzeptieren, könnten nach einem neuen Gesetz in Schottland mit sieben Jahren Gefängnis bestraft werden.

„Vorschläge, die am Dienstag veröffentlicht wurden, besagen, dass Handlungen, die darauf abzielen, die Geschlechtsidentität einer anderen Person zu „ändern oder zu unterdrücken“ und ihr physischen oder psychischen Schaden zuzufügen, unter dem radikalen Gesetz illegal würden“, berichtet der Telegraph.

Das Gesetz würde sogenannte „Konversionspraktiken“ verbieten, die oft im „familiären Umfeld“ stattfinden, so die Minister.

Das würde bedeuten, dass Eltern, die versuchen, ihr Kind daran zu hindern, sich so zu kleiden, dass es seine sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität widerspiegelt, strafrechtlich belangt werden könnten, auch wenn sie glauben, im besten Interesse des Kindes zu handeln.

„Wir haben große Bedenken, dass diese Pläne liebevolle Eltern kriminalisieren werden, denen jahrelange Gefängnisstrafen drohen könnten, nur weil sie sich weigern, sich dem Gender-Ideologie-Kult anzuschließen“, sagte Marion Calder FWS

“We have grave concerns that these plans will criminalise loving parents, who could face years in jail simply for refusing to sign up to the gender ideology cult,” Marion Calder FWShttps://t.co/DjzRqzFijG