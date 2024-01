Wird der Krieg in Gaza auf die Straßen westlicher Städte übergreifen?

Die Frage ist nicht ob, sondern wann die Gewalt in Gaza auf die Straßen europäischer und amerikanischer Städte übergreifen wird.

Die Ermordung von Saleh Al-Arouri (Beirut, 2. Januar), einem Mitglied der Hamas-Führung, hat die Bedrohung durch die Terrorgruppe, die libanesische Schiitenmiliz Hisbollah und die Dschihadisten deutlich erhöht.

Die Hisbollah hat geschworen, Vergeltung zu üben, wenn im Libanon ein Vertreter der vom Iran unterstützten Widerstandsachse getötet wird, zu der neben der Hamas, den jemenitischen Huthis und irakischen Milizen auch die libanesische Schiitenmiliz und die Islamische Republik gehören.

Um den bankrotten Libanon nicht in einen ausgewachsenen Krieg zu verwickeln, könnte die Hisbollah sich dafür entscheiden, Vergeltung weit entfernt von der israelisch-libanesischen Grenze zu üben, bemerkt Modern Diplomacy, obwohl sie am Samstag 62 Raketen auf einen israelischen Beobachtungsposten abfeuerte, was sie als „vorläufige Reaktion“ auf den Tod Al-Arouris bezeichnete. Der Angriff schien kalibriert zu sein, um die Feindseligkeiten mit den Israelis unter Kontrolle zu halten.

Im Irak soll Mohammad Hussein Al-Kawtharani, der Vertreter von Hisbollah-Führer Hasan Nasrallah, koordinierte Angriffe auf US-Ziele vorbereiten. Das US-Außenministerium hat eine Belohnung von 10 Millionen Dollar für Informationen über Al-Kawtharanis Aktivitäten, Netzwerke und Verbündete ausgesetzt.

Die Hamas hält es für die beste Option, auf die Tötung Al-Kawtharanis mit Anschlägen auf israelische Botschaften, diplomatische Einrichtungen und Vertretungen im Ausland zu reagieren.

Es ist unwahrscheinlich, dass die Hamas eine Flut von Raketen aus dem Gazastreifen auf israelische Städte, von denen die meisten von der Luftabwehr Iron Dome abgefangen werden, als ausreichende Antwort betrachten wird.

Der Islamische Staat rief zu Angriffen auf zivile Ziele in Europa und den USA auf, darunter Kirchen und Synagogen.

Am Mittwoch rief der Sprecher der Gruppe, Abu Ḥudhayfah Al-Ansari, in einer 67-minütigen Audiobotschaft die Muslime im Westen auf, ihre „Aktivitäten und Operationen auf den Straßen Amerikas, Europas und der Welt“ zu erneuern. Juden und Christen in westlichen Städten „müssen gefoltert und getötet werden“.

„Sprengt sie mit Sprengstoff in die Luft, verbrennt sie mit Brandbomben, erschießt sie mit Kugeln, schneidet ihnen mit Messern die Kehle durch und überrollt sie mit Bussen. Macht keinen Unterschied zwischen einem zivilen oder militärischen Ungläubigen, denn alle sind Ungläubige und müssen auf die gleiche Weise verurteilt werden“.

Al-Ansari veröffentlichte den Aufruf, nachdem sich die Gruppe zu zwei Bombenanschlägen in der iranischen Stadt Kerman bekannt hatte, bei denen mindestens 89 Menschen getötet wurden.

Die Gruppe ist verärgert über iranische Andeutungen, dass die Islamische Republik eine Zwei-Staaten-Lösung für den israelisch-palästinensischen Konflikt akzeptieren würde, wenn die Palästinenser dies wünschten.

Al-Ansari warf der Hamas, der Palästinensischen Autonomiebehörde von Präsident Mahmud Abbas und der Fatah-Bewegung vor, von den USA und dem Iran manipuliert zu werden.

Eine Serie von Anschlägen im Westen könnte jedoch der Hamas in die Hände spielen, einer Bewegung, die bewiesen hat, dass sie die Ermordung ihrer Führer durch Israel in den vergangenen zwei Jahrzehnten überleben konnte. Al-Arouri hat wiederholt betont, dass „die Palästinenser radikalisiert und wütend gehalten werden müssen“.