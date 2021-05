Eltern empört! Erstklässlern wird das masturbieren an New Yorker-Schule unterrichtet

Eine umstrittene „Gesundheits- und Wellness“-Lehrerin steht wieder im Rampenlicht. Eltern und Kritiker sind empört über „pädagogische“ Videos über Masturbation, die Erstklässlern gezeigt werden.

Justine Ang Fonte, die auf ihrer Website sagt, dass sie „seit 10 Jahren mit Begeisterung die Gesundheitserziehung stört“, hatte zuvor Eltern aufgeschreckt, nachdem Details aus einem „Porno-Kurs“ für Schüler an der Columbia Grammar & Preparatory School in New York öffentlich wurden.

Nun steht sie erneut im Zentrum der Aufmerksamkeit für ihre Arbeit an einer ähnlich teuren New Yorker Schule, der Dalton, deren Besuch über 50’000 Dollar pro Jahr kostet. Zu ihrer Aufklärungsarbeit dort gehört es, Sechsjährige über Einwilligung und Masturbation zu unterrichten.

Eltern hatten sich zuvor über Fontes Lehren beschwert, aber ihnen wurde gesagt, sie hätten ihren Unterricht „falsch interpretiert“.

Ein von Fonte verwendetes Video, das der New York Post zugespielt wurde, zeigt es einen Kinderzeichentrickfilm, in dem über Dinge wie Masturbation gesprochen wird.

„Hey, wie kommt es, dass mein Penis manchmal groß wird und in die Luft zeigt?“, fragt ein kleiner Junge in dem Cartoon und fügt später hinzu, dass er sich selbst berührt, „weil es sich gut anfühlt.“

In ähnlicher Weise erkundigt sich später ein junges Mädchen nach dem Berühren ihrer „Vulva“.

Die Schule und Fonte haben den Unterricht verteidigt und gesagt, dass das Wort „Masturbation“ niemals direkt verwendet wird und den Kindern beigebracht wird, sich in der Öffentlichkeit nicht berühren zu lassen und sich nicht einverstanden zu erklären. Zahlreiche Eltern argumentieren jedoch, dass die Klasse für so junge Kinder nicht benötigt wird und Aspekte davon zu weit gehen, wie der Unterricht nach Zustimmung.

„Eltern sollen zu ihren Kindern sagen dürfen, wenn sie umarmen dürfen und wen nicht“, sagte ein Elternteil laut der Post.

„Ich zahle 50’000 Dollar an diese A**löcher, damit sie meinem Kind sagen, dass es sich nicht von seinem Großvater umarmen lassen soll, wenn er es sieht?“, fügte eine nicht identifizierte Mutter hinzu.

Andere Eltern sagten, sie seien „wütend“ und Fonte sollte keine kleinen Kinder unterrichten, noch hatte sie jemals die Zustimmung der Eltern für ihre „sexuell expliziten“ Lektionen erhalten.

Details über Fontes Unterricht haben nun weit mehr als nur die Eltern der Dalton-Schüler verärgert, wobei einige sogar argumentieren, dass ihre Arbeit als Pädophilie angesehen werden könnte.

„Meiner Meinung nach sollte sie sich als Sexualstraftäterin registrieren lassen müssen. Dies ist schlimmer als woke – es ist pädophil,“ konservative Autor Candace Owens getwittert in Reaktion auf den Bericht über Dalton.

Fonte’s frühere „Porno-Alphabetisierungs“-Klasse ließ die Leute schon zweifeln. Der Unterricht beinhaltete Bilder von teilweise nackten Frauen (einige in Fesseln), sowie Diskussionen über „Orgasmuslücken“ und beliebte Suchbegriffe auf pornografischen Websites wie „kaum legal“ und „anal“.

Dr. William M. Donohue, Columbias Schulleiter, schickte schließlich eine E-Mail an die Eltern, in der er sich für den Kurs entschuldigte und ihnen versicherte, dass er „nicht unsere Philosophie repräsentiert.“

„Es war bedauerlich, dass wir uns im Vorfeld nicht besser über den spezifischen Inhalt des Redners informiert haben“, sagte er. „In diesem Fall hat der Redner nicht mit unserer einzigartigen CGPS-Mission übereingestimmt und dafür entschuldige ich mich.“