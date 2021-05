Eugenik, die vierte industrielle Revolution und der Zusammenprall zweier Systeme

Matt Ehret erklärt, wie es im 19. Jahrhundert zum Aufstieg der als „Eugenik“ bekannten Perversion der Wissenschaft als neue wissenschaftliche Religion kam.

Die heutige Welt ist zwischen zwei möglichen Zukünften gefangen: Auf der einen Seite hat sich eine multipolare Allianz zur Verteidigung souveräner Nationalstaaten um ein Paradigma des langfristigen Denkens, des wissenschaftlichen Optimismus und der Win-Win-Kooperation organisiert, während ein unipolares Paradigma der Weltregierung, der Entvölkerung und des Nullsummen-Denkens ein Programm der Großen Rückschläge, kontrollierter Pandemien und Kriege vorantreibt.

Ein Einblick in diese beiden gegensätzlichen Paradigmen ist heute wichtiger denn je, und ein wichtiger Ort, um damit zu beginnen, ist der beunruhigende Geist der Great Reset Architects, die heute die Gesellschaft in eine „Vierte Industrielle Revolution“ treiben, in der man glaubt, dass Automatisierung und künstliche Intelligenz den Großteil der Menschheit obsolet machen werden. Der Star-Philosoph des Weltwirtschaftsforums, Yuval Harari, hat diese Aussicht wiederholt beschrieben: „Technologie kann die menschliche Gesellschaft und den eigentlichen Sinn des menschlichen Lebens auf vielfältige Weise stören – von der Schaffung einer globalen nutzlosen Klasse bis hin zum Aufkommen von Datenkolonialismus und digitalen Diktaturen.“

Im ersten Artikel dieser Serie habe ich die Reorganisation der Eugenik-Bewegung nach dem Zweiten Weltkrieg besprochen, als sie Sir Julian Huxleys Forderung folgte, „das Undenkbare wieder denkbar zu machen“.

In diesem zweiten Teil werden wir ein wenig weiter in der Zeit zurückspringen, um besser zu verstehen, was den Aufstieg der Perversion der Wissenschaft, bekannt als „Eugenik“, als neue wissenschaftliche Religion im 19.

Die geschlossenen Systemannahmen des Sozialdarwinismus

Es gibt ein paar grundlegende Dinge, die man über die Wissenschaft der Eugenik verstehen sollte, auch bekannt als „die Wissenschaft von der Säuberung des menschlichen Genpools von unerwünschten Verunreinigungen“, die Ende des 19. Jahrhunderts aufkam.

Diese „Wissenschaft“ entstand aus der Anwendung von Darwins Theorien der natürlichen Selektion und des „Überlebens des Stärkeren“ auf die Ausmerzung der Untauglichen durch die menschliche Gesellschaft und basierte auf bestimmten grundlegenden Annahmen, zu denen nicht zuletzt gehörten: 1) dass die Menschheit ein System ist, das vollständig von den materiellen Kräften der Umweltbedingungen und der Genetik geformt wird, 2) dass dieses System grundsätzlich geschlossen und daher entropisch ist (es unterliegt den unveränderlichen Gesetzen der abnehmenden Erträge, die von einem unvermeidlichen Wärmetod geleitet werden), 3) dass die kreative Kraft der genetischen Mutationen, die das Auftreten neuer biologischer Mechanismen steuern, grundsätzlich zufällig ist und 4) dass diese Zufälligkeit nur durch den Aufstieg einer neuen Ära von Sozialingenieuren überwunden werden kann, die die Menschheit auf allen Ebenen steuern – wirtschaftlich, psychologisch, kulturell und sogar genetisch.

Der Gründer der Schule, Sir Francis Galton (ein Cousin von Charles Darwin), stellte sich 1905 das zukünftige Zeitalter vor, in dem die Wissenschaft der Eugenik die Weltreligionen ersetzen würde: „Es ist leicht, der Fantasie freien Lauf zu lassen, wenn man annimmt, dass die Eugenik von ganzem Herzen als nationale Religion akzeptiert wird“.

Das späte 19. Jahrhundert: Ein Zusammenprall zweier Systeme

Die paradigmenverändernden Durchbrüche in Wissenschaft und Staatskunst am Ende des 19. Jahrhunderts führten zu einem neuen petrochemischen/elektronischen Zeitalter. Neue Entdeckungen in der Atomphysik durch Beckerel, Roentgen, Curie, Rutherford, Planck und Einstein veränderten zusätzlich die Vorstellung der Menschheit von Raum, Zeit, Energie und Materie. Die praktische Anwendung dieser Entdeckungen in Form von wissenschaftlichem und technologischem Fortschritt im Dienste der Menschheit zerstörte schnell die Grundlagen von Thomas Malthus‘ vermeintlichen „Bevölkerungsgesetzen“, die davon ausgingen, dass menschliche Erfindungen niemals die Grenzen der Natur überschreiten könnten und immer eine „wissenschaftliche Priesterschaft“ benötigten, die das Bevölkerungswachstum von oben herab kontrollierte.

Trotz der Tatsache, dass sich eine echte Hoffnung auf ein neues Zeitalter der Entdeckungen und des Fortschritts zu verwirklichen begann, war etwas Dunkleres im Spiel.

Zu dieser Zeit waren führende Kräfte, die das britische Empire repräsentierten, damit beschäftigt, eine existenzielle Herausforderung zu lösen: Die nationale Souveränität hatte sich als viel stärker erwiesen, als von der in London zentrierten Finanzoligarchie erwartet, und es zeichnete sich etwas Neues ab, das möglicherweise das System der Hobbes’schen „Nullsummen“-Geopolitik für immer untergraben könnte.

Die Erhaltung der Union, die größtenteils einer strategischen Allianz zwischen Russland und den USA zu verdanken war, führte zu einer großen Niederlage für die britischen Kräfte sowohl in der Londoner City als auch an der Wall Street, in der Sklavenhalter des Südens und in Britisch-Kanada. Ein neues globales System war schnell im Entstehen, als Lincoln-bewundernde Staatsmänner schnell das „Amerikanische System der politischen Ökonomie“ übernahmen, um ihre Nationen von der Manipulation des Empire zu befreien. Während das amerikanische System ein grundsätzlich offenes System war – basierend auf grenzenlosem technologischen Fortschritt und der Unterordnung des Geldes unter die nationale Souveränität -, war das britische System grundsätzlich geschlossen und basierte auf der Anbetung und Kontrolle des Geldes durch private Finanziers, Schuldsklaverei und Spekulation. Wo die einen sich auf die Produktion konzentrierten, plünderten die anderen nur parasitär.

Henry C. Carey (führender Wirtschaftsberater von Abraham Lincoln) hatte diese Dichotomie explizit gemacht, als er die globale Natur des bevorstehenden US-Bürgerkriegs in seiner Harmony of Interests von 1852 vorhersah:

„Zwei Systeme stehen der Welt bevor; das eine zielt darauf ab, den Anteil der Personen und des Kapitals zu erhöhen, die mit Handel und Transport beschäftigt sind, und daher den Anteil zu verringern, der mit der Produktion von Waren beschäftigt ist, mit denen gehandelt wird, mit notwendigerweise vermindertem Ertrag für die Arbeit aller; während die andere darauf abzielt, den Anteil zu erhöhen, der mit der Arbeit der Produktion beschäftigt ist, und den Anteil zu verringern, der mit Handel und Transport beschäftigt ist, mit erhöhtem Ertrag für alle, was dem Arbeiter gute Löhne und dem Eigentümer des Kapitals gute Gewinne beschert … Die eine schaut auf Verarmung, Unwissenheit, Entvölkerung und Barbarei; die andere auf zunehmenden Reichtum, Komfort, Intelligenz, Kombination von Aktionen und Zivilisation. Der eine blickt auf universellen Krieg; der andere auf universellen Frieden. Das eine ist das englische System; das andere können wir mit Stolz das amerikanische System nennen, denn es ist das einzige, das jemals erdacht wurde, dessen Tendenz darin bestand, den Zustand des Menschen auf der ganzen Welt zu erhöhen und gleichzeitig auszugleichen.“

Im Jahr 1872 war Carey damit beschäftigt, eine internationale Gruppe von Ökonomen rund um den Globus zu leiten, die Dutzende von Regierungen bei der Umsetzung dieses Systems unterstützten, als er eine anti-malthusianische ökonomische Abhandlung mit dem Titel Unity of Law schrieb. Hier legte der große Ökonom seine umfassende Theorie der Wirtschaftswissenschaft als ein Nicht-Nullsummensystem der Kooperation und des kreativen Wachstums zwischen großen Kulturen vollständig dar:

„Die großen Nationen der Erde sollten alle von der Entwicklung der geistigen und körperlichen Kräfte jeder einzelnen profitieren; jede einzelne wächst in ihrer Macht zur Selbststeuerung, während jede einzelne mehr und mehr die Macht erlangt, die großen Naturkräfte zu kontrollieren und zu lenken; die Harmonie aller internationalen Interessen wird so vollkommen und vollständig sein, wie wir wissen, dass es die der Individuen ist, aus denen die Nationen bestehen.“

Um 1890 wurde Careys optimistische Vision einer neuen Epoche für die Zivilisation von Colorados erstem Gouverneur und Lincolns ehemaligem Leibwächter William Gilpin wunderschön ausgedrückt, der in seinem 1890 erschienenen Buch Cosmopolitan Railway eingehende Studien über Eisenbahnprojekte vorstellte, die alle Teile der Welt unter einer neuen Kultur des wissenschaftlichen und technologischen Fortschritts für alle vereinen sollten. Gilpin war explizit, dass dieses System durch Nationalbanken finanziert werden würde, die langfristige produktive Kredite, Protektionismus und universelle Bildung zum Wohle aller und jedes Einzelnen generieren würden.

Gilpin schrieb über diese zukünftige postkoloniale Welt:

„Die Waffen des gegenseitigen Abschlachtens werden weggeschleudert; die blutigen Leidenschaften finden eine Kontrolle, eine Mehrheit der menschlichen Familie wird gefunden, um die wesentlichen Lehren des Christentums IN PRAXIS zu akzeptieren … Raum wird für industrielle Tugend und industrielle Macht entdeckt. Die zivilisierten Massen der Welt treffen sich; sie werden gegenseitig aufgeklärt und verbrüdern sich, um die menschlichen Beziehungen in Harmonie mit der Natur und mit Gott wiederherzustellen. Die Welt hört auf, ein militärisches Lager zu sein, das nur durch die militärischen Prinzipien von willkürlicher Gewalt und unterwürfiger Unterwerfung bebrütet wird. Eine neue und großartige Ordnung in den menschlichen Angelegenheiten eröffnet sich aus diesen immensen gleichzeitigen Entdeckungen und Ereignissen“

Das Imperium schlägt zurück

Imperien verschwinden nie kampflos, und das britische Empire war keine Ausnahme. Bevor der von den Briten inszenierte Bürgerkrieg in den USA beendet war, wurde im ideologischen Nervenzentrum von Cambridge und der Royal Society eine neue imperiale Großstrategie neu formuliert.

Aus diesen Netzwerken ging eine neue Art von imperialem Management in Form von Huxleys X-Club (um 1865) hervor, angeführt von einem jungen, talentierten Misanthropen namens Thomas Huxley (auch bekannt als „Darwin’s Bull Dog“), der die Aufgabe hatte, eine neue große Strategie zur Erhaltung des Imperiums zu formulieren.

Da er wusste, dass die wichtigste Ebene der Kriegsführung in den wissenschaftlichen Vorstellungen der Gesellschaft zu finden ist (da unser Standard für die politische Selbstregulierung letztlich auf den Normen und Gesetzen der Natur beruht und von ihnen bestimmt wird), zielte Huxleys X-Club darauf ab, alle wichtigen Zweige der Physik, Biologie, Ökonomie und Soziologie unter einer einzigen kohärenten Interpretation zu vereinen, die auf einer gradualistischen, deskriptiven, reduktionistischen Wissenschaft basiert. Dies wäre eine neue einheitliche, in sich konsistente Wissenschaft, die die Beweise für alle kreativen Sprünge, die die gesamte lebende und nicht lebende Natur prägen, ausbügeln würde. Diese Gruppe erkannte, dass, wenn die Natur als ein geschlossener, zerfallender und zufälliger Prozess modelliert werden könnte, dann wäre sie auch frei von jeder tatsächlichen Vorstellung von Prinzip, Gerechtigkeit oder Moral. Dies wäre eine Vorstellung von der Natur, mit der Imperien die Ausbeutung ihrer Opfer für immer rechtfertigen könnten.

Obwohl die Theorien von Malthus (und ihre ökonomischen Entsprechungen in den Werken von Mill, Smith und Ricardo) zuvor die Aufgabe der „wissenschaftlichen Rechtfertigung“ des Imperiums erfüllt hatten, wurde etwas Anspruchsvolleres benötigt, da die Welt den Betrug schnell durchschaute, wie Carey in seinem viel gelesenen Werk „Unity of Law“ (1872) demonstrierte:

„Mr. Malthus wurde dazu verleitet, ein Bevölkerungsgesetz zu erfinden, mit dem er die Reichen und Mächtigen von jeglicher Verantwortung für den bestehenden Zustand der Dinge befreite; er gab ihnen die Gewissheit, dass die Armut und das Elend, von denen sie überall umgeben waren, aus der Tatsache resultierten, dass der Schöpfer eine große Anzahl von Menschen auf die Erde geschickt hatte, für die er keinen Tisch bereitgestellt hatte, an dem sie essen durften, keine Materialien, mit deren Hilfe sie gekleidet werden konnten; und lieferte damit die Theorie, mit deren Hilfe spätere Autoren, wie sie meinten, beweisen konnten, dass auf den Britischen Inseln der Mensch zur „Droge“ und die „Bevölkerung zur Plage“ geworden war. „

Um die neue imperiale Großstrategie in die Tat umzusetzen, wurden bald zwei neue Think Tanks ins Leben gerufen.

Die erste der beiden war die Fabian Society, die 1884 von einem Nest eugenikbegeisterter Intellektueller unter der Führung von Sidney und Beatrice Webb an der Seite des „Schlachthofnutzers“ George Bernard Shaw gegründet wurde. Bald zog die Gruppe führende imperiale Koryphäen in ihren Schoß, darunter Thomas Huxleys Schüler H.G. Wells, Lord Halford Mackinder, John Maynard Keynes und Lord Bertrand Russell. Die Gruppe gründete bald eine Schule, an der sie talentierte junge Mitglieder der globalen Elite indoktrinierte, die London School of Economics.

1902 wurde in Oxford eine zweite Denkfabrik namens „Round Table Group“ unter der Kontrolle der „Rassenpatrioten“ George Parkin und Lord Alfred Milner gegründet. Bald wurden Zweigstellen der „Roundtables“ im gesamten angelsächsischen Commonwealth gegründet, wie in Professor Carrol Quigleys posthum veröffentlichtem Anglo-American Establishment beschrieben. Die Finanzierung dieser Gruppe wurde aus dem Vermögen des rassistischen Diamantenmagnaten Cecil Rhodes bezahlt und ihr Mandat wurde in Rhodes‘ Testament von 1877 illustriert:

„Lasst uns eine solche Gesellschaft gründen, eine Kirche für die Ausdehnung des britischen Empire. Eine Gesellschaft, die ihre Mitglieder in jedem Teil des britischen Reiches haben sollte, die mit einem Objekt und einer Idee arbeitet, wir sollten ihre Mitglieder an unseren Universitäten und unseren Schulen platzieren und die englische Jugend beobachten, die durch ihre Hände geht, nur einer vielleicht unter Tausend hätte den Verstand und die Gefühle für ein solches Objekt, er sollte in jeder Hinsicht getestet werden, er sollte getestet werden, ob er ausdauernd ist, im Besitz von Beredsamkeit, ohne Rücksicht auf die kleinlichen Details des Lebens, und wenn er als solcher gefunden wird, dann gewählt und durch einen Eid verpflichtet, für den Rest seines Lebens in seinem Land zu dienen. Er sollte dann, wenn er keine Mittel hat, von der Gesellschaft unterstützt und in den Teil des Reiches geschickt werden, in dem man ihn für notwendig hält.“

Der Rhodes Trust richtete sich in Oxford ein, wo junge Talente aus dem ganzen Commonwealth bald im Rahmen von Rhodes-Stipendien einer Gehirnwäsche unterzogen wurden und zu einer neuen Generation von imperialen Hohepriestern wurden, die von Rhodes‘ Edikt geleitet wurden, eine neue Kirche des Britischen Empire zu errichten. Diese Think Tanks würden die britische Politik mit einem zweifachen Ziel koordinieren: 1) die Zerstörung allen kreativen offenen Systemdenkens in der politischen Ökonomie und Wissenschaft 2) die Unterwerfung der Rasse unter eine neue globale Feudalordnung, die von einer Meisterklasse verwaltet wird.

In seinem Manifest mit dem Titel Imperial Federation (1892) schrieb der Mann, der zum Mitbegründer und Direktor des Rhodes Trust werden sollte (George Parkin), vom unvermeidlichen Zusammenbruch des Imperiums, wenn nicht die „zersetzenden Kräfte“ der souveränen Nationalstaaten zerstört werden könnten:

„Hat unsere Fähigkeit zur politischen Organisation ihre äußerste Grenze erreicht? Für das britische Volk ist dies die Frage aller Fragen. In der ganzen Bandbreite möglicher politischer Variationen in der Zukunft gibt es keine Frage von so weitreichender Bedeutung, nicht nur für unser eigenes Volk, sondern für die ganze Welt, wie die Frage, ob das britische Empire eine politische Einheit bleiben soll … oder ob es den zerfallenden Kräften nachgibt und zulässt, dass der Strom des nationalen Lebens in viele getrennte Kanäle geteilt wird.“

Diese neuen Think Tanks verschwendeten keine Zeit, um eine neue große Strategie in die Tat umzusetzen.

Eine der Hauptkräfte, die die Anwendung der anti-kreativen Wissenschaft des Imperiums leiten sollten, war der Führer der Fabian Society und Cambridge-Apostel Lord Bertrand Russell und sein Kollege David Hilbert, die im Jahr 1900 ein neues Projekt starteten, das versuchen sollte, das gesamte Universum in eine sehr kleine mathematische Box zu fesseln, die aller kreativen Vitalität beraubt war. Diese Box sollte bald den Namen „Kybernetik“ und „Informationssystemtheorie“ von den Jüngern von Russell und Hilbert annehmen. Dieses System würde später als Grundlage für das Wachstum des Transhumanismus, der Künstlichen Intelligenz und der vierten Industriellen Revolution dienen.