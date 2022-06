Emotionales Video einer Krankenschwester: „Das wird nicht aufhören, bis die Leute aufstehen und sagen: Genug ist genug!

Chloe arbeitete bis vor kurzem als Krankenschwester in Neuseeland. Diese Woche wurde sie nach 19 Jahren loyalen Dienstes entlassen, weil sie ihre dritte Spritze nicht bekommen hatte. Neuseeländisches Pflegepersonal ist verpflichtet, sich gegen Corona impfen zu lassen.

Chloe litt nach ihrer zweiten Impfung an Herzproblemen. Sie musste sogar ins Krankenhaus eingeliefert werden. Für die Krankenschwester ist die Gesundheit wichtiger als ihr Beruf. „Bitte wacht auf“, sagt sie in einem Video in den sozialen Medien.

„Viele von uns werden ungerecht behandelt“, sagt Chloe unter Tränen. „Ich wurde entlassen. Ich kann nicht mehr als Krankenschwester arbeiten. Neunzehn Jahre lang habe ich mich um deine Familie gekümmert, um deine Kinder, um deine Tanten, um deine Onkel, um deine Lieben, und jetzt werde ich auf den Müll geworfen“.

Eine Ultraschalluntersuchung ergab, dass ihr Herz nicht dauerhaft geschädigt ist und sie deshalb ihren Arbeitsplatz verliert. „Wir werden von unserer Regierung furchtbar behandelt. Das wird nur aufhören, wenn die Menschen aufstehen und sagen: Genug ist genug!“

„Bitte teilen Sie meine Geschichte. Wir müssen uns zusammenschließen. Wir müssen ein gemeinsames Team bilden. Sie müssen für uns kämpfen, denn die Medien hören uns nicht zu. Niemand hört auf uns. Man wirft uns vor, „Fehlinformationen“ zu verbreiten. Ich sehe immer wieder Fälle von Impfschäden. Ich werde ständig von Menschen kontaktiert, die durch die Impfstoffe geschädigt wurden. Wir werden vergessen. Das ist falsch.“