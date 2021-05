Endlich: Israel greift mit Bodentruppen Gazastreifen an, in Deutschland wird mal wieder relativiert

Jerusalem/Gaza-Stadt – Israel hat in der Nacht zu Freitag auch mit Bodentruppen den Gazastreifen angegriffen. Wie schon in den letzten Tagen flogen zudem auch die Luftstreitkräfte Angriffe, teilte die Armee mit. Nach Angaben von Zeugen fiel in weiten Teilen des Gazastreifens der Strom aus.

Die Palästinenser waren aber offenbar dennoch in der Lage, gleichzeitig weiterhin Geschosse abzufeuern. Die Israelische Armee hatte zuvor 9.000 Reservisten einberufen. Neben rund 1.750 Raketen, die in den letzten Tagen aus dem Gazastreifen abgefeuert wurden, wurden am Donnerstag auch einzelne Geschosse aus dem Libanon im Norden Israels registriert.

Diese hätten jedoch keinen Schaden angerichtet, teilte die Israelische Armee mit.

Palästinensische Propaganda-Quellen sprachen Stand Donnerstagabend derweil von 93 Toten in den eigenen Reihen, 34 mehr als am Vortag, über 830 Personen sollen verletzt worden sein. Israel meldete sieben Tote, einen mehr als am Vortag, und über 220 Verletzte.

Während aus dem Gaza-Streifen immer wieder Raketen in Richtung Israel