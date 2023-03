Endlose Kriege: US-Eskalation im Osten.

Manlio Dinucci

Vor zwanzig Jahren, am 20. März 2003, griffen die USA und die von ihnen befehligte Koalition den Irak an und überfielen ihn, der aufgrund von „Beweisen“, die sich später als falsch herausstellten, des Besitzes von Massenvernichtungswaffen beschuldigt wurde. Außenminister Colin Powell selbst, der sie dem UN-Sicherheitsrat vorgelegt hatte, sah sich Jahre später gezwungen, seine Rede vor der UNO im Jahr 2003 als „Schandfleck“ in seiner Akte zu bezeichnen.

Am 20. März verkündete Präsident George Bush,

„Auf meinen Befehl hin haben die Koalitionsstreitkräfte damit begonnen, Saddam Husseins Fähigkeit, Krieg zu führen, zu untergraben. Mehr als 35 Länder leisten entscheidende Unterstützung, bis hin zur Entsendung von Kampfeinheiten. Jede Nation, die Teil dieser Koalition ist, hat sich entschieden, die Pflicht und die Ehre zu übernehmen, unserer gemeinsamen Verteidigung zu dienen“.

Zu der Koalition unter amerikanischem Kommando gehörten auch 30.000 italienische Soldaten. So begann der Krieg, der mehr als eine Million Iraker töten und die USA zusammen mit dem 2001 begonnenen Krieg in Afghanistan mehr als 14 Billionen Dollar kosten sollte. Das strategische Ziel der USA war es, nicht nur den Irak, sondern den gesamten Nahen Osten zu kontrollieren.

März 2023 – „Das von China vermittelte Abkommen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien skizziert einen neuen Nahen Osten“, schreibt das Wall Street Journal, während die New York Times schreibt: „Das Abkommen zwischen den regionalen Rivalen unterstreicht Chinas wachsende wirtschaftliche und politische Bedeutung im Nahen Osten und den Rückgang des amerikanischen Einflusses.“

Da die USA und ihre Verbündeten nicht in der Lage sind, diesen „Niedergang“ mit politischen und wirtschaftlichen Mitteln zu verhindern, greifen sie zunehmend auf militärische Mittel zurück. Dazu gehört auch das von Präsident Biden angekündigte „bahnbrechende Abkommen mit Australien und Großbritannien“. Es sieht den Bau einer neuen Flotte von Atomangriffs-U-Booten vor, die von den USA, Großbritannien und Australien gebaut werden. Damit wird Australien de facto zur zehnten Atommacht, die China mit Waffengewalt in Schach halten soll. Die neue nukleare Angriffsflotte wird nicht nur im Südchinesischen Meer und im Pazifik, sondern auch im Atlantik gegen Russland operieren.

