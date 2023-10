Entlarvung der Verschwörungstheorie, dass Netanyahu die Anschläge vom vergangenen Wochenende bewusst zugelassen hat

Andrew Korybko

Der heimlich geplante Angriff der Hamas auf Israel am Wochenende löste bei einigen in den sozialen Medien Spekulationen aus , dass die israelische Regierung im Voraus von diesen Plänen wusste, aber angeblich ein Interesse daran hätte, sie in die Tat umzusetzen. Befürwortern dieser Verschwörungstheorie zufolge wollte der umkämpfte Premierminister Netanyahu sein politisch gespaltenes Volk vereinen und/oder einen Vorwand für die Zerstörung der Hamas schaffen, weshalb er diese Angriffe angeblich zugelassen hat. Das macht jedoch wenig Sinn, wenn man wirklich über die Hintergründe nachdenkt.

Heutzutage ist es in Mode zu behaupten, dass Regierungen manchmal Konflikte im Ausland provozieren, um von innenpolitischen Problemen abzulenken, aber das ist beim jüngsten Krieg zwischen Israel und der Hamas wohl nicht der Fall. Tatsächlich verfolgte Netanjahu bis letztes Wochenende genau den gegenteiligen Ansatz, wie aus glaubwürdigen Berichten über Monate hervorgeht, wonach er geheime Gespräche mit Saudi-Arabien über die Anerkennung Israels führte. Ziel war es, die Israelis um sich zu vereinen und das geoökonomische Potenzial ihres Landes zu erschließen .

Hätten diese Bemühungen Früchte getragen, wären nicht nur seine schärfsten Gegner gezwungen gewesen, ihn für diese diplomatische Leistung zu loben, sondern Israel hätte auch von seiner zentralen Rolle im Wirtschaftskorridor Indien-Mittlerer Osten-Europa (IMEC) profitieren können, der im vergangenen Monat enthüllt wurde. Beide Ziele erforderten die Anerkennung Israels durch Saudi-Arabien, die Netanyahu zu erreichen hoffte, ohne die Unabhängigkeit Palästinas anzuerkennen. Dies ist jedoch jetzt zweifelhaft, da Riad diese Gespräche nach der israelischen Bombardierung des Gazastreifens einfrieren könnte.

Diejenigen, die behaupten, dass er im Voraus von den Plänen der Hamas wusste, sie aber dennoch geschehen ließ, sind sich entweder seiner Geheimgespräche mit Saudi-Arabien nicht bewusst, spielen deren große strategische Bedeutung herunter oder glauben, dass sie alle eine List zur Vorbereitung dieser komplizierten Verschwörung waren und damit zugleich auch der Vorwand für die Zerstörung der Hamas. Angesichts dieser Dimension der Verschwörungstheorie ist es schwer vorstellbar, dass der sicherheitsbesessene Netanyahu zu diesem Zweck zulassen würde, dass die Feinde seines Landes Israel solch beispiellosen Schaden zufügen.

Er hätte jederzeit einen vergleichsweise geringen Raketenbeschuss ausnutzen können, um einen unverhältnismäßigen Bombenangriff auf diese Gruppe zu rechtfertigen, ohne zuvor buchstäblich Hunderte von Zivilisten und Soldaten verlieren zu müssen. Der Durchbruch der Grenzbarriere durch die Hamas war auch ein schwerer Schlag für die israelische Psyche, von dem sich die Bevölkerung möglicherweise nie erholen wird, nachdem sie davon ausgegangen war, dass der Bau sie für immer schützen würde. Dasselbe gilt für die Gruppe, die auf dem Höhepunkt ihrer Angriffe das von ihr kontrollierte Territorium verdoppelt.

Beobachter können immer noch gegen die Grenzbarriere im Besonderen, die israelische Politik gegenüber Palästina im Allgemeinen und Netanjahu persönlich sein, während sie gleichzeitig anerkennen, dass er ein so sicherheitsbesessener Führer ist, dass es keinen Sinn macht zu behaupten, er hätte zugelassen, dass die Hamas die drei Argumente aus irgendeinem Grund hätten untergraben müssen. Nach dem, was passiert ist, sieht Netanyahu jetzt äußerst geschwächt aus, die israelische Politik gegenüber Palästina wird jetzt von beiden Seiten wie nie zuvor in Frage gestellt und die Grenzbarriere gilt nicht mehr als glaubwürdige Verteidigung.

Diese drei Ergebnisse stellen das Zusammentreffen von Netanjahus schlimmsten Albträumen dar, ganz zu schweigen vom wahrscheinlichen Scheitern seiner Pläne, die Anerkennung Israels durch Saudi-Arabien zu erreichen, was wiederum das geoökonomische Potenzial seines Landes über IMEC freisetzen würde, was allesamt unbestreitbar den israelischen Interessen widerspricht. Es bleibt unklar, wie genau alle Sicherheitssysteme Israels während der Angriffe vom vergangenen Wochenende gleichzeitig versagt haben, und bis dahin hat auch niemand die Versäumnisse der Geheimdienste erklärt, aber genau das ist tatsächlich passiert.

Die Verschwörungstheorie, die spekuliert, dass Netanjahu von all dem im Voraus wusste, es aber trotzdem geschehen ließ, hält einer Überprüfung nicht stand, wie in diesem Artikel bewiesen wird, und basiert praktisch nur auf der falschen Wahrnehmung, dass Israels Geheimdienste allmächtig seien. Allerdings werden sie von Menschen geführt und sind daher von Natur aus unvollkommen, doch diejenigen, die etwas anderes behaupten, verleihen dem Mossad gottähnliche Macht. Dies gibt Israel zu viel Anerkennung und leugnet gleichzeitig die unabhängige Fähigkeit der Hamas, Angriffe dieser Größenordnung zu organisieren.