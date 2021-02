Entwickelt sich in Europa eine revolutionäre Bewegung?

Von Paul Craig Roberts: Er ist US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war von 1981 bis 1982 Abteilungsleiter für Wirtschaftspolitik im Finanzministerium der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagan mit dem Namen „Reaganomics“ bekannt. Er war Mitherausgeber und Kolumnist des Wall Street Journal und Kolumnist von Business Week. Bei über 30 Anlässen wurde er im Kongress um seine Expertise zu Themen der Wirtschaftspolitik gebeten.

antikrieg.com: Die US-Medien liefern wenig Nachrichten aus Europa.

Was geliefert wird, entspricht streng der „Erzählung“.

Folglich sind sich die Amerikaner dessen nicht bewusst, was ein spontaner, führerloser Volksaufstand gegen verordnete Lockdowns und Masken zu sein scheint. Es gibt große Demonstrationen in Deutschland, und sie haben sich nach Wien und nach Kopenhagen ausgebreitet.

Das Volk hat mehr Verstand als die Behörden und lehnt die Covid-Verordnungen ab.

In den Niederlanden hat das Haager Gericht entschieden, dass die Ausgangssperre von Covid keine rechtliche Grundlage hat und „eine weitreichende Verletzung des Rechts auf Bewegungsfreiheit und Privatsphäre darstellt und unter anderem das Recht auf Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit einschränkt.“ (https://www.rt.com/news/515699-hague-court-dutch-covid-curfew/)

Klaus Madersbacher, Betreiber der Website antikrieg.com, glaubt, dass die Deutschen die angstbasierte Kampagne, die neue staatliche Kontrollen über das Leben und die Aktivitäten der Menschen durchsetzt, mit einer amerikanischen hegemonialen Agenda in Verbindung bringen. Er glaubt, dass es sich um eine revolutionäre Massenbewegung handelt, die sich nun unter eigener Führung organisieren sollte, um die Unabhängigkeit von Ländern und ihren Völkern zu erreichen.

Man fragt sich, ob besonnene Amerikaner zu einem revolutionären Temperament fähig sind oder ob die einzigen Proteste, die die Amerikaner erleben werden, die vom Establishment finanzierten Antifa- und BLM-Krawalle sind, die plündern und private Geschäfte niederbrennen.

Hier ist Madersbachers Analyse dessen, was er erlebt:

Eine neue revolutionäre Massenbewegung

Klaus Madersbacher

QUERDENKEN ist eine revolutionäre Massenbewegung, die sich gegen das US-gesteuerte deutsche Regime richtet und im Kern der Revolution des iranischen Volkes im Jahr 1978 gegen die US-geführte Diktatur des Schahs im Iran ähnelt. Es ist zu betonen, dass die iranische Revolution eine friedliche Revolution war, in deren Verlauf sich die iranischen Sicherheitskräfte weigerten, gegen das eigene Volk zu kämpfen. Die gleiche Art von revolutionärer Bewegung scheint sich in Ländern unter der Dominanz der Vereinigten Staaten von Amerika zu entwickeln.

Anstatt dem eigenen Volk zu dienen, dienen die europäischen Regime den Interessen Washingtons, das aus materiellen Gründen und auch als Ausweg aus der Wirtschaftskrise, in der es sich befindet, die Vorherrschaft über die Welt anzustreben getrieben zu sein scheint.

Das Theater mit und um das Coronavirus wird mit der ausdrücklichen Absicht inszeniert, abzulenken und Angst und ein Klima allgemeiner Verunsicherung zu erzeugen, das zu Kontrollmaßnahmen führt, die hegemoniale Macht ermöglichen und vielleicht zu einem „globalen Reset“ führen, der den Interessen der Wenigen auf Kosten der Vielen dient. Gegen diese Maßnahmen erheben sich die Deutschen und die benachbarten Nationen in einer nie dagewesenen und ungeahnten Bereitschaft, sich als Volk und Gesellschaft zu wehren. Ich lese die Proteste der letzten Monate als klaren Ausdruck dafür, dass das deutsche Volk nicht länger bereit ist, sich Marionettenregierungen zu unterwerfen, die die Interessen des Volkes nicht vertreten.

Deutsche und Europäer werden als Stütze für Washingtons/NATO-Vorstoß gegen Russland und Asien benutzt, der eindeutig gegen europäische Interessen gerichtet ist. Wenn es zu einer spontanen Zusammenarbeit der europäischen Völker kommt, sind die Bestrebungen Washingtons besiegt, und anstelle von Washingtons Marionettenstaaten werden sich repräsentative Regierungen bilden.

Da die herrschenden europäischen Regierungen weder willens noch in der Lage sind, die Interessen ihrer Völker zu vertreten, haben sie das Vertrauen des Volkes verloren und das Recht verwirkt, an der Macht zu bleiben. Durch verfassungsmäßig vorgeschriebene Schritte können sie so weit wie möglich aus dem Amt entfernt werden.

Erste Schritte/Maßnahmen

In einem ersten Schritt sollte ein Revolutionsrat gewählt werden, der aus zwei oder drei Mitgliedern pro Bundesland besteht.

Der Revolutionsrat wird keine Vorgaben von der EU, Washington oder irgendwelchen Abkommen akzeptieren, die die Ausübung der nationalen Souveränität einschränken.

Bestehende Regierungs- und Finanzinstitutionen werden weiterarbeiten, aber der Revolutionsrat wird alle bürgerlichen Freiheiten, wie Freizügigkeit, Einkommensfreiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und Reisefreiheit, wiederherstellen. Die institutionelle Struktur der Regierung wird dann durchdacht rekonstruiert werden, um mit den Menschenrechten und dem nationalen Wohlergehen in Einklang zu stehen.

Die Covid-Kontrollmaßnahmen werden zurückgenommen.

Die Kampagne der Angst wird gestoppt, und es wird eine offene öffentliche Diskussion durch unabhängige medizinische und wissenschaftliche Experten geführt werden, um vernünftige Maßnahmen für die Regelung des Öffentlichen Gesundheitswesens anzuordnen.

Entlassungen, Kündigungen & Pfändungen aufgrund von Covid-Verordnungen werden rückgängig gemacht.

Bußgelder und Strafen, die aufgrund von Covid-Verordnungen eingezogen wurden, werden zurückgezahlt, und Gerichtsurteile gegen Bürger aufgrund von Covid-Verordnungen werden rückgängig gemacht.

Die iranische Revolution gegen den Schah zeigt, dass revolutionäre Massenbewegungen friedlich sein können. Um den Staat so umzubauen, dass er dem Volk dient, bedarf es einer Verfassung, die es gebietet, kein Gesetz zu erlassen, von dem nicht in offener Diskussion bewiesen werden kann, dass es dem Volk mehr dient als organisierten Interessen. Um das Interesse des Volkes zu schützen, wird in der Schule das Ethos gefördert, dass die Ehre und nicht materielle Interessen oder der Dienst am Ehrgeiz die Grundlage für den Staatsdienst ist.

Diese idealistischen Ziele werden nie ganz erreicht werden, aber ihre bewusste Pflege kann die Freiheit der europäischen Völker bewahren.