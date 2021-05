„Er hat uns von Anfang an belogen“: Sen. Rand Paul sagt, Anthony Fauci sollte „sofort gefeuert werden“

Sen. Rand Paul sagte am Dienstag, dass das National Institute of Allergy and Infectious Diseases Direktor Dr. Anthony Fauci wiederholt gelogen hat und das er gefeuert werden sollte.

Paul sagte im „Water Cooler„-Programm von Just the News, dass Fauci den Kongress belogen habe, als er sagte, dass die National Institutes of Health die Gain-of-Function-Forschung am Wuhan Institute of Virology nicht finanziert hätten.

„Er sollte sofort gefeuert werden“, sagte Paul, der wiederholt mit Fauci über zahlreiche COVID-19 Themen aneinandergeraten ist.

„Er hat uns von Anfang an belogen. Zuerst sagte er, die Masken würden nicht funktionieren, was nicht stimmte. Dann sagte er, dass alle Masken funktionieren und das stimmte auch nicht und dann wieder die N95-Masken funktionieren, die anderen nicht. Er war von Anfang an unehrlich.“

Paul sagte auch, dass, obwohl, seiner Meinung nach, Fauci gelogen hat, es „angeblich mit guten Absichten“ war, aber dennoch „er war er unehrlich gewesen und sollte gefeuert werden.“