Erfahrungen aus der Praxis: Arzt warnt in offenem Brief vor Corona-„Impfungen“

In einem dringenden Appell in Form eines offenen Briefes warnt der Allgemein- und Notfallmediziner Dr. Grüner aus Halle an der Saale vor den sogenannten „Corona-Impfungen“. In dem offenen Brief berichtet er auch, wie sich die Coronakrise in der Praxis, weit weg von der in den Medien gezeigten „Realität“ abgespielt hat und abspielt.

Dr. Grüner spricht aufgrund seiner gemachten Erfahrungen von einem in Gang gesetzten Massensterben durch die „Corona-Impfungen“.

Hier der komplette Inhalt des offenen Brief des Arztes aus Sachsen-Anhalt, der auch im PDF-Format heruntergeladen werden kann und möglichst viele Menschen erreichen soll:

Brief an meine Mitmenschen

Warnung vor den Impfungen

Halle, den 8. August 2022

Liebe Mitmenschen!

Von 2008 bis 2021 war ich 13 Jahre lang regelmäßig und ausgiebig als Notarzt unterwegs. Ich habe in dieser Zeit rund 10.000 Einsätze absolviert, so daß ich in dieser Zeit einen repräsentativen Eindruck vom Krankheitsgeschehen in der Region bekam.