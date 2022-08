Gibt es eine rote Linie, die Biden nicht überschreiten würde?

Die jüngsten Ereignisse in der Ukraine und in Taiwan haben Präsident Biden die Gelegenheit gegeben, seine staatsmännischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. In beiden Situationen wurde Biden eine rote Linie aufgezeigt. Beide Male hat er sie überschritten.

Biden eine rote Linie zu geben, die er nicht überschreiten darf, scheint keine gute Idee zu sein. Indem rote Linien weniger auf die Psychologie eines Staatsmannes als vielmehr auf die eines Schulhofschlägers zu stoßen scheinen, fordern rote Linien Biden anscheinend heraus, zu zeigen, dass ihm niemand vorschreiben kann, was er tun darf und was nicht.

Anfang Dezember 2021 zog Putin eine rote Linie und forderte „zuverlässige und langfristige Sicherheitsgarantien“. Diese Garantien würden „weitere NATO-Bewegungen nach Osten und die Stationierung von Waffensystemen, die uns bedrohen, in unmittelbarer Nähe des russischen Territoriums ausschließen“. Die neue rote Linie Russlands war die Ukraine. Die rote Linie war nicht unvernünftig: Russland hatte auf die jahrzehntelange NATO-Osterweiterung keine nennenswerte Reaktion gezeigt. Die NATO stand nun vor Russlands Tür.

Dass Russland von den USA und der NATO erwartete, dass sie ihr Versprechen einhalten würden, nicht nach Osten zu expandieren, und dass die Ukraine die letzte rote Linie darstellte, war für Washington keine Überraschung. Ein ganzes Heer von US-Beamten, darunter Experten wie George Kennen, Jack Matlock, William Burns und Robert Gate, hatte vor den Gefahren einer NATO-Erweiterung gewarnt. Im Jahr 2008 warnte Burns, heute Direktor der CIA und damals US-Botschafter in Russland, dass „der Beitritt der Ukraine zur NATO für die russische Elite (nicht nur für Putin) die hellste aller roten Linien ist“. Später warnte er Außenministerin Condoleezza Rice: „Ich habe noch niemanden gefunden, der die Aufnahme der Ukraine in die NATO als etwas anderes betrachtet als eine direkte Herausforderung für russische Interessen.“ Burns bezeichnete die NATO-Erweiterung nach Osteuropa als „bestenfalls verfrüht und schlimmstenfalls als unnötige Provokation“, auch wenn sie nicht in Georgien oder der Ukraine stattfinden sollte. Wenn es zur Ukraine käme, warnte Burns, „könnte es keinen Zweifel geben, dass Putin hart zurückschlagen würde“. Biden selbst, damals ranghöchster Demokrat im Ausschuss für auswärtige Beziehungen, warnte 1997 vor den Gefahren einer zu weit nach Osten getriebenen NATO-Erweiterung.

Das Vorhandensein einer roten Linie rechtfertigt nicht die russische Invasion in der Ukraine. Da aber sowohl Biden als auch Zelensky wussten, dass die NATO die Ukraine nicht aufnehmen würde, hätte Biden die Rolle eines Staatsmannes und nicht die eines Schulhof-Tyrannen übernehmen können, der durch eine rote Linie herausgefordert wird, klar und deutlich erklären können, dass die NATO nicht in die Ukraine expandiert, und sich an den diplomatischen Tisch setzen können, um über die Umsetzung des Minsker Abkommens als beste Möglichkeit für eine Lösung in der Ukraine zu verhandeln.

Als Nancy Pelosi ihre Reise nach Taiwan ankündigte, hatte Biden erneut die Chance, als Staatsmann aufzutreten, doch er lehnte sie zugunsten eines Schulhofschreiers ab. Biden sagte nur, dass Pelosis Reise „im Moment keine gute Idee“ sei. China hat seit Jahrzehnten deutlich gemacht, dass Taiwan eine rote Linie ist. Als Xi Jinping Biden bei ihrem jüngsten Telefonat warnte, dass „diejenigen, die mit dem Feuer spielen, nur verbrannt werden“, und die chinesische Regierung warnte, dass „die chinesische Volksbefreiungsarmee niemals untätig herumsitzen wird“ – eine extreme Formulierung, die sie nur ein einziges Mal zuvor verwendet hat – vollzog Washingtons Sprache eine weitere Metamorphose von der Diplomatie zum Tyrannen. Die Sprache nahm den Ton an, dass man China nicht erlauben wolle, zu diktieren, was Amerika tun könne.

Chinas rote Linie ist weder neu noch willkürlich. In gemeinsamen Kommuniqués, die zwischen 1972 und 1982 mit China ausgehandelt wurden, verpflichten sich die USA, nur unauffällige, inoffizielle diplomatische Beziehungen zu Taiwan zu unterhalten. Obwohl Pelosi darauf besteht, dass „unser Besuch – eine von mehreren Delegationen des Kongresses auf der Insel – in keiner Weise der langjährigen Ein-China-Politik widerspricht, die sich am Taiwan Relations Act von 1979, den Gemeinsamen Kommuniqués zwischen den USA und China und den Sechs Zusicherungen orientiert“, ist ihr Besuch eindeutig kein unauffälliger Vorfall. Pelosi ist nicht nur eine Kongressabgeordnete, die einen Besuch macht. Sie ist die dritte Kandidatin für das Präsidentenamt und die ranghöchste Amerikanerin, die Taiwan in den letzten fünfundzwanzig Jahren besucht hat.

Bidens Behauptung, er habe nicht die Macht, Pelosi an der Reise zu hindern, weil sie als Vorsitzende des Kongresses, der „eine unabhängige, gleichberechtigte Regierungsbehörde ist . . die Entscheidung liegt allein bei der Parlamentspräsidentin“, kann China nur schwer akzeptieren, zumal die Parlamentspräsidentin mit einem US-Militärjet nach Taiwan geflogen wird.

Biden hatte wieder einmal die Gelegenheit, als Staatsmann und nicht als Tyrann auf eine feststehende rote Linie zu reagieren. Er hätte einfach klar und deutlich sagen können, dass Pelosis Besuch eine Verletzung langjähriger, grundlegender Vereinbarungen mit China ist und dass er ihn, wenn er ihn nicht verhindern konnte, nicht gebilligt hat, dass die Exekutive dagegen ist und dass er nicht der Position des Weißen Hauses entspricht.

Stattdessen haben die USA die rote Linie mit einem Militärjet überschritten. Die langfristigen Folgen bleiben abzuwarten, aber es besteht kaum ein Zweifel daran, dass die turbulenten Gewässer vergiftet worden sind. China hat Raketen über Taiwan abgefeuert und Kriegsschiffe um die Insel herum positioniert, die eindeutig die Fähigkeit zur Blockade Taiwans demonstrieren. Gleichzeitig kündigte China an, den Dialog mit den USA über den Klimawandel, die militärischen Beziehungen und andere Themen abzubrechen oder auszusetzen“. China hat außerdem den „Dialog zwischen amerikanischen und chinesischen Regionalkommandeuren und Leitern der Verteidigungsministerien“ abgebrochen.

Und es gibt noch einen weiteren Preis, den die USA zahlen könnten. Pelosis Vorgehen und Bidens Untätigkeit zeigen der Welt erneut, dass amerikanische Vereinbarungen nicht mit Tinte unterzeichnet werden. Als Donald Trump rechtswidrig aus dem JCPOA-Atomabkommen mit dem Iran ausstieg, vermuteten der Iran und die Welt, dass Trump die Anomalie sei und dass sie ihn nur abwarten und mit Biden neu verhandeln müssten. Als Biden Trumps Ansatz in Bezug auf das Abkommen fortsetzte, begann es so auszusehen, als sei Trump keine Anomalie, sondern als seien er und Biden das Gesicht der amerikanischen Norm: internationale Beziehungen, die nicht durch internationale Abkommen, sondern durch amerikanische Interessen bestimmt werden. Die klare Verletzung der Vereinbarungen mit China durch die Regierung Biden verstärkt diesen Eindruck. Für die Welt mag Trumps Bereitschaft, internationale Abkommen zu brechen, weniger wie eine Anomalie aussehen, sondern eher wie eine amerikanische Norm, die unter Präsident Biden fortgesetzt wurde. Und das könnte dazu führen, dass die Welt weniger geneigt ist, sich auf Abkommen mit den USA einzulassen.