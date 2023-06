Ergebnisse einer Elternbefragung: Impfstoffe erhöhen das Risiko von Autismus, Autoimmunerkrankungen usw.

Steve Kirsch

Hier ein erster Blick auf die Ergebnisse meiner Elternbefragung von 10.000 Kindern. Sie zeigt, dass die Impfstoffe eine ziemliche Katastrophe sind. Geburtsfehler waren die Kontrollgruppe.

Umfrage unter Führungskräften

Die vorläufige Analyse der Ergebnisse meiner Umfrage unter 10.000 Kindern zeigt, dass Andrew Wakefield Recht hatte: Impfstoffe verursachen Autismus. Es gibt einfach keine andere Möglichkeit, diese Ergebnisse zu erklären.

Niemand konnte ein Bradford-Hill-Kriterium finden, das NICHT erfüllt ist. Einige Leute sagten, dass es autistische Kinder gibt, die nicht geimpft wurden, aber ich habe nie behauptet, dass die Impfung die einzige Ursache für Autismus ist, aber sie ist bei Weitem die Hauptursache für Autismus.

Die Eltern hatten Recht, dass Impfungen Autismus verursachen.

Die Wissenschaftler, die alle verfügbaren Daten geprüft und keinen Zusammenhang gefunden haben, sind entweder inkompetent oder korrupt oder beides.

Wenn man sich alle Beweise ansieht (ich werde später eine Liste von etwa 25 Punkten veröffentlichen), ist es einfach unmöglich, zu dem Schluss zu kommen, dass Impfstoffe keinen Autismus verursachen.

Man müsste schon blind oder korrupt sein, um das nicht zu sehen.

Die Daten

Ursprüngliche Umfrage: die Fragen, die ich gestellt habe.

Ergebnisdaten der Umfrage. Dies sind die Daten auf Datensatzebene, die jeder sehen kann. Diese Daten sollten von den Gesundheitsämtern selbst erhoben und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, aber aus einem Grund tut das niemand. Warum sammeln sie nicht die Daten, nach denen ich in meiner Umfrage gefragt habe, und stellen sie der Öffentlichkeit zur Verfügung?

Erste Analyse der Daten durch den Statistiker Matt Briggs: Hat die Covid-Impfung, oder ein sonst eine Impfung, ADHS oder Autismus verursacht? Analyse der Umfragedaten von Steve Kirsch.

Meine erste Odds-Ratio-Analyse. Hierbei wird das Chancenverhältnis im Vergleich zu vollständig ungeimpften Kindern (keine K-Impfung, kein Impfstoff) auf der Grundlage der Anzahl der verabreichten Impfstoffe betrachtet. Eine Erläuterung der Daten finden Sie auf der Registerkarte „Info“. Es sollte selbsterklärend sein.

Briggs Analyse ist in der folgenden Grafik dargestellt. Unerwünschte Ereignisse sind dosisabhängig: je mehr Dosen, desto mehr unerwünschte Ereignisse.

Schlüsseldiagramm aus Matt Briggs‘ Analyse meiner Daten durch Dritte. Es zeigt, dass je mehr Impfungen Sie Ihrem Kind verabreichen, desto wahrscheinlicher ist es, dass es eine schwere chronische Krankheit entwickelt.

Aber ihm fehlte das Hintergrundwissen über Autismus, um festzustellen, ob diese Korrelation tatsächlich kausal war. Er sagte also, dass es eine Korrelation gab, aber er wusste nicht genug, um sich zur Kausalität zu äußern.

Wenn man die fehlenden Informationen hinzufügt (die er nicht hatte, als er seine Analyse schrieb, und die ich in meinem nächsten Artikel erläutern werde), erfüllen die uns vorliegenden Daten alle Kausalitätskriterien.

Es gibt kein einziges Bradford-Hill-Kriterium, das nicht erfüllt ist.

Impfstoffe verursachen Autismus. Punkt.

Gibt es andere Ursachen für Autismus?

Sicher, aber Impfstoffe sind die Hauptursache.

Woher wissen Sie, dass es die Impfstoffe sind und nicht die Arztbesuche?

In dieser Veröffentlichung von 1998 in der Zeitschrift Pediatrics können Sie sehen, dass in dieser Studie nur der Masernimpfstoff Autismusfälle verursachte, nicht aber die Mumps- oder Rötelnimpfstoffe.

Sie ist also vom Impftyp abhängig.

Wie ist das zu erklären? Das Papier ist seit 25 Jahren veröffentlicht und wurde nie zurückgezogen. Oje!

Sie können es nicht erklären. Es ist seit 25 Jahren öffentlich zugänglich und NIEMAND kann es erklären.

Zusammenfassung

Wir wissen seit über 25 Jahren, dass Impfstoffe Autismus auslösen können. Die Wissenschaftler haben es geleugnet, um ihre Finanzierung und ihren Ruf zu schützen.

Ihr Ruf ist nun angeschlagen. Diese Studie in Verbindung mit anderen von mir zusammengetragenen Beweisen macht jedem, der über ein funktionierendes Gehirn verfügt, kristallklar, dass wir hinters Licht geführt und belogen worden sind.

Die Eltern hatten recht. Andrew Wakefield hatte recht. Und mein nächster Artikel wird aufzeigen, wie korrupt die „Autismus-Link-Leugner“ sind.

Mehr dazu in meinem nächsten Artikel, der Beweise für die Behauptung präsentiert, dass Impfstoffe die HAUPTursache für Autismus sind.