Die Impf-Gene-Akten: Eine zufällige Entdeckung

Offenbar wird die zulässige DNA-Menge in Impfstoffen von der Regierung geregelt. Die mRNA-„Impfstoffe“ von Pfizer und Moderna überschreiten diese Grenze um das 1.000-fache. Dies wurde von einem Genetiker von Weltrang entdeckt, dessen Spezialgebiet die DNA-Sequenzierung ist. Technokraten und Transhumanisten in Big Pharma werden Erkenntnisse wie diese für immer verschleiern, und in der Zwischenzeit gehen die gesundheitlichen Folgen weiter.⁃ TN Editor

Im Jahr 1928 kehrte der Wissenschaftler Alexander Fleming nach einem zweiwöchigen Urlaub in sein Labor zurück. Eine Petrischale mit Bakterien, die versehentlich auf dem Labortisch zurückgelassen worden war, wurde irgendwie mit dem Schimmelpilz Penicillium notatum kontaminiert. Fleming stellte fest, dass der Schimmel das Wachstum der Bakterien hemmte. Diese zufällige Entdeckung markierte den Beginn des Zeitalters der Antibiotika und einen Wendepunkt in der Geschichte der Medizin und vielleicht auch der Menschheit.

Kürzlich hat eine weitere zufällige Entdeckung Wissenschaftler dazu veranlasst, sich zu fragen, ob wir einen weiteren Wendepunkt in der Geschichte erreicht haben.

Die Geschichte beginnt mit Kevin McKernan, einem Wissenschaftler mit 25 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der Genomik und einem führenden Experten für Sequenzierungsmethoden für DNA und RNA. Er hat am Humangenomprojekt und in jüngerer Zeit an der medizinischen Genomik mit DNA-Sequenzierung gearbeitet.

Bei dem Versuch, ein Sequenzierungsproblem zu lösen, verwendete McKernan anonym eingesandte, bivalente Impfstoffe von Pfizer und Moderna gegen Covid-19 als mRNA-Kontrollen.

„Jemand hat mir diese geschickt und meinte, das sei die perfekte Kontrolle … Sie sollte rein sein. Wenn Sie das also zum Laufen bringen, werden Sie Ihre mRNA-Sequenzierungsprobleme in den Griff bekommen“, erklärte McKernan kürzlich in einem Interview. „Damit hatten sie recht. Es hat unsere Probleme gelöst. Aber wir entdeckten dabei, dass es sich nicht um reine mRNA handelte. Sie enthielten eine Menge DNA im Hintergrund.“

McKernan war schockiert: „Das ist nicht das, wonach wir gesucht haben … Ich hatte die Vermutung, dass die neuen modifizierten Nukleotide in der mRNA eine höhere Fehlerquote haben könnten und wir daher mehr Fehler in der mRNA finden würden. Ich wusste also, dass wir eine millionenfache Sequenzierung durchführen müssten … immer und immer wieder, um diese Fehler zu finden. Als wir das taten, tauchte die DNA auf und ich dachte: ‚Oh, das ist ein größeres Problem. Wir müssen uns darauf konzentrieren.‘ … Ich geriet sozusagen in Panik, weil mir klar wurde, dass ich keine Zeit eingeplant hatte, um das zu untersuchen, und die Welt muss davon erfahren.“

Halten wir hier inne und sehen wir uns an, was uns über die Covid-19-mRNA-Injektionen gesagt wird. Das wurde uns versichert:

Die Injektionen sind sicher. Inzwischen verzeichnen die Meldesysteme für unerwünschte Ereignisse in der ganzen Welt eine bisher nicht gekannte Häufigkeit von unerwünschten Ereignissen und Verletzungen;

Die Injektionen sind wirksam. Wir würden fragen: Wirksam in Bezug auf was? Die Übertragung wird nicht gestoppt. Wir sind uns auch nicht sicher, ob sie ernsthafte Erkrankungen verhindern, wie jüngste Daten und Berichte der Gesundheitsbehörde von New South Wales belegen, die eine unverhältnismäßig hohe Zahl von Krankenhaus- und Intensiveinweisungen unter den Geimpften zeigen.

Das Injektionsmaterial verbleibt an der Injektionsstelle. Kürzlich veröffentlichte Dokumente, die im Rahmen des FOI-Verfahrens beschafft wurden [FOI = Freedom of Information, Anm. d. Übersetzers], zeigen, dass die Lipid-Nanopartikel weit verbreitet werden – insbesondere in Leber, Milz, Nebennieren, Eierstöcken und Hoden;

Die Injektionen verändern Ihre DNA nicht.

Schauen wir uns den letzten Punkt etwas genauer an.

Die australische TGA gibt an, dass Sie auf ihrer Website unter der Rubrik „Is it true“ seriöse Informationen über Covid-19-Impfstoffe finden können. Es lohnt sich, einen Blick darauf zu werfen. Auf die Frage „Können COVID-19-Impfstoffe meine DNA verändern?“ antwortet die TGA eindeutig: „Nein, COVID-19-Impfstoffe verändern Ihre DNA nicht.“

Die TGA erklärt: „mRNA-Impfstoffe verwenden einen synthetischen genetischen Code, die so genannte RNA, um unseren Zellen Anweisungen zu geben, wie sie das einzigartige Spike-Protein des Coronavirus herstellen sollen. Wenn unser Körper das vom mRNA-Impfstoff kodierte Protein hergestellt hat, erkennt er das Spike-Protein als fremd und leitet eine Immunreaktion dagegen ein. Die RNA des Impfstoffs verändert unsere DNA in keiner Weise und interagiert auch nicht mit ihr.“

Puh. Nun, das ist doch in Ordnung, oder?

Mögliche Wege für die Umwandlung von mRNA in DNA (einschließlich eines Prozesses, der als reverse Transkription bekannt ist) wurden außer Acht gelassen. Bis zur Veröffentlichung einer ärgerlichen kleinen Arbeit von Alden et al im Jahr 2022, einer In-vitro-Studie mit menschlichen Leberzellen, die zeigte, dass die mRNA von Pfizer innerhalb von sechs Stunden als DNA exprimiert wurde.

Damals ging man davon aus, dass dies auf die reverse Transkription der mRNA zurückzuführen ist. Angesichts der Entdeckung von McKernan gibt es jedoch eine ganz neue Möglichkeit zu bedenken. Was wäre, wenn die Impfstoffe bereits DNA enthielten? Dann werden Argumente darüber, ob die mRNA in DNA umgeschrieben werden kann, irrelevant.

Kehren wir zu McKernan zurück und sehen wir uns genauer an, was er gefunden hat. Neben der erwarteten mRNA fand er auch mRNA-Fragmente, andere RNA-Stücke und zwei Formen von DNA: linearisierte und zirkuläre. Die Bedeutung der zirkulären – oder Plasmid – DNA ist wichtig. Die Plasmid-DNA ist das „vollständige Rezept“, mit dem die Bakterienzellen auf die Massenproduktion der mRNA programmiert werden. Diese DNA sollte nicht vorhanden sein. Weitere Untersuchungen von McKernan zeigten, dass die in den Impfstoffen enthaltene Plasmid-DNA tatsächlich lebensfähig und zur Transformation in Bakterienzellen fähig war.

Die Fläschchen mit bivalentem Impfstoff von Pfizer und Moderna, die McKernan getestet hat, waren also mit DNA kontaminiert. DNA, die für das Spike-Gen kodiert und potenziell in der Lage ist, sich in das Genom eines Organismus einzufügen.

Die Frage ist, ob diese DNA das Potenzial hat, Teil des Genoms eines menschlichen Organismus zu werden, und wenn ja, welche Folgen das haben könnte. Dazu hätte man die „Genotoxizität“ untersuchen müssen – die australische TGA sagt, dass die Injektionen (von Pfizer) aber nicht darauf getestet wurden und die TGA dies auch nicht verlangt hat.

Für den Fall, dass Sie sich wundern: Es gibt strenge Richtlinien über den Gehalt an DNA-Kontamination in mRNA-Produkten. Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) und die FDA haben einen Grenzwert von 330 Nanogramm DNA pro Milligramm RNA festgelegt. In Australien sagt die TGA, dass es nicht mehr als 10 Nanogramm pro Dosis sein sollten.

(Es ist unklar, wie diese Grenzwerte festgelegt wurden. Wir persönlich würden uns wünschen, dass unsere mRNA-Injektionen keine DNA enthalten.)

Das bedeutet, dass die DNA nicht mehr als 0,033 Prozent der gesamten Nukleinsäuren in der Dosis ausmachen sollte. Die Analyse von McKernan ergab jedoch eine DNA-Kontamination von bis zu 35 Prozent in den bivalenten Injektionsproben. Dies ist bis zu 1.000 Mal höher als das, was die Aufsichtsbehörden als „akzeptabel“ erachten.

Als nächstes analysierte McKernan die monovalenten (früheren) Injektionen. Auch die monovalenten Injektionen von Pfizer waren mit DNA verunreinigt, wenn auch nicht so stark. Die DNA-Konzentration in den monovalenten Injektionen von Pfizer lag 18-70 Mal höher als der EMA-Grenzwert.

Wie geht es jetzt weiter?

Diese Ergebnisse werden derzeit von der wissenschaftlichen Gemeinschaft weiter überprüft. Im Sinne der Schnelligkeit hat McKernan seine Ergebnisse und Methoden öffentlich auf Substack und online veröffentlicht. Er erklärt: „Das Publikationssystem ist während der Pandemie politisiert. Deshalb wird sich das wahrscheinlich nicht so schnell herumsprechen. Ich musste mein Bestes tun, um das alles zu dokumentieren und die Daten zu veröffentlichen.“

Sollten sich McKernans Ergebnisse bestätigen, hätte dies schwerwiegende Folgen. Eine weit verbreitete DNA-Kontamination würde die Qualität des gesamten Herstellungsprozesses von mRNA-Injektionen, die Sicherheitssysteme und die behördliche Aufsicht in Frage stellen. Außerdem könnte die DNA nicht der einzige Verunreinigungsstoff sein.

Diese Kontaminationsentdeckung wirft eine Frage auf. Was weiß das australische „Office of the Gene Technology Regulator“ (OGTR) über die Sicherheit dieser mRNA-Injektionen? Und welche Gespräche haben zwischen der TGA und dem OGTR über die Sicherheit dieser Injektionen stattgefunden?

Einige dieser Fragen werden gestellt und hoffentlich beantwortet werden. Wir hoffen, bald.

Eine andere Frage wiegt schwer. Was bedeutet diese „zufällige Entdeckung“ für diejenigen, die die mRNA-Injektionen erhalten haben, in Bezug auf ihre Gesundheit, ihre Nachkommen und die Zukunft des menschlichen Genoms?

Wissenschaftler und Genomexperten sind schockiert über diese Entdeckung. Auch McKernan meint: „Ich habe nicht erwartet, dass in dem Fläschchen der gesamte Bauplan von Pfizer für die Herstellung dieser Substanz enthalten ist.“

Das haben wir auch nicht.