Erhöht die Grippeimpfung das Risiko einer COVID-19-Pandemie?

Bei der H1N1-Pandemie war dies der Fall: Diejenigen, die geimpft wurden, hatten ein 1,4- bis 2,5-mal höheres Risiko, sich zu infizieren. Könnte sich unter dem Vorwand, Sie zu schützen, ein „perfekter Sturm“ zusammenbrauen?

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Bei Personen, die während der Grippesaison 2008-2009 den trivalenten Grippeimpfstoff erhielten, war die Wahrscheinlichkeit, sich im Frühjahr und Sommer 2009 mit dem pandemischen H1N1-Virus zu infizieren, 1,4 bis 2,5 Mal höher als bei Personen, die nicht gegen die saisonale Grippe geimpft wurden

Eine doppelblinde, placebokontrollierte Studie an Frettchen bestätigte die Ergebnisse und zeigte, dass der saisonale Grippeimpfstoff die Symptome nach einer anschließenden Exposition gegenüber dem H1N1-Virus verschlimmerte

Eine Studie aus dem Jahr 2011 ergab, dass der saisonale Grippeimpfstoff das Immunsystem von Kindern schwächen und ihr Risiko erhöhen kann, an Grippeviren zu erkranken, die nicht im Impfstoff enthalten sind

In einer Studie aus dem Jahr 2012 wurde festgestellt, dass Kinder, die einen inaktivierten Grippeimpfstoff erhalten hatten, in den neun Monaten nach der Impfung ein 4,4-fach höheres relatives Risiko hatten, an einer nicht-grippalen Atemwegsinfektion zu erkranken

Eine Studie aus dem Jahr 2020 ergab, dass die Wahrscheinlichkeit einer Coronavirus-Infektion um 36 % höher ist, wenn man gegen Grippe geimpft ist

Seit dem Auftauchen von COVID-19 ist der Gedankenaustausch im Grunde genommen verboten worden. Indem ich meine Ansichten und die verschiedener Experten während der Pandemie über COVID-Behandlungen und die experimentellen COVID-Impfungen mitteilte, wurde ich zur Hauptzielscheibe des Weißen Hauses, des politischen Establishments und der globalen Kabale. Propaganda und allgegenwärtige Zensur wurden eingesetzt, um die Kontrolle über jeden Bereich Ihres Lebens zu erlangen, einschließlich Ihrer Gesundheit, Ihrer Finanzen und Ihrer Lebensmittelversorgung. Die großen Medien sind die Hauptakteure und haben maßgeblich dazu beigetragen, Angst zu erzeugen und zu schüren. Ich veröffentliche diesen Artikel in seiner ursprünglichen Form, damit Sie sehen können, wie sich die Entwicklung vollzog. Ursprünglich veröffentlicht: September 8, 2020

Könnte sich ein „perfekter Sturm“ zusammenbrauen, der in diesem Herbst entfesselt werden könnte? Wenn die reguläre Grippesaison mit einem erneuten Ausbruch von SARS-CoV-2 oder sogar einem neuen SARS-CoV-3 zusammenfällt, sind die Ergebnisse derzeit noch ungewiss. Erschwerend kommt hinzu, dass die Grippeimpfung das Risiko für andere Virusinfektionen erhöhen kann.

In einem Leitartikel in Science vom 12. Juni 2020 schreiben Michael Osterholm, Virologe und Direktor des Zentrums für Forschung und Politik im Bereich Infektionskrankheiten an der Universität von Minnesota in Minneapolis, und Edward Belongia, Direktor des Zentrums für klinische Epidemiologie und Bevölkerungsgesundheit am Marshfield Clinic Research Institute in Marshfield, Wisconsin:

„Es gibt große Unterschiede in der Epidemiologie von COVID-19 und der saisonalen Grippe, aber die Symptome überschneiden sich … Die Aussicht auf eine zweite COVID-19-Welle erfordert eine Planung, die eine optimale Bereitstellung von Grippeimpfstoffen ab dem Frühherbst gewährleistet … Der optimale Zeitpunkt der Grippeimpfung bei Patienten mit bestätigter COVID-19 ist ungewiss. Es gibt keine klinischen Studien über die Auswirkungen einer Grippeimpfung bei Patienten mit COVID-19, aber es könnte ratsam sein, die Verabreichung des Impfstoffs zu verschieben, bis die akute Krankheit abgeklungen ist … Wird es in der Saison 2020-2021 zu einem perfekten Sturm von COVID-19 und Influenza kommen? Das wissen wir noch nicht, aber wir müssen in den kommenden Monaten mit den Vorbereitungen beginnen.

„Falsche Behauptung“ basiert auf veröffentlichter Wissenschaft

Osterholm und Belongia betonen, dass es eine „falsche Behauptung gibt, dass die Grippeimpfung das Risiko einer SARS-CoV-2-Infektion erhöht“, die von Judy Mikovits verbreitet wird und im Internet kursiert, und dass „Wissenschaftler, Gesundheitsdienstleister und Verantwortliche des öffentlichen Gesundheitswesens diesen Behauptungen klare, evidenzbasierte Informationen über die Bedeutung der Grippeimpfung während der COVID-19-Pandemie entgegensetzen müssen“.

Diese so genannte „falsche Behauptung“ ist jedoch kein aus der Luft gegriffenes Gerücht. Wie so oft beleidigen Osterholm und Belongia in Wirklichkeit Virologen- und Forscherkollegen, wenn sie solche Behauptungen als Scherz bezeichnen, denn es gibt veröffentlichte Forschungsergebnisse, die zeigen, dass die Grippeimpfung die Ergebnisse von Viruspandemien in der Tat zu verschlechtern scheint.

Wenn Osterholm und Belongia sachlich und klar sein wollten, sollten sie die tatsächlichen Studien mit wissenschaftlichen Methoden und Argumenten analysieren und sie nicht einfach als erfundene Internet-Hoaxes abtun.

Die Tatsache, dass von Fachleuten geprüfte Studien zu dem Schluss gekommen sind, dass eine frühere Grippeimpfung das Risiko der Patienten, an einer schwereren Pandemie zu erkranken, zu erhöhen scheint, ist zumindest eine Überlegung und Überprüfung wert.

Es überrascht mich allerdings nicht, wenn ich sehe, wie Osterholm die Realität der veröffentlichten Wissenschaft routinemäßig zu ignorieren scheint. In einem Interview mit Joe Rogan vom 10. März 2020, in dem die Frage nach dem Ursprung von SARS-CoV-2 aufkam, erklärte Osterholm, dass „wir ein Virus wie dieses nicht hätten erschaffen können, um das zu tun, was es tut; ich meine, wir haben nicht die kreative Vorstellungskraft oder die Fähigkeiten dazu.

Dies entspricht einfach nicht der Realität. Auch hier zeigt die veröffentlichte Forschung, dass wir eindeutig über die Technologie, das Know-how und die „kreative Fantasie“ verfügen, um SARS-CoV-2 zu erzeugen.

Grippeimpfung erhöht das Risiko einer H1N1-Pandemie

Was ist also die Grundlage für diese Behauptungen? Zu den Forschungsergebnissen, die ernsthafte Fragen zu Grippeimpfungen und ihren Auswirkungen auf pandemische Viruserkrankungen aufwerfen, gehört eine Untersuchung aus dem Jahr 2010 in PLOS Medicine unter der Leitung von Dr. Danuta Skowronski, einer kanadischen Grippeexpertin vom Centre for Disease Control in British Columbia, die feststellte, dass die saisonale Grippeimpfung das Risiko, an der pandemischen Schweinegrippe H1N1 zu erkranken, erhöht und zu schwereren Krankheitsfällen führt.

Bei Personen, die während der Grippesaison 2008-2009 mit dem trivalenten Grippeimpfstoff geimpft wurden, war die Wahrscheinlichkeit, sich im Frühjahr und Sommer 2009 mit der pandemischen H1N1-Grippe zu infizieren, 1,4 bis 2,5 Mal höher als bei Personen, die nicht gegen die saisonale Grippe geimpft wurden.

Insgesamt kamen fünf Beobachtungsstudien, die in mehreren kanadischen Provinzen durchgeführt wurden, zu identischen Ergebnissen. Diese Ergebnisse bestätigten auch vorläufige Daten aus Kanada und Hongkong. Wie der australische Experte für Infektionskrankheiten, Professor Peter Collignon, damals gegenüber ABC News erklärte:

„Es gibt einige interessante Daten, die darauf hindeuten, dass man bei einer Impfung mit dem saisonalen Impfstoff einen weniger umfassenden Schutz erhält als bei einer natürlichen Infektion … Möglicherweise stellen wir uns darauf ein, dass Menschen, die geimpft worden sind, anfälliger für diese natürliche Infektion sind, wenn etwas wirklich Neues und Schlimmes auftritt.“

Doppelblinde Tierstudie bestätigt Ergebnisse

Um die Ergebnisse zu überprüfen, führten Skowronski und andere Forscher eine Studie an Frettchen durch. Ihre Ergebnisse wurden auf der Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2012 vorgestellt. Wie von MedPage Today berichtet:

„Eine doppelblinde, placebokontrollierte Tierstudie deutet darauf hin, dass die Impfung mit einem saisonalen Grippeimpfstoff tatsächlich die Symptome nach einer anschließenden Exposition gegenüber der H1N1-Grippe verschlimmert … Die geimpften Frettchen akkumulierten auch signifikant höhere Lungentiter – 4,96 plotformende Einheiten/ml gegenüber 4,23 pfu/ml … Wir haben festgestellt, dass die Ergebnisse der Frettchen mit unseren früheren Studien am Menschen übereinstimmen“, sagte Skowronski und merkte an, dass bei dem wissenschaftlich strengen Experiment Frettchen verwendet wurden, die als hervorragende Modelle für menschliche Influenza-Infektionen gelten … „Wir mussten diese Studien aus Kanada weiterverfolgen. Sie zeigten eindeutig etwas Wichtiges über die Interaktion zwischen saisonalen und pandemischen Viren auf“, sagte sie. Zunächst führte man die menschlichen Ergebnisse auf Verzerrungen und Verwechslungen zurück. Das ist ein häufiges Problem bei Beobachtungsstudien … Unsere Frettchen-Studien haben gezeigt, dass die Ergebnisse nicht durch Confounding erklärt werden können. Möglicherweise gibt es einen direkten Impfstoff-Effekt, bei dem der saisonale Impfstoff einige kreuzreaktive Antikörper induzierte, die das pandemische H1N1-Virus erkannten, aber diese Antikörper befanden sich auf einem niedrigen Niveau und waren bei der Neutralisierung des Virus nicht wirksam“, fuhr sie fort und erklärte, dass das neue Virus nicht abgetötet wird, sondern sein Eindringen in die Zellen erleichtert wird.“

Grippeimpfung erhöht das Risiko von Atemwegsinfektionen

Eine andere Studie, die 2011 im Journal of Virology veröffentlicht wurde, ergab, dass der saisonale Grippeimpfstoff das Immunsystem von Kindern schwächt und ihr Risiko erhöht, an Grippeviren zu erkranken, die nicht im Impfstoff enthalten sind.

Als Blutproben von 27 gesunden, ungeimpften Kindern und 14 Kindern, die eine jährliche Grippeimpfung erhalten hatten, verglichen wurden, stellte sich heraus, dass die erstgenannte ungeimpfte Gruppe auf natürliche Weise mehr Antikörper gegen eine Vielzahl von Grippestämmen gebildet hatte als die letztgenannte geimpfte Gruppe, was der Art von Situation entspricht, auf die sich Collignon im obigen Zitat bezieht.

Dann gibt es noch eine Studie aus dem Jahr 2012 in der Fachzeitschrift Clinical Infectious Diseases, in der festgestellt wurde, dass Kinder, die einen inaktivierten Grippeimpfstoff erhalten hatten, in den neun Monaten nach der Impfung ein 4,4-fach höheres relatives Risiko hatten, an einer nicht grippalen Atemwegsinfektion zu erkranken.

Die Autoren stellten die Theorie auf, dass „Empfänger eines trivalenten inaktivierten Influenza-Impfstoffs zwar gegen Influenza geschützt sind, ihnen aber möglicherweise eine vorübergehende unspezifische Immunität fehlt, die gegen andere Atemwegsviren schützt.“

Natürliche Infektion und Impfung bieten unterschiedlichen Schutz

So haben einerseits Studien gezeigt, dass man nach einer Grippeimpfung anfälliger für Grippe wird, die durch Influenzaviren verursacht wird, die nicht im Impfstoff enthalten sind, oder für andere nicht-grippevirale Atemwegserkrankungen, einschließlich Coronavirus-Infektionen (mehr dazu weiter unten).

Umgekehrt haben Forscher vor kurzem herausgefunden, dass Erkältungskrankheiten, die durch die Betacoronaviren OC43 und HKU1 verursacht werden, tatsächlich zu einer erhöhten Resistenz gegen SARS-CoV-2-Infektionen führen können und dass die daraus resultierende Immunität bis zu 17 Jahre anhalten kann.

Die Autoren vermuten, dass man, wenn man in der Vergangenheit eine durch ein Betacoronavirus OC43 oder HKU1 verursachte Erkältung besiegt hat, eine 50:50-Chance hat, T-Zellen zu besitzen, die SARS-CoV-2 erkennen und abwehren können.

Grippeimpfung erhöht das Risiko einer Coronavirus-Infektion

Und was ist mit SARS-CoV-2? Gibt es Hinweise darauf, dass Grippeimpfstoffe die Menschen auch für dieses Pandemievirus anfälliger machen könnten? Bislang hat sich noch niemand speziell mit SARS-CoV-2 befasst, aber es gibt neuere Erkenntnisse, die zeigen, dass saisonale Grippeimpfungen Infektionen mit Coronaviren im Allgemeinen verschlimmern können.

„Während die saisonale Grippeimpfung das Risiko für alle Atemwegsinfektionen nicht erhöhte, war sie in der Tat ’signifikant mit nicht spezifizierten Coronaviren assoziiert‘.“

Zur Erinnerung: SARS-CoV-2 ist eines von sieben verschiedenen Coronaviren, von denen bekannt ist, dass sie beim Menschen Atemwegserkrankungen verursachen. Vier von ihnen verursachen Symptome, die mit einer Erkältung in Verbindung gebracht werden: 229E, NL63, OC43 und HKU1.

Neben der Erkältung sind OC43 und HKU1 – zwei der am häufigsten vorkommenden Betacoronaviren – auch Bronchitis, die akute Verschlimmerung einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung und Lungenentzündung in allen Altersgruppen verursachen. Die anderen drei humanen Coronaviren, die schwerere Atemwegserkrankungen verursachen können, sind SARS-CoV, MERS-CoV und SARS-CoV-2.

Eine Studie die in der Ausgabe vom 10. Januar 2020 der Fachzeitschrift Vaccine veröffentlicht wurde, ergab, dass die Wahrscheinlichkeit einer Coronavirus-Infektion höher ist, wenn man gegen Grippe geimpft ist. Wie in dieser Studie mit dem Titel „Influenza Vaccination and Respiratory Virus Interference Among Department of Defense Personnel During the 2017-2018 Influenza Season“ (Grippeschutzimpfung und Atemwegsvirus-Interferenz beim Personal des Verteidigungsministeriums während der Grippesaison 2017-2018) festgestellt wurde:

„Eine Grippeimpfung kann das Risiko für andere Atemwegsviren erhöhen, ein Phänomen, das als Virusinterferenz bekannt ist. Zur Berechnung der Wirksamkeit von Grippeimpfstoffen werden häufig testnegative Studiendesigns verwendet. Das Phänomen der Virusinterferenz widerspricht der Grundannahme der testnegativen Impfeffektivitätsstudie, dass die Impfung das Risiko einer Infektion mit anderen Atemwegserkrankungen nicht verändert und somit die Ergebnisse der Impfeffektivität möglicherweise in eine positive Richtung verzerrt. Ziel dieser Studie war es, die Virusinterferenz zu untersuchen, indem der Status der Atemwegsviren bei Mitarbeitern des Verteidigungsministeriums anhand ihres Influenza-Impfstatus verglichen wurde. Darüber hinaus wurden einzelne Atemwegsviren und ihr Zusammenhang mit der Influenzaimpfung untersucht.“

Die saisonale Grippeschutzimpfung erhöhte zwar nicht das Risiko für alle Atemwegsinfektionen, stand aber „in signifikantem Zusammenhang mit nicht spezifizierten Coronaviren (d. h. SARS-CoV-2 wurde nicht ausdrücklich erwähnt) und humanen Metapneumoviren“ (hMPV).

Bei Personen, die eine saisonale Grippeimpfung erhalten hatten, war die Wahrscheinlichkeit einer Infektion mit Coronaviren um 36 % und die Wahrscheinlichkeit einer Infektion mit hMPV um 51 % höher als bei ungeimpften Personen.

Ein Blick auf die Symptomliste für hMPV ist aufschlussreich, denn zu den Hauptsymptomen gehören Fieber, Halsschmerzen und Husten. Ältere und immungeschwächte Menschen haben ein erhöhtes Risiko für eine schwere hMPV-Erkrankung, zu deren Symptomen Atemnot und Lungenentzündung gehören. Alle diese Symptome gelten auch für SARS-CoV-2.

Haben Grippeimpfungen die Sterblichkeit in Italien erhöht?

In einem kürzlich erschienenen Blogbeitrag erörtert Dr. Michael Murray die Möglichkeit, dass saisonale Grippeimpfungen zu der in Italien beobachteten dramatisch erhöhten COVID-19-Mortalität beigetragen haben könnten. Er schreibt:

„… die Standardantworten einer älteren Bevölkerung und des Versäumnisses, die soziale Distanzierung früh genug umzusetzen, erklären einfach nicht, was passiert ist. Mein Kollege, Dr. Alex Vasquez, hat mir eine wertvolle Erkenntnis vermittelt. Im September 2019 bringt Italien einen völlig neuen Typ von Grippeimpfstoff auf den Markt. Dieser Impfstoff mit der Bezeichnung VIQCC ist anders als andere. Die meisten verfügbaren Grippeimpfstoffe werden in embryonierten Hühnereiern hergestellt. VIQCC wird jedoch nicht aus Eiern, sondern aus kultivierten tierischen Zellen hergestellt und hat daher eine stärkere Wirkung auf das Immunsystem. VIQCC enthält außerdem vier Virustypen – zwei Typ-A-Viren (H1N1 und H3N2) und zwei Typ-B-Viren. Es sieht so aus, als ob dieser ‚Super‘-Impfstoff das Immunsystem so beeinflusst hat, dass die Infektion mit Coronaviren durch Virusinterferenzen verstärkt wurde, was die Voraussetzungen für die Ereignisse in Italien geschaffen hat.“

Schneller COVID-19-Impfstoff plus Grippeimpfung in dieser Saison?

Unnötig zu sagen, dass man auch nicht weiß, welche Auswirkungen es haben könnte, wenn Menschen in derselben Saison sowohl gegen Influenza als auch gegen SARS-CoV-2 geimpft werden. Wir wissen noch nicht einmal, welche Auswirkungen der SARS-CoV-2-Impfstoff haben könnte, obwohl in der Vergangenheit alle Impfstoffe gegen Coronaviren zu verheerenderen Krankheiten und einem erhöhten Sterberisiko geführt haben, wie in meinem Interview mit Robert F. Kennedy Jr. beschrieben.

Vorläufige Ergebnisse der Phase-1-Studie von Moderna zeigten, dass der Impfstoff (mRNA-1273) bei 80 % der Teilnehmer, die die 100-Mikrogramm-Dosis (mcg) erhielten, systemische Nebenwirkungen verursachte. Die Nebenwirkungen reichten von Müdigkeit (80 %), Schüttelfrost (80 %), Kopfschmerzen (60 %) bis hin zu Myalgien oder Muskelschmerzen (53 %). Nach der zweiten Dosis traten bei 100 % der Teilnehmer in der 100-mcg-Gruppe Nebenwirkungen auf.

Dies ist insofern von Bedeutung, als der Coronavirus-Impfstoff im Gegensatz zum Grippeimpfstoff mindestens zwei Dosen umfasst und höchstwahrscheinlich wie der Grippeimpfstoff jährlich wiederholt werden sollte.

Die 45 Freiwilligen wurden in drei Dosierungsgruppen – 25 mcg, 100 mcg und 250 mcg – mit jeweils 15 Teilnehmern eingeteilt. Selbst in der niedrig dosierten Gruppe erkrankte ein Teilnehmer (6 %) so stark, dass er notärztlich versorgt werden musste. In der hochdosierten Gruppe (250 mcg) traten bei 100 % der Teilnehmer sowohl nach der ersten als auch nach der zweiten Dosis Nebenwirkungen auf, und drei der Teilnehmer erlitten „ein oder mehrere schwere Ereignisse“.

Dabei ist zu beachten, dass es sich um gesunde Personen im Alter zwischen 18 und 55 Jahren handelte, die nicht übergewichtig waren, ihr Leben lang nicht rauchten und in ihrer Familie keine Probleme mit den Atemwegen oder Krampfanfälle hatten. Menschen mit Asthma, Diabetes, rheumatoider Arthritis oder anderen Autoimmunkrankheiten waren ausgeschlossen.

Was glauben Sie, was passieren kann, wenn ein Impfstoff, der völlig gesunde Menschen ins Krankenhaus bringt, älteren Menschen und/oder Menschen mit schweren Gesundheitsstörungen verabreicht wird? Dazu kommt noch die Möglichkeit, dass sie durch die Impfung gegen die saisonale Grippe anfälliger für Atemwegserkrankungen sind. Das Ergebnis liegt auf der Hand, und es ist nicht gerade ein Segen für die öffentliche Gesundheit.

Ich habe viele Artikel über die Unwirksamkeit von Grippeimpfstoffen verfasst und noch einige mehr über die potenziellen Probleme, die uns durch die im Schnellverfahren hergestellten mRNA-Impfstoffe für COVID-19 erwarten. Hoffentlich keimen Vernunft und logisches Denken auf, bevor es zu spät ist, aber so wie es im Moment aussieht, steuern wir auf eine Katastrophe für die öffentliche Gesundheit zu.

Der Weg in die Zukunft besteht darin, dass wir unser Recht verteidigen, selbst zu entscheiden, auszusteigen und Impfstoffverordnungen zu bekämpfen, wo auch immer sie auftauchen, unabhängig von dem betreffenden Impfstoff, denn letztlich sind es frühere Präzedenzfälle, die es der Regierung erlauben, immer gefährlichere Impfstoffe zu verordnen.

Artikel als PDF:

Quellen: