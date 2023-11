Erleichterung der WHO-Machtübernahme: die Rückkehr von Bill Gates‘ Kumpan David Cameron

John Stone

Die Rückkehr des ehemaligen britischen Premierministers David Cameron ins Amt des Außenministers bestätigt, dass der Hauptzweck des britischen Staates tatsächlich darin besteht, Impfstoffe zu fördern. In einer beunruhigenden Wendung der Ereignisse nach einem strafenden Wochenende auf den Straßen Londons, das durch den Gaza-Krieg ausgelöst wurde – der das Land politisch und sozial zerrissen hat wie nie zuvor – beschloss der derzeitige Premierminister Rishi Sunak eine Kabinettsumbildung, die mit ziemlicher Sicherheit weniger mit diesen Ereignissen zu tun hatte, als mit der Förderung des bevorstehenden WHO-Abkommens Anfang nächsten Monats (für das die Ereignisse vom Wochenende natürlich eine schmerzhafte und nützliche Ablenkung waren). Ich vermute, dass Sunak Cameron nicht ernannt hat, um seine eigene politische Haut zu retten (tatsächlich hat er sich dadurch noch lächerlicher gemacht), sondern um Bill Gates zu gefallen.

Im Juni 2011 war ich einer von etwa zehn Demonstranten vor einem Hotel in der Londoner City, als David Cameron im Beisein von Gates die britische Regierung verpflichtete, Hauptfinanzier von GAVI, der Globalen Impfstoffallianz, zu werden – von diesem Zeitpunkt an begann das Vereinigte Königreich ohne Debatte oder demokratischer Konsultation, obszöne Milliarden an Steuergeldern in die globale Impfstoffindustrie, bzw. das Kartell zu stecken.

Man hätte meinen können, dass dieser ungeheuerliche Vorfall nur ein Nebenschauplatz der allgemeinen Regierungsgeschäfte war, aber es stellte sich heraus, dass er wahrscheinlich thematisch war. Der abtrünnige britische Abgeordnete Andrew Bridgen hat erzählt, wie er als neuer Abgeordneter der Konservativen im Jahr 2010 an der ersten Fraktionssitzung teilnahm, bei der Premierminister Cameron eine Rede hielt, aber statt der erwarteten aufmunternden Worte brachte Cameron Bill Gates mit, der den konservativen Abgeordneten einen Vortrag über seine Impfstoffprodukte hielt(ab 3.30 Uhr)! Dies war freilich nicht der Beginn von Gates‘ Zusammenarbeit mit der britischen Regierung, denn Gordon Brown – später ein Befürworter der Eine-Welt-Regierung und ein WHO-Botschafter für die Mittelbeschaffung – hatte ihn 2006 als Unternehmensberater ins Boot geholt (als ob es für Gates irgendeinen Grund gäbe, sich um das Wohlergehen der britischen Bürger zu sorgen oder ihnen gegenüber loyal zu sein). Im Juni 2020 begrüßte Boris Johnson in einer vor den britischen Wählern weitgehend verborgenen Rede zusammen mit Gates GAVI als die neue NATO.

Camerons Rückkehr muss vor allem vor dem Hintergrund betrachtet werden, dass Sunak bei seinem Amtsantritt im Oktober letzten Jahres den Abgeordneten Andrew Mitchell ebenfalls in ein Amt im Außenministerium berufen hatte. Auch Mitchell war ein langjähriger Mitarbeiter von Gates, der 2011 bei der GAVI-Tagung anwesend war und nach einer Auseinandersetzung mit einem Polizisten in der Downing Street zehn Jahre lang nicht mehr in der Regierung tätig war. Wie Cameron, wurde auch von ihm nie erwartet, dass er in sein Amt zurückkehrt. Jetzt, knapp zwei Wochen vor dem Ende der Legislaturperiode, befinden sich diese beiden Herren in der Pole Position, um die Verabschiedung des WHO-Abkommens zu erleichtern und die Souveränität des britischen Volkes, ohne die geringste parlamentarische Kontrolle, auszuhandeln.

Noch verblüffender ist Camerons tiefe Verstrickung in den Greensill-Skandal, über den sogar Wiki offen berichtet:

Während Camerons Amtszeit war der Finanzier Lex Greensill ein unbezahlter Berater, der Zugang zu elf Regierungsabteilungen hatte… Im Jahr 2018 wurde Cameron Berater von Greensill Capital und hielt Aktienoptionen an dem Unternehmen…, das Berichten zufolge bis zu 60 Millionen Dollar wert ist, und wurde für 25 Tage Arbeit pro Jahr mit über einer Million Dollar entlohnt.Eine Panorama-Untersuchung ergab, dass Cameron insgesamt durch eine Kombination aus seinem Gehalt und Aktienverkäufen rund 10 Millionen Dollar vor Steuern für 30 Monate Teilzeitarbeit verdiente.

Im Jahr 2019 arrangierte Cameron ein privates Treffen mit Lex Greensill und dem Staatssekretär für Gesundheit und Soziales Matt Hancock; unter Hancock nutzten mehrere NHS-Trusts die Earnd-App von Greensill Capital. Im Jahr 2020, einige Monate vor dem Zusammenbruch von Greensill Capital, setzte sich Cameron bei der Regierung dafür ein, die Regeln zu biegen, damit das Unternehmen Darlehen aus der Covid Corporate Financing Facility erhalten konnte…Er schickte mehrere Textnachrichten an den Schatzkanzler Rishi Sunak, der es schließlich ablehnte, Greensill zu helfen; Cameron hielt auch zehn virtuelle Treffen mit den Staatssekretären Tom Scholar und Charles Roxburgh ab, um zu versuchen, Geld für Greensill zu erhalten… Die staatliche British Business Bank lieh Greensill über ein anderes Programm bis zu 400 Millionen Pfund, was zu einem möglichen Verlust von 335 Millionen Pfund für den Steuerzahler führte…

Welches Motiv könnte Sunak also haben, Cameron jetzt zu rehabilitieren?

*

Dieser Artikel wurde ursprünglich von Age of Autism am 15. November veröffentlicht und wird hier mit freundlicher Genehmigung des Autors und der Redaktion wiedergegeben.