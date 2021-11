Ermittlungen: Gestorben „an“ oder „mit“ COVID?

mercola.com

Ein kürzlich veröffentlichter Untersuchungsbericht von Full Measure deckte eine schwerwiegende Falschzählung der Todesfälle in Colorado auf, darunter zwei von fünf Personen, die nicht tot waren

Eine Analyse der Zahl der Verstorbenen in den kalifornischen Bezirken Santa Clara und Alameda ergab eine Überzähligkeit von 22 % bzw. 25 %.

Der ehemalige CDC-Direktor Dr. Robert Redfield räumte ein, dass die Finanzpolitik die Krankenhauseinweisungsraten und die Sterbeziffern künstlich in die Höhe getrieben haben könnte.

Die CDC zählt nun Menschen, die innerhalb von 14 Tagen nach ihrer Impfung sterben, als ungeimpfte Tote, wodurch die Ergebnisse der Todesfälle weiter verzerrt werden und Todesfälle, die auf die COVID-Impfung zurückzuführen sind, verborgen bleiben

Neue Richtlinien der AMA lehren Ärzte, wie sie sich an Fehlinformationskampagnen beteiligen können, indem sie „Sprachtausch“ und genehmigte Beiträge in den sozialen Medien verwenden, um sicherzustellen, dass die Öffentlichkeit Impfschäden nicht genau betrachtet

In diesem kurzen Bericht von Full Measure interviewt Sharyl Attkisson den Gerichtsmediziner von Grand County, Colorado, wo ein Mord-Suizid während Thanksgiving 2020 als zwei COVID-19-Todesfälle registriert wurden. Diese Praxis ist zwar haarsträubend, aber anderen Berichten aus dem ganzen Land und Äußerungen des Gouverneurs von Colorado zufolge nicht unüblich.

In den ersten Monaten des Jahres 2020 bezeichneten viele Mainstream-Medien die Befürchtung, dass mehr Todesfälle durch COVID-19 gemeldet wurden, als der Krankheit zugeschrieben werden konnten, lachend als „Verschwörung der Todeszahlen“. Rolling Stone berichtete, dass diese Befürchtung von konservativen Republikanern und „Impfskeptiker“ geäußert wurde, die glaubten, die Zahlen seien übertrieben.

Doch nur wenige Monate später bestätigten die Daten, was viele bereits wussten: Die Zahl der Menschen, die „an“ COVID-19 starben, ist nicht dieselbe wie die, die „mit“ COVID-19 starben. Die Unterscheidung ist nicht gerade subtil. Im ersten Fall sind die Menschen an der Krankheit gestorben.

Im zweiten Fall kann eine Person innerhalb der letzten 28 Tage positiv auf COVID-19 getestet worden sein, aber an einer anderen Krankheit gestorben sein, z. B. an einer Herzkrankheit, Diabetes oder Krebs im Endstadium.

Die ungenauen und hohen Falsch-Positiv-Raten der PCR-Tests trugen wahrscheinlich zu der Zahl der Personen bei, die „mit“ COVID-19 starben. PCR-Tests verwenden so genannte „Zyklusschwellen“, um nach positiven Fällen zu suchen. Je höher der Schwellenwert, desto größer ist das Risiko, dass eine gesunde Person als COVID-19 „Fall“ eingestuft wird. In Wirklichkeit sind PCR-Tests kein geeignetes Diagnoseinstrument. Dennoch haben sie die verbreitete Behauptung gestützt, dass die Zahl der Todesfälle in den USA steigt.

Aufgeblasene COVID-Todeszahlen in mehreren Bezirken verzeichnet

Im Juli 2021 untersuchten die kalifornischen Bezirke Santa Clara und Alameda die Zahl der Menschen, die an COVID-19 starben. Santa Clara stellte eine erhebliche Diskrepanz fest. Die Daten haben sich nicht geändert. Die Zahl der tatsächlichen Todesfälle änderte sich nicht. Die Behörden stellten jedoch fest, dass 22 % der durch COVID-19 verursachten Todesfälle nicht auf das Virus zurückgeführt werden konnten.

Die neuen Zahlen wurden ermittelt, indem nur die Menschen gezählt wurden, deren Todesursache „durch“ das Virus verursacht wurde. Die Personen, die zum Zeitpunkt des Todes positiv getestet wurden, deren Todesursache aber nicht auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 zurückzuführen war, wurden nicht berücksichtigt. Im Vormonat zählte Alameda County die Todesfälle nach und verzeichnete einen Rückgang von etwa 25 %.

Dr. Monica Gandy ist Expertin für Infektionskrankheiten an der University of California San Francisco. Sie ist der Meinung, dass es wichtig ist, die Todesursache genau zu erfassen. Sie sprach mit einem Reporter von CBS KPIX San Francisco und war recht optimistisch, dass die CDC „bald alle Bezirke auffordern könnte, dasselbe zu tun wie die Bezirke Alameda und Santa Clara, und dass auch die COVID-19-Todesfälle in der ganzen Nation zurückgehen könnten“.

In dem obigen Video Full Measure erzählt Attkisson die Geschichte der beiden Todesfälle durch Schusswunden in Grand County, Colorado, aus dem Jahr 2020, die als COVID-19-Todesfälle registriert wurden.

Das Video zeigt auch, dass das, was in Grand County geschah, im ganzen Bundesstaat passierte. Dr. James Caruso, leitender Gerichtsmediziner in Denver, erzählte, dass er ähnliche Geschichten von Gerichtsmedizinern in ländlichen Bezirken gehört habe, wo es einfacher sei, schnell zu beurteilen, ob ein Todesfall auf COVID zurückzuführen sei. Er sagte Attkisson:

Einige Gerichtsmediziner in den ländlicheren Bezirken von Colorado berichteten mir, dass sie von Fällen wussten, in denen sie eine Sterbeurkunde ausgestellt hatten, die vielleicht ein Trauma enthielt. Und sie wurden darauf hingewiesen, dass dies als COVID-bedingter Todesfall gewertet wurde.

Caruso glaubt, dass die Totenscheine auf lokaler Ebene zu Beginn des Prozesses wahrscheinlich korrekt ausgefüllt werden. Auf Landes- oder Bundesebene besteht jedoch die Möglichkeit, dass die Behörden die COVID-Tests mit den Totenscheinen abgleichen. Jeder, der positiv getestet wurde, wird als COVID-bedingter Todesfall aufgeführt, unabhängig davon, wie er gestorben ist.

Als Attkisson im Juli 2021 die Zahl der Todesfälle in Grand County überprüfte, stellte sie fest, dass die New York Times zu viele Todesfälle gemeldet hatte, darunter zwei mit Schusswunden, einen, der außerhalb des Bezirks gestorben war, und zwei Personen, die als tot angegeben wurden, aber noch lebten.

Merrit Linke ist der Vorsitzende des Grand County Board of Commissioners. Er und die anderen Kommissare verfassten und unterzeichneten einen Brief, der an den Gouverneur von Colorado geschickt wurde. In dem Brief hieß es im Wesentlichen: „Hey, diese Zahlen sind nicht korrekt. Das ist nicht richtig. Wir sollten sie korrekt melden, und bitte bringen Sie das in Ordnung.

Die Antwort war erschreckend. Brenda Bock, die für den Bezirk Grand County zuständig ist, unterzeichnete den Brief zusammen mit den Kommissaren. Sie erzählte Attkisson von ihrem Gespräch mit dem Gouverneur von Colorado: „Er sagte mir, dass er es nicht für richtig halte, aber er werde nicht dafür sorgen, dass es aus der Zählung gestrichen werde, weil alle anderen Staaten es so machten, also würden wir es auch tun.

Finanzielle Anreize trugen wahrscheinlich zu den überhöhten Zahlen bei

Der Grund, warum andere Staaten zu viele COVID-Todesfälle meldeten, und vielleicht auch der Grund, warum der Gouverneur von Colorado damit fortfahren wollte, waren die finanziellen Anreize, die den Krankenhäusern geboten wurden. Bereits im April 2020 äußerten einige Gesundheitsbehörden den Verdacht, dass die Zahl der COVID-19-Todesfälle aufgebläht war.

Dr. Anthony Fauci, Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) und oberster medizinischer Berater des Präsidenten, wischte diese Fragen jedoch beiseite, selbst nachdem die CDC-Zahlen später im Jahr in Frage gestellt wurden. Zahlreiche Mainstream-Medien berichteten ebenfalls, dass es sich bei diesen Verdächtigungen um eine Verschwörungstheorie handele.

Doch im Juni 2020 berichtete die Krankenschwester Erin Olszewski aus erster Hand, wie finanzielle Anreize in einem öffentlichen Krankenhaus in Queens, New York, den Ausschlag für Diagnosen und Fehlbehandlungen gaben. Olszewski wurde von The Press and the Public Project im Rahmen der Reihe „Perspectives on the Pandemic“ interviewt. Olszewski kann auf einen langen, ehrenvollen Dienst in der Armee zurückblicken.

Sie war während der Operation Iraqi Freedom im Jahr 2003 im Einsatz. Zu ihren Aufgaben gehörte es, die Auszahlung von Hilfsgütern und die Verbesserung von Krankenhauseinrichtungen zu beaufsichtigen. Während ihres Einsatzes erhielt sie die Army Commendation Medal für verdienstvolle Leistungen und wurde im Kampf verwundet. 2012 ging sie in den Ruhestand, um als zivile Krankenschwester zu arbeiten, und setzte ihre Arbeit als Verfechterin der medizinischen Freiheit und der Einwilligung nach Aufklärung fort.

Laut Olszewski wurden Patienten, die negativ getestet worden waren, routinemäßig als positiv eingestuft und schnell an ein Beatmungsgerät angeschlossen – eine weitgehend unangemessene Behandlung, die schließlich fast alle von ihnen das Leben kostete. Im August 2020 gab der damalige Direktor des Zentrums, Dr. Robert Redfield, zu, dass die Finanzpolitik die Zahlen der Krankenhauseinweisungen und Todesfälle künstlich in die Höhe getrieben haben könnte.

Als Antwort auf eine Frage des Abgeordneten Blaine Luetkemeyer (R-Mo.) vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses über mögliche „perverse Anreize“, die Krankenhäuser haben könnten, um Sterbeurkunden zu ändern, sagte Redfield:

Ich denke, Sie haben Recht, dass wir dies auch bei anderen Krankheiten beobachten können. Bei der HIV-Epidemie kann es tatsächlich sein, dass jemand einen Herzinfarkt hat, aber auch HIV – das Krankenhaus würde die [Klassifizierung] für HIV bevorzugen, weil es eine höhere Kostenerstattung gibt.

Der Washington Examiner berichtete außerdem, dass im August 2020 mehr als 3.000 Menschen aus der Todesliste in Texas gestrichen wurden, nachdem sich herausgestellt hatte, dass sie nicht positiv getestet worden waren, sondern nur als wahrscheinliche Fälle galten.

CDC zählt jetzt Impftodesfälle als ungeimpfte Krankheiten

Das Problem der ungenauen Zählung der COVID-bedingten Todesfälle geht weiter. Nach Aussagen von Dr. Rochelle Walensky, Direktorin der Centers for Disease Control and Prevention, scheint die CDC Statistiken zu manipulieren, um einen falschen und ungenauen Eindruck zu erwecken.

In einer Pressekonferenz des Weißen Hauses am 16. Juli 2021 behauptete sie, dass „über 97 % der Menschen, die jetzt ins Krankenhaus kommen, nicht geimpft sind“. Nur wenige Wochen später enthüllte sie versehentlich, wie die CDC zu dieser Statistik kam.

Die CDC hat die Daten über Krankenhauseinweisungen und Sterblichkeit von Januar bis Juni 2021 herangezogen, um zu dieser Schlussfolgerung zu gelangen. In diesem Zeitraum waren jedoch die meisten Menschen in den USA nicht geimpft, so dass die Mehrheit der Menschen, die im Krankenhaus lagen oder gestorben sind, den Impfstoff nicht erhalten haben dürfte.

Die neueste Methode, mit der die CDC mit Statistiken spielt, besteht darin, jeden, der innerhalb der ersten 14 Tage nach der Injektion gestorben ist, als ungeimpft zu zählen. Dadurch wird nicht nur die Zahl der ungeimpften Todesfälle künstlich aufgebläht, sondern auch die Zahl der Menschen, die infolge der Gentherapie-Impfung sterben, künstlich herabgesetzt.

Die überwiegende Mehrheit der Todesfälle infolge der COVID-Impfung tritt innerhalb der ersten zwei Wochen auf. Diese Todesfälle werden nun als ungeimpfte Todesfälle infolge von COVID erfasst, anstatt als Todesfälle im Zusammenhang mit einer Durchbruchinfektion oder Impfstoffverletzung gezählt zu werden.

Dies könnte damit zusammenhängen, dass den Gesundheitsbehörden die zu erwartenden Nebenwirkungen der Impfung bekannt waren und dass sie diese als akzeptable Verluste eingestuft haben könnten. Laut Folie 16 einer Präsentation des Direktors der Abteilung Biostatistik und Epidemiologie für die FDA vom 22. Oktober 2020 gehörten zu den erwarteten Auswirkungen:

Tod

Konvulsionen

Schlaganfall

Akuter Myokardinfarkt (Herzinfarkt)

Multisystemisches Entzündungssyndrom bei Kindern

Durch Impfung verstärkte Krankheit

Myokarditis/Perikarditis

Autoimmunerkrankung

Thrombozytopenie

Kawasaki-Krankheit

Anaphylaxie

Guillain-Barre-Syndrom

Wie Sie feststellen werden, werden viele dieser Auswirkungen der Impfung in wachsender Zahl an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) gemeldet. Darüber hinaus fügte die FDA den Impfungen von Pfizer und Moderna eine Warnung über das Risiko von Herzentzündungen und Myokarditis hinzu.

Nur wenige Tage zuvor hatte die CDC verkündet, dass die Vorteile der Impfung das Risiko eines „wahrscheinlichen Zusammenhangs“ zwischen den Impfungen und Myokarditis bei ansonsten gesunden jungen Menschen überwiegen. Im Juni 2021 berichtete CNN, dass die CDC über VAERS 1226 vorläufige Berichte über Kinder mit Myokarditis oder Perikarditis erhalten hatte.

Interessanterweise fand die CDC diese Zahlen ausreichend, um eine Warnung herauszugeben, ignorierte aber völlig die Zahl derjenigen, die an den Impfungen gestorben sind. Bis zum 22. Oktober 2021 verzeichnete VAERS 10.956 Fälle von „seltener “ Myokarditis und 17.619 Todesfälle durch die Impfung.

AMA lehrt Ärzte die Macht der Fehlinformation

Bevor Sie sich an Ihren Arzt wenden, um genaue Informationen zu erhalten, sollten Sie wissen, dass die American Medical Association (AMA) den Ärzten dringend rät, der Firmenlinie zu folgen. Und die Unternehmenslinie ist voll von „Sprachwechseln“, Beispielen für akzeptable Beiträge in sozialen Medien und Informationen darüber, wie man Fragen ablenken oder umleiten kann, um akzeptable Inhalte der AMA zu fördern.

Täuschung war schon lange vor der Veröffentlichung des Impfstoffs das Gebot der Stunde. Da der Vorstoß in Richtung „Great Reset“ an vielen Fronten weitergeht, ist es zwingend notwendig, dass das medizinische Establishment mit der gleichen Rhetorik und unbegründeten Botschaften an Bord bleibt, um Angst zu schüren und die kritische Entscheidungsfindung der Amerikaner zu beeinträchtigen.

Die Sprachvertauschungen und die Beispiel-Posts in den sozialen Medien machen sich ein mächtiges Werkzeug zunutze – Worte. Sprache ist ein mächtiges Mittel, um die Realität zu formen, denn sie prägt, wie wir über das, was wir erleben, denken. Wie der Geschichtenerzähler und Filmemacher Jason Silva feststellt:

Der Gebrauch der Sprache, der Worte, die Sie verwenden, um die Realität zu beschreiben, kann tatsächlich Realität erzeugen, kann Realität enthüllen. Worte sind generativ… Wir erschaffen und nehmen unsere Realität durch Sprache wahr. Wir denken Realität durch sprachliche Konstruktion in Echtzeit.

Zum Beispiel klingt „Lockdown“ nach unfreiwilliger Inhaftierung durch ein totalitäres Regime, was es auch ist, während „stay-at-home order“ weit weniger drakonisch klingt. Schließlich wird „zu Hause“ normalerweise mit Komfort und Sicherheit assoziiert. Die AMA fährt fort, Anweisungen zu geben, wie man bei schwierigen Fragen, bei denen eine ehrliche Antwort der offiziellen Darstellung widersprechen könnte, blockiert, ablenkt und hinhält.

Ich empfehle Ihnen, Seite 8 des Leitfadens durchzulesen und darauf zu achten, wie diese psychologischen Tricks bei Interviews oder beim Lesen von Nachrichten eingesetzt werden.

Der Leitfaden der AMA ist nicht nur schlecht. Einige der Ratschläge sind durchaus sinnvoll. Aber die Einbeziehung von Sprachvertauschungen, die zu falschen Aussagen führen, und von Instrumenten zum Lenken, Abblocken, Ablenken, Umleiten und Hinauszögern, um direkte Antworten zu vermeiden, tun nichts anderes, als die Glaubwürdigkeit und damit das Vertrauen in die medizinische Gemeinschaft zu untergraben.

Nachdem wir während der Pandemie rund 19 Monate lang (März 2020 bis Oktober 2021) Daten gesammelt haben, ist es zwingend erforderlich, dass die amerikanische Bevölkerung beginnt, die Zahl der gemeldeten „Fälle“ und Todesfälle in einem Land zu hinterfragen, in dem die medizinische Versorgung angeblich besser und fortschrittlicher ist als in vielen anderen Ländern.

Mit anderen Worten: Warum sind die USA weltweit führend bei der Zahl der Todesfälle durch eine Infektion? Könnte es derselbe Grund sein wie in Australien, wo die Infektionsrate bei 0,6 % liegt und nur 1 % der Infizierten gestorben ist? Könnte es eine andere Agenda geben als die, die man Ihnen weismachen will?

Quellen: