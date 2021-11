Seit der Einführung des Covid-Impfstoffs ist ein 60-facher Anstieg von Zwischenfälle im Profisport zu verzeichnen

Niemand kann das erklären. Manche verteufeln diese Ereignisse mit dem Hinweis, dass sie immer wieder vorkommen. Stimmt, das tun sie. Aber nicht in diesem Ausmaß. Im Jahr 2021 ist etwas passiert, das die Dinge sehr verändert hat. Können Sie es erraten?

Schauen Sie sich zunächst dieses Video an, das mein Freund Robert Malone veröffentlicht hat:

Safe and effective? Are these the vaccines that you want to have mandated for injection into your children, California parents?

In den Kommentaren zu diesem Tweet ist zu lesen, dass „solche Ereignisse immer wieder vorkommen“. Stimmt, das tun sie. Zum Beispiel der Tod von Piermario Morosini, das war 2012.

Aber sie passieren nicht in dieser Häufigkeit. Das ist unmöglich. Das ist die Sache, die niemand erklären kann. Die Impfstoffbefürworter finden das super-irritierend. Sie haben keine rationale Entschuldigung dafür. Sie können keine Ad-hominem-Angriffe verwenden. Sie können keine albernen, mit der Hand wedelnden Argumente verwenden. Nichts.

Alle diese Fälle wurden ordnungsgemäß gemeldet und sind dokumentiert. Keine Erwähnung (außer in einem Fall) von Impfungen, da die Presse keine Vorbehalte gegen Impfungen wecken will. Aber die Zahlen sprechen für sich.

Die Zahlen (wie unten dokumentiert) zeigen, dass es in den letzten 4 Monaten mehr „Ereignisse“ gegeben hat als in den letzten 20 Jahren, was einer mehr als 60-fachen Steigerung der Ereignisrate entspricht.

All diese Daten sind öffentlich einsehbar, sodass es keine Verzerrungen in der Berichterstattung gibt. Und die Zahlen sind groß genug, dass niemand sagen kann: „Ach, das ist nur statistisches Rauschen“. Auf keinen Fall. Es ist einfach zu schwer zu erklären. Aus diesem Grund gibt es Artikel wie diesen:

Wir haben einen sehr klaren Wirkmechanismus, und die VAERS-Daten bestätigen in überwältigender Weise, dass diese Impfstoffe äußerst gefährlich sind und in sehr hohem Maße schwere kardiovaskuläre und neurologische Nebenwirkungen verursachen. Nichts anderes kann mit den Impfstoffen verglichen werden, wenn es um Herzschäden geht. Wenn Sie also glauben, dass diese Ereignisse wirklich eingetreten sind (sie liegen ja offen zutage), dann müssen Sie sie dem Impfstoff zuschreiben, denn es gibt nichts anderes, was all diese Menschen gemeinsam haben, was eine so extreme Häufung von Ereignissen verursachen könnte.

Auch die Myokarditis-Arbeit von Jessica Rose, die von Elsevier auf unethische Weise „vorübergehend“ entfernt wurde, gegen den Willen des Herausgebers der Zeitschrift und unter Verletzung aller bekannten wissenschaftlichen Protokolle? Nun, ihre Arbeit hatte eine sehr klare Schlussfolgerung: Die Herzschäden beschränken sich nicht auf 16-Jährige. Er hat einen langen Schwanz. Mit anderen Worten, es kann Menschen jeden Alters betreffen, nicht nur Teenager. Das ist es, was du nicht wissen sollst.

Jetzt wissen Sie es also… die von Experten begutachtete Wissenschaft besagt, dass die Herzschäden nicht auf Jungen im Teenageralter beschränkt sind. Seit dem 13. November 2021 wird dies immer noch unethisch unterdrückt.

Es gibt also einen eindeutigen Beweis für den Schaden, der diesen Sportlern zugefügt wurde: der Impfstoff.

Keiner dieser Spieler hatte zum Zeitpunkt des Ereignisses COVID, da sie alle getestet wurden.

Wenn es nicht die Impfstoffe sind, die die Herzschäden verursachen, was ist dann die Ursache für die hohe Zahl dieser Vorfälle?

Hier ist ein Beitrag über Todesfälle bei Sportlern von Mindy Robinsons Gab-Konto:

Hier ist die vollständige Liste:

33-jähriger Profi-Tänzer Santo Giuliano erleidet Herzinfarkt nach Impfung

19-jähriger Football-Spieler Jalen Leavey tot

19-jähriger Football-Spieler Tirrell Williams tot

21 Jahre alter Football-Spieler Okafor Kelechi tot

29 Jahre alter Footballspieler Lee Moses tot

15 Jahre alter Footballspieler Stephen Sylvester tot

18 Jahre alter Fußballspieler Emmanual Antwi tot

13 Jahre alter Fußballspieler Cajetan Chinoyelum Nsofor tot

15 Jahre alte Fußballspielerin Moira Claire Arney tot

Junior High School Baseball Pitcher Andrew Roseman tot

17 Jahre alter Fußballspieler Nickolas Lawrinas tot

17-jähriger Fußballspieler Miquel Lugo tot

16 Jahre alter Footballspieler Devon DuHart tot

16 Jahre alter Footballspieler Ivan Hicks tot

19 Jahre alter Footballspieler Joe Bradshaw tot

16 Jahre alter Footballspieler Drake Geiger tot

15 Jahre alter Footballspieler Joshua Ivory tot

19 Jahre alter Footballspieler Quandarius Wilburn tot

17 Jahre alter Fußballspieler Dimitri McKee tot

29 Jahre alter Rugbyspieler Dave Hyde tot

27 Jahre alter Baseballspieler Yusuke Kinoshita tot

Die 24-jährige olympische Radfahrerin Olivia Podmore ist in dieser Woche gestorben, ebenso der Sprinter Cameron Burell

Der 23-jährige chinesische Olympiasieger Gilbert Kwemoi ist tot

37-jähriger ehemaliger französischer Profifußballer Franck Berrier tot

25 Jahre alte belgische Fußballspielerin Jente Van Genechten erleidet Herzstillstand

30-jährige venezolanische Nationale Marathonmeisterin Alexaida Guedez tot

Der 29-jährige José dos Reis bricht auf dem Spielfeld zusammen und muss wiederbelebt werden

Der 16-jährige Diego Ferchaud aus erleidet einen Herzstillstand

Österreichischer Spieler des ASV Baden kollabiert auf dem Spielfeld und muss wiederbelebt werden

16-jähriger Fußballspieler aus Bergamo erleidet Herzstillstand

27 Jahre alter belgischer Amateurfußballer Jens De Smet tot

13-jähriger Fußballspieler erleidet auf dem Spielfeld einen Herzinfarkt

17 Jahre alter Fußballspieler Dylan Rich tot

Spieler vom Birati Club Münster erleidet Herzstillstand

22 Jahre alter Abou Ali bricht mit Herzstillstand zusammen

19 Jahre alter Eishockeyspieler Sebastiaan Bos tot.

37 Jahre alter Ex-NFL-Profi Parys Haralson tot

25 Jahre alter kanadischer Universitätsfußballspieler Francis Perron tot

19 Jahre alter Fußballspieler des FC Nantes erleidet Herzstillstand

Deutschlands Volleyballtrainer Traktor Divitz tot

29 Jahre Shrewsbury-Stürmer Ryan Bowman während des Spiels mit Defibrillator behandelt

25 Jahre Torhüter Lukas Bommer tot

Der 18-jährige Profifußballer Fellipe de Jesus Moreira erleidet einen doppelten Herzinfarkt

Italien, 27 Jahre alter Radsportmeister Gianni tot

Englische Linienrichterin Helen Byrne, muss mit Herzproblemen von der WM getragen werden

17-jähriger Fußballer der JSG Hohen Hagen tot

Deutschland Mannschaftsführer Dietmar Gladow tot

Deutschland, 15-jähriger Torhüter Bruno Stein tot

USA, 14-jährige Fußballerin Ava Azzopardi bricht im Koma zusammen

USA, 12-jähriger Jayson Kidd kollabierte beim Basketballtraining und starb

Cannabiskonsumstörung (CUD) als Retter in der Not?

Unter Berufung auf keinerlei Beweise behaupten die Impfbefürworter, dass die Krankheit auf eine Cannabiskonsumstörung zurückzuführen sei. Das könnte die Zahl der Fälle um 7 % in die Höhe schnellen lassen!

Es gibt nur ein winzig kleines Problem… wir sprechen von einer um 6.428% erhöhten Rate, nicht von 7%. Selbst mit der CUD-Theorie haben wir also immer noch einen Anstieg von 6421 % zu erklären. Huch!

Es sind nicht nur Sportler betroffen.

Es sind alle. VAERS zeigt dies seit Januar 2021. Aber die Pro-Impf-Gemeinde behauptet, es handele sich um Junk-Daten, obwohl das nicht stimmt. Da die meisten Menschen nicht über VAERS Bescheid wissen, glauben sie den sogenannten „Faktenprüfern“.

Das Schöne an den Athleten ist, dass die Daten für alle sichtbar sind. Es gibt keine Diskussionen über zu wenig oder zu viele Meldungen. Keine Argumente über die Kausalität. Die Kontrollgruppe ist im Grunde Geschichte.

Hier sind weitere Beweise für Impfschäden: Anstelle der üblichen Opfergeschichten (die alle als „Anekdoten“ abgetan werden können) sind dies Geschichten von Fachleuten aus dem Gesundheitswesen, die das Vorher und Nachher sehr deutlich sehen und eine objektive Perspektive haben, da sie eine große Anzahl von Fällen sehen.

Und es gibt Geschichten wie diese:

Offiziellen ONS-Daten zufolge liegt die Zahl der Todesfälle bei Teenagern bis zu 125 % über dem 5-Jahres-Durchschnitt, seit sie mit dem Covid-19-Impfstoff geimpft werden…Quelle

Doch die CDC und die FDA sind blind für all dies. In ihrer Welt der blauen Pillen sehen sie nur Menschen ohne Nebenwirkungen und ohne Todesfälle.

Christian Eriksen

Dieser Artikel zeigt ein Bild von Christian Eriksen umgeben von seinen Mannschaftskameraden. Einige Leute haben darauf hingewiesen, dass es eine schlechte Wahl war, weil sein Trainer behauptete, dass Christian Eriksen nicht geimpft war, als er einen Herzstillstand erlitt.

Ist das wahr?

Bitte lesen Sie diesen Artikel von Alex Berenson.

Heutzutage ist es schwer zu wissen, wem man glauben soll, nicht wahr?

Es ist wie bei Gavin Newsom und seiner Reaktion… oder war da eine Reaktion? Aber niemand weiß, warum er nicht an dem Klimagipfel von Zoom teilgenommen hat. Hmmmm…

Man sollte meinen, wenn Eriksen nicht geimpft wäre, gäbe es einen großen Aufschrei, wie bei Aaron Rogers, oder? Hmmm….

Dies ist ein Gesundheitsnotfall

So etwas haben wir noch nie gesehen. Eine alarmierende Zunahme. Wir müssen herausfinden, was die Ursache dafür ist! COVID kann es nicht sein… sie sind alle getestet. Es fing an, nachdem die Impfstoffe auf den Markt kamen… Ich frage mich, was es sein könnte???? HmmCOPY00

