Die Impfpflicht wird ausgerollt. Italien zeigt, was uns erwartet.

ROM – Italien hat letzten Monat einen für eine westliche Demokratie bahnbrechenden Schritt getan: Die Beschäftigten des Landes – im öffentlichen und im privaten Sektor – wurden verpflichtet, sich von der Regierung einen Gesundheitspass ausstellen zu lassen. Der Schritt kam einem großen Experiment gleich, um die Ungeimpften zu überzeugen, die nur dann ihren Gehaltsscheck behalten konnten, wenn sie sich impfen ließen oder sich regelmäßig untersuchen ließen.

Vier Wochen später und angesichts der Tatsache, dass viele Länder inzwischen eigene Impfvorschriften in Erwägung ziehen, zeigt Italien, was in der Anfangsphase einer Impfkampagne möglich sein könnte.

Die Lektion, die sich daraus ergibt, scheint zu sein, dass sich eine energische Politik tatsächlich auszahlen kann – zumindest in bescheidenem Maße. Viele werden ihre Meinung nicht ändern, aber einige vielleicht schon. Um den Preis eines gewissen Widerstands kann ein Land einen Teil seiner Bevölkerung impfen, der sonst unerreichbar geblieben wäre.

In den zwei Monaten seit der Ankündigung der Maßnahme ist die Durchimpfungsrate um 4,4 Prozentpunkte gestiegen – kein dramatischer Anstieg, aber mehr als bei jedem anderen Mitglied der Westeuropäischen Union, so Our World in Data. In der gleichen Zeitspanne ist die Durchimpfungsrate in der EU um drei Prozentpunkte angestiegen.

Manche mögen argumentieren, dass ein solch bescheidener Zuwachs den sozialen Preis nicht wert ist. In Rom setzte die Polizei bei einer Gelegenheit Tränengas und Wasserwerfer ein, um die Demonstranten in Schach zu halten.

Gesundheitsexperten und Regierungsbeamte sagen jedoch, dass selbst ein paar Prozentpunkte entscheidend sein können. Rund 78 Prozent der Italiener haben mindestens eine Impfdosis erhalten – die vierthöchste Rate unter den 27 EU-Ländern. Und während Europa mit einer weiteren Welle konfrontiert wird, stehen Länder mit Impfquoten im oberen 70er-Bereich weit besser da als solche, die in den 60er Jahren liegen. Analysten zufolge ist das Land für den Winter gut gerüstet, und es gibt kaum Anzeichen dafür, dass die Krankenhäuser überfordert sein werden.

„Die Pandemie schlägt hier relativ sanft zu“, sagte der Immunologe Sergio Abrignani, der einem wissenschaftlichen Ausschuss angehört, der die Regierung berät. „Ich bin überzeugt, dass wir das Richtige tun“.

© Paolo Giovannini/EPA-EFE/Shutterstock Polizei und Demonstranten geraten während einer „No Green Pass“-Kundgebung in Triest, Italien, am 6. November aneinander.

Aber auch wenn sich einige Menschen von der Politik überzeugen lassen – Italien schätzt, dass sich 560.000 Menschen als Reaktion auf die Anforderung des Grünen Passes am Arbeitsplatz geimpft haben -, ist es auch wahr, dass Hunderttausende in tiefem Widerstand verharren. In den letzten vier Wochen ist die Zahl der täglich durchgeführten Abstrichtests in Italien um etwa 60 Prozent gestiegen. Ungeimpfte Arbeitnehmer geben bis zu 200 Euro pro Monat für Tests aus, nur um weiterhin ihren Lohn zu erhalten.

„Wenn überhaupt, bin ich jetzt noch entschiedener gegen die Impfung“, sagte Arturo Pitardi, 24, Pförtner in einem Bürogebäude in der nördlichen Stadt Padua. Er sagte, die Notwendigkeit, seinen Grünen Pass durch Tests aufzufrischen, halte ihn in einem „ständigen Zustand der Angst“. Einmal konnte er erst um 4 Uhr morgens einen Termin finden.

„Viele Leute, die ich kenne, haben schon nach einer Woche aufgegeben und sich impfen lassen“, sagte Pitardi.

Europa hat bei den Impfungen gegen das Coronavirus gegenüber den USA aufgeholt – und setzt fast alle Impfungen durch, um noch weiter aufzuholen.

Die größten Fortschritte sind bei jungen Menschen zu verzeichnen. Mitte September waren 21 Prozent der Italiener in ihren 20ern nicht geimpft. Nach Angaben von Gimbe, einer Forschungsstiftung in Bologna, die die Pandemie verfolgt, ist diese Zahl auf 12 Prozent gesunken. Bei den 30-Jährigen ist der Anteil der Ungeimpften von 25 Prozent auf 16 Prozent gesunken.

Pierpaolo Sileri, der stellvertretende italienische Gesundheitsminister, sagte, der Grüne Pass zahle sich sogar bei denjenigen aus, die sich entschieden haben, ungeimpft zu bleiben, weil die vorgeschriebenen Tests Infektionen aufdecken, die sonst vielleicht unbemerkt geblieben wären.

„Die Infektionsketten sind viel besser eingedämmt“, sagte er der Washington Post. „Deshalb ist das Virus viel besser unter Kontrolle“.

Sileri sagte, das ultimative Ziel sei es, 90 Prozent der in Frage kommenden Bevölkerung zu impfen.

„Es ist ein Ziel, das erreicht werden kann, auch wenn es im Moment noch schwierig ist“, sagte er.

Während viele westliche Länder Mandate oder Beinahe-Mandate als politisch unhaltbar betrachtet haben, nehmen einige die Diskussion wieder auf, da sich ihre Impffortschritte verlangsamt haben oder ins Stocken geraten sind. In Europa war Frankreich der Trendsetter: Präsident Emmanuel Macron kündigte im Juli an, dass jeder einen Gesundheitspass – einen Nachweis der Impfung, der Genesung von Covid-19 oder eines kürzlich negativen Tests – vorlegen muss, um in Cafés zu sitzen, in Restaurants zu essen, Fernzüge zu besteigen und viele andere Orte zu betreten.

Bereitgestellt von The Washington Post Impfvorschriften breiten sich aus. Italien zeigt, was zu erwarten ist.

Dieser Schritt führte zu einem „enormen Anstieg der Zahl der Menschen, die sich impfen lassen wollten“, so Françoise Salvadori, Forscherin und Autorin im Bereich Immunologie.

Italien folgte bald darauf mit einer ähnlichen Regelung für den Grünen Pass für Freizeitaktivitäten. Obwohl das Land nicht denselben anfänglichen Ansturm wie Frankreich erlebte, hat es stetige Fortschritte gemacht. Beide Länder haben seit Mitte des Jahres die EU bei der Durchimpfung überholt.

In Frankreich ist der Gesundheitspass derzeit an den meisten Arbeitsplätzen nicht vorgeschrieben, aber für einige Berufe ist er obligatorisch, z. B. für Restaurantangestellte. In einigen Fällen reicht sogar ein negativer Test nicht mehr aus. Die Impfung ist jetzt für Krankenschwestern, Feuerwehrleute und bestimmte andere Berufsgruppen vorgeschrieben.

In jüngster Zeit hat Frankreich seine Strategie geändert und setzt nun nicht mehr auf die Überzeugung von Verweigerern, sondern auf Auffrischungsimpfungen für bereits geimpfte Personen. Ab Mitte Dezember wird Frankreich von allen über 65-Jährigen eine Auffrischungsimpfung verlangen, wenn sie ihren Gesundheitspass behalten wollen, sagte Macron.

In den Vereinigten Staaten hat die Regierung Biden versucht, die Beschäftigten von Privatunternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern zu verpflichten, sich vollständig impfen zu lassen oder sich wöchentlichen Tests zu unterziehen, aber dieser Schritt wurde vorübergehend durch ein Gerichtsurteil blockiert.

In Europa hat Österreich vor kurzem ungeimpften Personen, die sich noch nicht von der Infektion erholt haben, den Zutritt zu Restaurants, Bars und anderen öffentlichen Einrichtungen untersagt. Lettland, das wegen einer Coronavirus-Welle erneut eine Ausgangssperre verhängt hat, ist Italien gefolgt und hat weitreichende Impfvorschriften für seine Beschäftigten erlassen – und die Durchimpfungsrate ist in die Höhe geschnellt. In den letzten sieben Wochen ist der Anteil der Menschen, die mindestens eine Dosis erhalten haben, um ein Drittel gestiegen, von gerade einmal 45 Prozent auf 60 Prozent.

„Wir hatten diese plumpe Vorgehensweise mit umfassenden Impfvorschriften“, sagte Lettlands Gesundheitsminister Daniels Pavluts gegenüber The Post. Er sagte, das Mandat sei „verspätet“ gekommen, nachdem es im Sommer im Parlament diskutiert, aber nicht genehmigt worden war.

Er sagte, die Vorschriften seien einer der Faktoren, die die Menschen beeinflussten. Der andere sei der schiere Horror einer Welle, die die Krankenhäuser überschwemmt habe.

„Im Grunde genommen erleben wir jetzt unsere schlimmste Zeit“, sagte Pavluts.