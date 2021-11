Chinesische Beamte veröffentlichen Preise für menschliche Organe auf einer öffentlichen Website und enthüllen damit das makabre Geschäft der erzwungenen Organentnahme

Beamte in der zentralchinesischen Provinz Henan haben eine Liste mit den Gebühren und der Verfügbarkeit verschiedener „Organspenden“ veröffentlicht und damit unwissentlich den groß angelegten Transplantationsmissbrauch aufgedeckt, der seit Jahrzehnten mit Unterstützung der Kommunistischen Partei betrieben wird.

Die staatlichen Medien Xinhua veröffentlichten den Bericht der Zhengzhou Evening News am 3. November. Dem Bericht zufolge haben sechs Ministerien an der gemeinsamen Erklärung mitgewirkt, obwohl nur drei erwähnt wurden: die Gesundheitskommission der Provinz Henan, das Finanzministerium und das Büro für Marktaufsicht und -verwaltung.

In der Ankündigung hieß es, dass „Organe keinen Preis haben“, und dann wurde die Aufschlüsselung der Preise mit den Kosten für die Bewertung der Organe, die Aufrechterhaltung ihrer Funktion, die Beschaffung, die Tests, die Konservierung und den Transport erläutert.

Die Gebühren sind keine „Preise“ für Organe, da die Organspende freiwillig und kostenlos ist“, heißt es in der Bekanntmachung, in der betont wird, dass die aufgeführten Gebühren dazu dienen, den Organverkauf zu regeln und „die Rechte der Organspender und ihrer Empfänger zu schützen“.

Die Ankündigung der Provinz Henan gibt Anlass zu ernster Besorgnis, da sich die Hinweise mehren, dass die überwiegende Mehrheit der in China durchgeführten Organtransplantationen nicht von bereitwilligen Organspendern, sondern von ermordeten Gefangenen stammen, die wegen ihres religiösen Glaubens oder ihrer politischen Aktivitäten inhaftiert wurden.

Insbesondere in den Jahren unmittelbar nach Beginn der Verfolgung von Falun Gong durch die Kommunistische Partei Chinas im Jahr 1999, einer spirituellen Disziplin der Buddha-Schule, die damals von schätzungsweise 70-100 Millionen Chinesen praktiziert wurde, explodierte die chinesische Organtransplantationsindustrie. Spätere Untersuchungen und Zeugenaussagen haben die chinesische Transplantationsindustrie mit dem Massenmord an Falun-Gong-Anhängern in Verbindung gebracht.

Mord im Verborgenen

Viele im Publikum äußerten sich schockiert und angewidert darüber, dass menschliche Organe so leicht käuflich zu erwerben sind, während andere die Preise als zu hoch kritisierten.

„Zusätzlich zu den chirurgischen Kosten müssen die Patienten eine zusätzliche Gebühr von 260.000 Yuan [für eine Leber] zahlen. Ihr wisst wirklich, wie man Geld macht“, kommentierte ein Nutzer.

Ein anderer Nutzer fragte: „Warum ist eine Leber, die sich regenerieren kann, teurer als ein Herz oder eine Niere, die sich nicht regenerieren können?“

Eine anonyme Person, die sich nur mit dem Benutzernamen „qzone1418566686344999UUI“ identifizierte, sagte: „Ich würde lieber in der Erde begraben werden, als meine Organe [der Regierung] zu spenden, denn das ist Mord. Mord in Verkleidung!“

Einige Nutzer machten sich darüber lustig, dass die chinesische Regierung die Organe zum Verkauf anbietet, als wären sie Gelegenheitsartikel, die man online kaufen kann.

„Gibt es 20 Prozent Rabatt beim gleichzeitigen Kauf von zwei Orgeln? Ist der Versand am chinesischen Nationalfeiertag kostenlos?“, kommentierte ein Nutzer aus Taiwan.

Ein Schwarzmarkt für Organentnahmen

Dies ist nicht das erste Mal, dass das chinesische Regime wegen der unheilvollen Praxis des Organhandels weltweit Schlagzeilen macht.

Die BBC berichtete in einem Artikel vom 27. November 2020, dass in China sechs Personen, darunter mehrere Ärzte, wegen illegaler Organentnahme bei Unfallopfern festgenommen und inhaftiert wurden.

Dem Bericht zufolge hatte die Gruppe die Familien der Verstorbenen in dem Glauben gelassen, es handele sich um offizielle Organspenden.

Lokale Medien berichteten, dass es sich um Opfer von Autounfällen oder Patienten mit Hirnblutungen im Kreiskrankenhaus Huaiyuan in der östlichen Provinz Anhui handeln würde.

Dort ging der Leiter der Intensivstation des Krankenhauses, der sich als Yang Suxun ausgab, auf die Angehörigen der Patienten zu und fragte sie, ob sie die Organe ihrer Angehörigen spenden wollten. Die Familien unterschrieben dann Einverständniserklärungen, die sich später als Fälschungen herausstellten.

Die Opfer wurden mitten in der Nacht aus dem Krankenhaus geholt und in als Krankenwagen getarnte Behelfsfahrzeuge gebracht, in denen die Ärzte die Organe entnahmen. Die Organe werden dann an Kranke auf dem Schwarzmarkt oder an andere Krankenhäuser verkauft, die vom Menschenhandelsnetz unterhalten werden.

Ein von der in „Washington“ ansässigen Menschenrechtsgruppe Victims of Communism zusammengestellter Bericht wies auch auf den zufälligen Zeitpunkt der Anti-Falun Gong-Kampagne des damaligen Parteichefs Jiang Zemin in China hin, die im Juli 1999 begann – sechs Monate vor dem rasanten Wachstum der Transplantationsindustrie – und zitierte Berichte von Betroffenen über Bluttests und körperliche Untersuchungen, die auf Daten hinwiesen, die mit denen für die Organentnahme übereinstimmen.

Ohno Akira, Professor für Geistes- und Sozialwissenschaften an der Universität Shizuoka in Japan, sagte, das Problem sei ernst.

„Das würde in einem demokratischen Land nicht passieren“, sagte Akira. „Organentnahme und Transplantation sind in den Gesamtkosten inbegriffen“, und er fügte hinzu, dass die offizielle Veröffentlichung von Organgebühren die Kriminalität erhöhen könnte, da gefährdete Gruppen möglicherweise für ihre Organe ins Visier genommen und getötet werden könnten, was die soziale Stabilität untergraben würde.

Der Kommentator Cai Shenkun erklärte am 2. November gegenüber Radio Free Asia, dass der Anstieg der Organtransplantationen wahrscheinlich auf die Wahrnehmung zurückzuführen sei, dass chinesische Produkte preisgünstig seien und die Organbeschaffung in China als einfach und schnell angesehen werde, mit relativ niedrigen Operationskosten.

Zum Vergleich: In den USA beträgt die durchschnittliche Wartezeit für eine Niere 5 Jahre, für eine Leber 11 Monate und für eine Lunge 6 Monate. Laut der Organspendestatistik wird alle 9 Minuten ein neuer Patient auf die Transplantationsliste gesetzt. Derzeit benötigen mehr als 120.000 Menschen eine Organtransplantation, und jeden Tag sterben 17 Menschen, während sie auf ein lebensrettendes Organ warten.

Die Epoch Times veröffentlichte auch ein umfangreiches Interview mit Dr. Wang Zhiyuan, dem Leiter der Forschungsabteilung der Weltorganisation, über die Verfolgung von Falun Gong.

Dr. Wang, ein ehemaliger Militärarzt für Luftfahrt, hat fast 15 Jahre lang die vom chinesischen Regime begangene Organentnahme untersucht.

Der Analyse zufolge gibt es zwei Hauptgründe für den Versuch der KPCh, den Verkauf von Organen zu regeln: Zum einen geht es darum, die Praxis des Organhandels zu legalisieren, und zum anderen um eine umfassende Vertuschung des Massengenozids, der heute in China stattfindet.

Einem Bericht von Radio Free Asia vom 12. März 2020 zufolge hat die internationale Gemeinschaft immer wieder die Herkunft der transplantierten Organe aus China in Frage gestellt. Die in Massenkonzentrationslagern inhaftierten Uiguren aus Xinjiang und verfolgte Falun-Gong-Praktizierende gelten seit dem Vorfall in Sujiatun im Jahr 2006 als Hauptquelle für die Organe.

„Preisliste“

Nachstehend finden Sie ein Bild der detaillierten Preistabelle, übersetzt aus dem Chinesischen. Alle Preise sind Richtwerte:

Leber eines Erwachsenen: 260.000 Chinesische Yuan ($40.000) * Leber eines Kindes: 100.000 Yuan ($15.000)

Kinderleber: 100.000 Yuan (15.000 US$)

Linker oder rechter Leberlappen: 100.000 Yuan ($15.000) * Herz: 100.000 Yuan ($15.000)

Herz: 100.000 Yuan ($15.000) * Ein Herz: 100.000 Yuan ($15.000)

Eine Niere für einen Erwachsenen: 160.000 Yuan ($25.000)

Beide Nieren eines Erwachsenen: 230.000 Yuan (36.000 $)

Eine Kinderniere: 100.000 Yuan (15.000 $)

Beide Nieren eines Kindes: 150.000 Yuan ($23.000)

Eine Lunge oder zwei Lungenflügel: 80.000 Yuan (12.000 $)

Bauchspeicheldrüse: 50.000 Yuan ($8.000)

Die Preise für Hornhäute lagen bei 10.000 Yuan (1.500 $), wobei eine einzelne Hornhaut für etwa 1.500 $ und ein Paar für 3.000 $ verkauft wurde.