Ernährung als Waffe gegen Gehirnentzündungen: 5 Nährstoffe gegen Alzheimer

In Vital Signs with Brendon Fallon teilte der amerikanische Neurochirurg Russell Blaylock seine Sichtweise zur Entstehung und Prävention von Alzheimer und anderen neurodegenerativen Erkrankungen. Blaylock behauptet, dass nicht Genetik oder Alterung, sondern chronische Gehirnentzündungen die zentrale Triebkraft hinter Krankheiten wie Alzheimer und Parkinson sind. Seiner Meinung nach spielt dabei die Ernährung eine entscheidende Rolle.

Mikroglia und Hirnentzündung

Im Mittelpunkt stehen dabei die Mikroglia, Immunzellen im Gehirn, die normalerweise eine schützende Funktion haben. Werden diese Zellen jedoch über einen längeren Zeitraum aktiviert, können sie Entzündungsstoffe produzieren, die die Gehirnzellen schädigen. Diese anhaltende Entzündungsreaktion führt schließlich zur Degeneration des Gehirngewebes und kann sich klinisch als Alzheimer oder Parkinson äußern.

Diese Überaktivierung der Mikroglia wird laut Blaylock vor allem durch moderne Lebens- und Ernährungsfaktoren verursacht. Er verweist unter anderem auf einen hohen Konsum von Omega-6-Fettsäuren, wie sie häufig in verarbeiteten Lebensmitteln vorkommen, und auf die Belastung durch Chemikalien aus Lebensmitteln und der Umwelt. Pestizide, Herbizide, Fluorid und andere Giftstoffe tragen laut dem Neurochirurgen alle zur Aktivierung der Mikroglia und damit zu einer Entzündung des Gehirns bei.

Amyloid als Folge, nicht als Ursache

Im Gegensatz zum gängigen Fokus auf Amyloid-Plaques als Hauptursache für Alzheimer betrachtet Blaylock diese Ablagerungen vor allem als Folge zugrunde liegender Entzündungsprozesse. Entzündete Mikroglia tragen sowohl zur Bildung von Amyloid als auch zur direkten Schädigung von Neuronen bei. Daher, so argumentiert er, seien Behandlungen, die sich ausschließlich auf Amyloid konzentrieren, unzureichend.

Natürliche Nährstoffe als Schutz

Blaylock betont, dass bestimmte pflanzliche Nährstoffe und Fettsäuren eine hemmende Wirkung auf die Mikroglia-Aktivierung und die Entzündung des Gehirns haben. Er nennt unter anderem:

DHA, eine Omega-3-Fettsäure, die Amyloidablagerungen reduzieren kann

EGCG, ein Catechin aus grünem Tee mit starken antioxidativen Eigenschaften

Curcumin, gewonnen aus Kurkuma, wirkt über mehrere biologische Mechanismen entzündungshemmend.

Quercetin und Luteolin, Flavonoide mit entzündungshemmender und schützender Wirkung

Vitamin E, wobei Form und Dosierung für die Wirksamkeit wichtig sind

Der Vorteil dieser Substanzen besteht darin, dass sie nicht nur einen einzigen Prozess angehen, sondern auf mehreren Ebenen gleichzeitig wirken: Sie hemmen Entzündungen, neutralisieren freie Radikale und schützen Nervenzellen.

Kritik an regulären Medikamenten

Blaylock steht konventionellen Medikamenten gegen Alzheimer ausgesprochen kritisch gegenüber. Diese konzentrieren sich meist auf einen Aspekt der Krankheit, wie beispielsweise die Amyloid-Ablagerung oder Neurotransmitter, die an Gedächtnis und Lernen beteiligt sind. Dieser einseitige Ansatz erklärt seiner Meinung nach, warum viele Medikamente nur geringe Wirkung gezeigt haben: Wenn ein Mechanismus gehemmt wird, können andere schädliche Prozesse sogar noch aktiver werden.

Eine ähnliche Kritik übt er an Statinen bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Er verweist auf Tierversuche, in denen der pflanzliche Wirkstoff Luteolin Arteriosklerose fast vollständig verhindert, und behauptet, dass solche natürlichen Substanzen wirksamer und sicherer sind als herkömmliche Medikamente.

Klinische Erfahrung

Blaylock stützt seine Überzeugungen nicht nur auf Forschungsergebnisse, sondern auch auf seine eigenen klinischen Erfahrungen. Während seiner Karriere als Neurochirurg verabreichte er Patienten gezielt Nährstoffe zum Schutz des Nervensystems. Diese Patienten erholten sich besser als der Durchschnitt, ein Unterschied, der auch von den Krankenschwestern bemerkt wurde.

Fazit

Blaylock kommt zu dem Schluss, dass Alzheimer und andere neurodegenerative Erkrankungen größtenteils auf chronische Entzündungen zurückzuführen sind, die durch moderne Ernährung und Umweltfaktoren verursacht werden. Anstelle einer Symptombehandlung plädiert er für einen präventiven Ansatz, bei dem eine gezielte Ernährung und natürliche Substanzen im Mittelpunkt stehen. Diese bekämpfen grundlegende Krankheitsprozesse und wirken breiter als Medikamente, ohne deren Nebenwirkungen zu haben.

Er betrachtet Ernährung daher als ein wesentliches Instrument zur Vorbeugung von Hirnerkrankungen und chronischen Leiden.