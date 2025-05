Erschreckende Wahrheiten über Chemotherapie (Teil 2)

Von Rhoda Wilson

Im zweiten Teil seiner Serie „Erschreckende Wahrheiten über Chemotherapie“ betont Dr. Vernon Coleman, dass Chemotherapie oft aus finanziellen Gründen empfohlen wird, da Pharmaunternehmen, Krebs-Wohltätigkeitsorganisationen und Ärzte davon profitieren, trotz ihrer potenziell tödlichen Nebenwirkungen.

Die schwerwiegenden Nebenwirkungen der Chemotherapie werden von der American Society of Clinical Oncologists zugegeben, die Ärzten rät, die Chemotherapie einzuschränken und sie nur bei relativ gesunden Patienten anzuwenden, da sie Patienten schwächen und sogar töten kann, insbesondere bei Patienten, die sich bereits in einem schlechten Gesundheitszustand befinden. Dies ist ironisch, da viele Krebspatienten einfach nicht fit genug sind, um mit einer Chemotherapie behandelt zu werden.

Den ersten Teil können Sie HIER lesen.

Von Dr. Vernon Coleman

Pharmaunternehmen, Krebs-Wohltätigkeitsorganisationen und Ärzte empfehlen Chemotherapie, weil damit viel Geld zu verdienen ist. Am wenigsten verzeihlich sind die Krebs-Wohltätigkeitsorganisationen, die eigentlich zum Schutz der Menschen existieren, aber meiner Meinung nach rücksichtslose Ausbeuter von Patienten sind.

Wie immer ist die medizinische Literatur verwirrend, aber in den Annals of Oncology habe ich Folgendes gefunden: „Der frühzeitige Einsatz von Chemotherapie scheint keinen Einfluss auf den Gesamterfolg der Krankheit zu haben.“

Die meisten Ärzte werden Ihnen das nicht sagen oder es sich selbst nicht eingestehen, aber in manchen Krankenhäusern sterben bis zu 50 % der Patienten an Krebsmedikamenten. Eine Studie von Public Health England und Cancer Research UK, die in The Lancet veröffentlicht wurde, ergab, dass 2,4 % der Brustkrebspatientinnen innerhalb eines Monats nach Beginn der Chemotherapie sterben. Noch schlimmer sind die Zahlen bei Lungenkrebspatienten, von denen 8,4 % innerhalb eines Monats sterben, wenn sie mit Chemotherapie behandelt werden. Wenn Patienten so schnell sterben, kann man meiner Meinung nach davon ausgehen, dass sie durch die Behandlung und nicht durch die Krankheit getötet wurden. In einem Krankenhaus wurde die Sterblichkeitsrate von mit Chemotherapie behandelten Lungenkrebspatienten mit über 50 % angegeben. Die Sterblichkeitsrate innerhalb eines Monats in einer Gruppe von Lehrkrankenhäusern betrug 28 % bei Patienten, die eine palliative Behandlung von Lungenkrebs erhielten. In einer anderen Gruppe von Krankenhäusern starb jede fünfte Brustkrebspatientin an ihrer Behandlung. Natürlich betonten alle an der Studie beteiligten Krankenhäuser, dass die Verschreibung von Chemotherapie sicher durchgeführt wurde. Wenn wir dies akzeptieren, müssen wir auch die Wirksamkeit der Chemotherapie in Frage stellen. Die Studie zeigte, dass die Zahlen besonders schlecht für Patienten sind, die sich zu Beginn der Behandlung in einem schlechten Allgemeinzustand befinden. Das Problem ist natürlich, dass die Chemotherapie nicht zwischen gesunden und krebsartigen Zellen unterscheidet und die zellzerstörenden Eigenschaften der Chemotherapie tödlich sein können. Ein leitender Onkologe sagte: „Ich denke, es ist wichtig, den Patienten bewusst zu machen, dass eine Chemotherapie potenziell lebensbedrohliche Nebenwirkungen haben kann. Und Ärzte sollten sorgfältiger auswählen, bei wem sie eine Chemotherapie einsetzen.“ Leider befürchte ich, dass die meisten Ärzte die Risiken einer Chemotherapie nicht vollständig darlegen, und viele Patienten nehmen eine Chemotherapie in der Annahme, dass der einzige Nachteil ein kurzfristiger Haarausfall ist. Dies ist in Wahrheit das geringste Problem im Zusammenhang mit diesen Medikamenten.

In einer in JAMA Oncology veröffentlichten Studie wurde die Anwendung von Chemotherapie bei 312 unheilbar kranken Krebspatienten untersucht. Allen 312 Patienten wurde von ihren Ärzten eine Lebenserwartung von höchstens sechs Monaten prognostiziert. Alle hatten mindestens eine, in einigen Fällen sogar mehrere Chemotherapien erhalten, die jedoch erfolglos geblieben waren. Ihre Tumore hatten sich trotz der Chemotherapie auf andere Körperteile ausgebreitet. Und dennoch unterzog sich die Hälfte dieser Patienten einer Chemotherapie, obwohl diese offensichtlich unwirksam war. Die in JAMA Oncology veröffentlichte Analyse zeigte, dass es diesen Patienten schlechter ging, als wenn sie keine Behandlung erhalten hätten. Ihre Lebensqualität war geringer als sie ohne Chemotherapie gewesen wäre. Die Patienten, die eine Chemotherapie erhielten, waren weniger in der Lage zu gehen, sich selbst zu versorgen und aktiv zu bleiben als die Patienten, die keine Chemotherapie erhielten. Am überraschendsten war die Tatsache, dass die Patienten, denen es zu Beginn ihrer Chemotherapie am besten ging, sich am Ende am schlechtesten fühlten; sie waren diejenigen, die am meisten litten. Die Folgen der Chemotherapie für diese Patienten hatten ihr Leben verschlechtert, ohne dass sie einen Nutzen daraus ziehen konnten.

Andere Studien haben dasselbe gezeigt. Chemotherapie bei todkranken Patienten ist im Wesentlichen unwirksam. Eine eventuelle Schrumpfung des Tumors (was selten vorkommt) war nicht mit einer längeren Lebensdauer verbunden.

Aufgrund all dieser Forschungsergebnisse hat die American Society of Clinical Oncologists Ärzten geraten, bei der Anwendung von Chemotherapie bei todkranken Patienten vorsichtiger zu sein. Die Richtlinien der Gruppe empfehlen, die Anwendung von Chemotherapie auf relativ gesunde Patienten zu beschränken, die den toxischen Wirkungen standhalten und hoffentlich die schrecklichen Nebenwirkungen überwinden können.

Das Traurige daran ist, dass viele Krebspatienten immer noch glauben, dass immer mehr Chemotherapien ihnen zugutekommen werden. Die Wahrheit ist, dass Patienten mit Krebs im Endstadium, die noch relativ gesund sind, durch die Chemotherapie geschwächt werden und einen Großteil ihrer verbleibenden Zeit damit verbringen, zum und vom Krankenhaus zu fahren. Es ist wirklich wichtig, dass die Patienten über die tatsächlichen Risiken einer Chemotherapie informiert werden und in die Entscheidungen über ihre Behandlung einbezogen werden. Chemotherapie ist so toxisch, dass die Überlebenschancen eines Patienten stark von seinem Alter und seinem allgemeinen Wohlbefinden abhängen. Schwer kranke Patienten scheinen eher an den Folgen einer Chemotherapie zu sterben. (Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass viele Krebspatienten einfach nicht fit genug sind, um mit einer Chemotherapie behandelt zu werden. Und natürlich brauchen Menschen, die keinen Krebs haben, auch keine Chemotherapie.)

In Amerika werden sehr viele Patienten gezwungen, sich auf Geheiß des Staates einer Chemotherapie zu unterziehen, auch wenn Patienten und Angehörige dagegen sind. So beschloss beispielsweise eine 17-Jährige, bei der ein Hodgkin-Lymphom diagnostiziert wurde, nach Alternativen zur Chemotherapie zu suchen, aber ihre Ärzte waren so sehr von der Propaganda der Pharmaindustrie überzeugt, dass sie sich an den Familiendienst wandten, der die junge Erwachsene entführte und in eine Pflegefamilie brachte. Sie durfte erst nach Hause zurückkehren, nachdem sie sich bereit erklärt hatte, sich einer Chemotherapie zu unterziehen, obwohl sie weggelaufen war. Der Oberste Gerichtshof der USA entschied, dass der Staat im Recht war und befugt war, die Patientin zu entführen, sie gegen ihren Willen zu einer Behandlung zu zwingen und ihr den Kontakt zu ihrer Familie zu verweigern.

Denken Sie als Nächstes über Folgendes nach.

Im Vereinigten Königreich veröffentlicht der National Health Service umfassende Richtlinien darüber, was zu tun ist, wenn Chemotherapeutika verschüttet werden. Es gibt Notfallverfahren, die befolgt werden müssen, wenn Chemotherapeutika auf den Boden fallen. Und dennoch werden diese Medikamente in den Körper von Menschen eingebracht. Und Rückstände dieser gefährlichen Chemikalien werden über den Urin ausgeschieden und gelangen dann in die Trinkwasserversorgung. (Ich habe bereits vor mehreren Jahrzehnten in meinen Büchern „Meat causes Cancer“ und „Superbody“ erklärt, wie Rückstände von verschreibungspflichtigen Medikamenten in unser Trinkwasser gelangen.)

Es ist kaum überraschend, dass viele Patienten, die mit Chemotherapie behandelt werden, berichten, dass ihre Lebensqualität stark gesunken ist.

Der Standardansatz in der Onkologie bei Krebs ist, eine Chemotherapie zu verabreichen und dann abzuwarten, ob der Krebs zurückkehrt. Wenn dies der Fall ist, wird eine weitere Chemotherapie verschrieben. Die Tragödie ist, dass die Chemotherapie bei so vielen Patienten mehr schadet als nützt. Erstaunlicherweise stirbt ein Viertel der Krebspatienten an einem Herzinfarkt – oft ausgelöst durch eine tiefe Venenthrombose und durch Embolien, die durch die körperliche Belastung durch die Chemotherapie verursacht werden. Diese Todesfälle werden jedoch nicht in den offiziellen Statistiken aufgeführt – weder für Krebs noch, was genauso wichtig ist, für Chemotherapie. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass das Establishment die Zahlen frisiert, um sie seinen eigenen, weitgehend kommerziellen Zwecken anzupassen – es preist die Vorzüge der Produkte von Pharmaunternehmen bei jeder Gelegenheit und lässt es sich nicht nehmen, jedes Mittel in Zweifel zu ziehen, das die riesige Krebsindustrie gefährden könnte.

Hier ist noch etwas, das Sie vielleicht nicht wissen.

Während der Ausgangssperren und der Besorgnis über Covid-19 wurden Patienten, die sich einer Chemotherapie unterzogen, von ihrer Behandlung abgesetzt. Man sagte ihnen, dass ihre Behandlung ihr Immunsystem beeinträchtigen würde und sie dadurch anfälliger für das Coronavirus wären. Das ist ein wichtiges Eingeständnis, denn eines wissen wir mit Sicherheit: Ein gesundes Immunsystem ist für die Bekämpfung von Krebs unerlässlich.

Ärzte werden Ihnen wahrscheinlich nichts davon erzählen, aber sie werden es auch nicht leugnen, denn es ist alles wahr.

Das Fazit ist, dass die in klinischen Studien beschriebenen Behandlungen, die von Pharmaunternehmen bezahlt und in der Regel von Ärzten mit Verbindungen zu Pharmaunternehmen überprüft und dann in medizinischen Fachzeitschriften veröffentlicht werden, die riesige Mengen an Werbung von Pharmaunternehmen akzeptieren, die einzigen Behandlungen sind, die von der Ärzteschaft akzeptiert werden. Es wird viel über „Peer-Review“-Studien gesprochen, aber das bedeutet nur, dass ein oder zwei andere Ärzte, die Verbindungen zu Pharmaunternehmen haben, die Arbeit geprüft und ihr Einverständnis gegeben haben.

Das Wort „korrupt“ beschreibt dieses ganze inzestuöse System nicht annähernd.

Jeder, der eine Chemotherapie möchte, sollte sie bekommen. Ich möchte niemanden davon abhalten, Medikamente zu nehmen, von denen er glaubt, dass sie ihm helfen könnten. Ich möchte nur unvoreingenommene, unabhängige Informationen bereitstellen, die Patienten dabei helfen könnten, die richtige Entscheidung für sich selbst zu treffen.

Aber ich fürchte, dass Patienten viel zu oft um eine Behandlung betteln, was völlig verständlich ist, weil sie wollen, dass etwas unternommen wird, und weil sie von der von Pharmaunternehmen inspirierten und bezahlten Hype um Chemotherapie in die Irre geführt wurden. Und Ärzte bieten diese Behandlung an, obwohl sie mit ein wenig Recherche herausfinden könnten, dass sie damit möglicherweise mehr Schaden als Nutzen anrichten. Es gibt nur sehr wenige Krebsarten, die sich gut mit Chemotherapie behandeln lassen – aber es sind nur sehr wenige, und sie werden von den Pharmaunternehmen und ihren Strohmännern zu Unrecht und unangemessen als Erfolgsgeschichten angepriesen.

Was vergessen oder ignoriert wird, ist, dass eine Chemotherapie die körpereigenen Schutzmechanismen des Patienten stark beeinträchtigen kann – und bei einigen Patienten daher unendlich viel mehr schaden als nützen kann.

Jeder Patient sollte selbst entscheiden und mit seinem Arzt die Argumente für und gegen eine Chemotherapie in seiner Situation besprechen. Ich bin jedoch der Meinung, dass alle Patienten ein Recht darauf haben, die Hintergrundinformationen zu erhalten, die sie für diesen Entscheidungsprozess benötigen.

Tragischerweise ist die Unwissenheit über Chemotherapie jedoch weit verbreitet und allgegenwärtig.

Wie viele Frauen mit Brustkrebs wissen, dass ihre Überlebenschancen besser sein könnten, wenn sie täglich Aspirin einnähmen und Milchprodukte meiden würden, als wenn sie eine Chemotherapie akzeptierten?

Ärzte sagen ihnen das nicht, weil sie als Berufsstand von der Pharmaindustrie gekauft wurden.

Von Zeit zu Zeit erscheinen in den Zeitungen Nachrichten über Frauen, die „Nein, danke“ sagen, wenn ihnen eine Chemotherapie angeboten wird. Die Reaktion der Ärzteschaft, der Medien und der Öffentlichkeit ist unweigerlich kritisch und oft beleidigend. Als eine junge Mutter eine Chemotherapie ablehnte, weigerten sich die Ärzte des Krankenhauses, das sich angeblich um sie kümmerte, sie zu operieren oder anderweitig zu versorgen.

Ich erinnere mich an eine Geschichte aus jüngster Zeit über eine andere junge Frau, die eine Chemotherapie ablehnte und von ihrem örtlichen Krankenhaus die Auskunft erhielt, dass sie ohne Chemotherapie nicht operiert werden könne. Also verzichtete die junge Frau auf Fleisch und gab zusammen mit ihrem Ehemann ihr gesamtes Erspartes (insgesamt 70.000 £) für verschiedene alternative Behandlungsmethoden aus – ohne Erfolg. Die junge Frau ist inzwischen tot und hinterlässt einen mittellosen Ehemann und eine kleine Tochter. Was mich erstaunt hat, waren die herzlosen Kommentare im Internet. Sie waren ausnahmslos spöttisch und kritisch und natürlich waren die meisten von ihnen anonym. Keiner von ihnen verstand oder kümmerte sich um den Schmerz, den die arme Frau und ihre Familie durchmachten – und ich vermute, dass nur wenige, wenn überhaupt, der Kommentare von Kritikern stammten, die sich mit den Vor- und Nachteilen einer Chemotherapie auseinandergesetzt hatten. Ich frage mich, wie viele der Spötter wissen, dass eine Chemotherapie, die zur Behandlung von Krebs eingesetzt wird, ein Versuch ist, schnell wachsende Krebszellen zu vergiften. Sie zerstört jedoch auch gesunde Zellen im Knochenmark und kann alle Organe des Körpers schädigen. Durch Chemotherapie sterben oft mehr Menschen als durch sie gerettet werden. Wie viele der Chemotherapie-Befürworter wissen, dass Chemotherapie das Immunsystem ernsthaft schädigen kann, wodurch der Patient sehr anfällig für Infektionen wird? Und ich frage mich, wie viele dieser Besserwisser verstehen, dass Chemotherapie dazu führen kann, dass Krebszellen mutieren und resistenter und schwieriger zu zerstören werden.

Mutige Menschen, die sich gegen diejenigen stellen, die auf Chemotherapie drängen, werden oft der Unwissenheit oder Feigheit beschuldigt, obwohl in Wirklichkeit das Gegenteil der Fall ist. Es erfordert echte mentale Stärke, sich gegen Ärzte, Krankenschwestern, Verwandte und Freunde zu stellen, die darauf bestehen (normalerweise, weil sie sich nie die Mühe gemacht haben, Nachforschungen anzustellen), dass Chemotherapie sicher und wirksam ist. Manchmal wird gesagt, dass diejenigen, die eine Chemotherapie ablehnen, dies tun, weil sie Angst haben, ihre Haare zu verlieren. Das ist eine schreckliche Beleidigung. Haare wachsen nach, und ich bezweifle sehr, dass mehr als eine kleine Anzahl von Menschen eine Chemotherapie ablehnen, weil sie sich Sorgen um Haarausfall machen. (Übrigens könnten sich Befürworter der Chemotherapie fragen, welche unsichtbaren Zellen gleichzeitig mit den Haarzellen geschädigt werden. Haarausfall ist lediglich ein oberflächliches, beobachtbares Zeichen für den Schaden, der angerichtet wird und der weitgehend unsichtbar ist.)

Im September 2024 gab das ehemalige Model Elle Macpherson bekannt, dass sie sich sieben Jahre zuvor trotz des Rates von 32 Ärzten geweigert hatte, sich einer Chemotherapie gegen Brustkrebs zu unterziehen. Als sie diese Nachricht bekannt gab, befand sie sich in „klinischer Remission“.

„Nein zu medizinischen Standardlösungen zu sagen, war das Schwierigste, was ich je in meinem Leben getan habe“, sagte sie. “Aber zu meinem eigenen inneren Gefühl nein zu sagen, wäre noch schwieriger gewesen.“

Die Berichterstattung der Unternehmensmedien über die Entscheidung von Frau Macpherson wurde unweigerlich von Artikeln begleitet, die sich für eine Chemotherapie aussprachen. „Es versteht sich von selbst, dass man sich bei einer Krebsdiagnose an den medizinischen Rat halten sollte“, sagte ein Journalist (ohne medizinische Qualifikation) in The Times of London. Das ist verständlich. Aber was ist, wenn der medizinische Rat falsch ist?