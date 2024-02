Erstaunliche Zahlen: Jauchegrube um Covid-Inejktion „öffnet sich langsam aber sicher immer mehr!“

Der Corona-Impfstoff habe viele Menschen dauerhaft geschädigt und getötet, sagte Tucker Carlson in einem Interview mit dem Technologie-Unternehmer Steve Kirsch. Er sprach von einer „Katastrophe welthistorischen Ausmaßes“. „Darüber werden Bücher geschrieben.“

Die Frage ist, wie viele Menschen durch die Injektion getötet wurden. Der ehemalige Professor Bret Weinstein sagte, Untersuchungen hätten ergeben, dass 17 Millionen Menschen durch die „Impfung“ gestorben seien.

Wie viele Menschen starben an der COVID-Impfung? Verursachen Impfungen tatsächlich Autismus? Steve Kirsch hat sich die Daten angesehen.

How many people died from the COVID shot? Do vaccines actually cause autism? Steve Kirsch has looked at the data. pic.twitter.com/QIriwDP6x5