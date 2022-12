Erwarten Sie eine weitere Ausweitung des Ukraine-Konflikts

Paul Craig Roberts

Ein unflexibler Putin deutet an, dass er an seinem langsamen Krieg festhält, der zu einer immer stärkeren Beteiligung des Westens führt. In seltenen Äußerungen zum Stand des Krieges gab Putin zu, dass es sich wahrscheinlich um einen „langen Prozess“ handeln werde.

Ist sich Putin darüber im Klaren, dass er durch die unnötige Verlängerung des Konflikts nicht nur unnötige russische Opfer verursacht, sondern auch seine Führung in Gefahr bringen könnte? Viele Russen glauben, dass Putin Russland durch seine Unfähigkeit, den Konflikt siegreich zu beenden, lächerlich macht. Dies könnte sich auch auf die Rekrutierung auswirken. Junge Leute sind nicht stolz darauf, in einer Streitkraft zu dienen, die ein Drittweltland wie die Ukraine nicht besiegt. Diese Überlegungen und die Tatsache, dass ein längerer Konflikt Washington ermöglicht, die westliche Beteiligung am Ukraine-Konflikt auszuweiten und gleichzeitig die NATO-Streitkräfte an den Grenzen Russlands aufzustocken, werfen ernsthafte Fragen über die Weisheit von Putins langsamer, begrenzter militärischer Intervention auf, wenn überhaupt. Es ergibt keinen Sinn, sich auf Kosten des eigenen Landes in die Rolle des Gutmenschen zu begeben. Ist Putin klar, dass er nicht gleichzeitig Krieg mit der Ukraine führen und die Ukraine schützen kann?

Putin scheint extrem leichtgläubig zu sein, wenn es um den Umgang mit dem Westen geht. Wenn der Westen es zuließe, würde er ihn weiterhin mit Öl und Gas versorgen, obwohl er sich mit ihm im Krieg befindet. Die frühere deutsche Bundeskanzlerin Merkel hat gerade zugegeben, dass der Westen Putin leicht getäuscht hat, indem er vorgab, dem Minsker Abkommen zuzustimmen, und es als Trick benutzte, um jede russische Reaktion auf die Ermordung der Russen im Donbass zu verhindern, bis der Westen das ukrainische Militär aufgebaut hatte. Diese 8 Jahre, in denen Putin getäuscht wurde, haben dazu geführt, dass der Konflikt in der Ukraine heute ganz anders aussieht, als er es 2014 getan hätte. Merkel sagte, das Minsker Abkommen sei „ein Versuch, der Ukraine Zeit zu geben“. Die Ukraine hat diese Zeit genutzt, um stärker zu werden, wie man heute sehen kann. Die Ukraine von 2014/15 ist nicht die Ukraine von heute. Wie Sie bei der Schlacht um Debalzewe Anfang 2015 gesehen haben, hätte Putin sie damals leicht überrennen können. Und ich bezweifle sehr, dass die NATO-Länder damals so viel hätten tun können, um der Ukraine zu helfen, wie sie es heute tun.

Der von den USA eingesetzte ukrainische Präsident Pjotr Poroschenko bestätigt Merkels Eingeständnis. RT berichtet: „Pjotr Poroschenko, der nach dem von den USA unterstützten Putsch in Kiew 2014 Präsident der Ukraine wurde, sagte im August 2015 vor einem einheimischen Publikum, dass Minsk ein Trick sei, um Zeit für eine militärische Aufrüstung zu gewinnen. Im Juli 2022 gab er dies gegenüber dem Westen in einem Interview mit deutschen Medien zu.

Nachdem Putin acht Jahre lang auf die von Washington verschmähte Friedensdiplomatie gesetzt hatte, griff er zu halbherzigen Maßnahmen, als der russische Erfolg einen schnellen und vollständigen Sieg erforderte, um Washingtons Einmischung zu verhindern. Infolgedessen haben sich die Probleme für Russland vervielfacht, da sich der Krieg immer weiter ausweitet und, wie Putin warnt, zu einem Atomkrieg führt.

Dennoch hält Putin an einer Politik fest, die seit acht Jahren nicht mehr funktioniert, eine Politik, die den Neokonservativen in Washington in die Hände spielt.