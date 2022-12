Professor erklärt, warum er kein geimpftes Blut will

Der kanadische Professor für Virusimmunologie Byram Bridle will kein Blut von geimpften Menschen, sagte er im Gespräch mit der neuseeländischen Organisation Voices for Freedom. Die Forschung zeigt, dass die Lipid-Nanopartikel, die mRNA enthalten, in das Blut gelangen, so Bridle.

Der Professor wies darauf hin, dass Menschen unmittelbar nach der Impfung Blut für die Canadian Blood Services spenden können. Dabei verbleiben die Lipid-Nanopartikel länger im Blut.

🔥 Associate Prof. of Viral Immunology Dr. Byram Bridle: On Blood Transfusions from Vaccinated People



"Substantial amount of these lipid nanoparticles which carry the mRNA, that travel throughout the blood" pic.twitter.com/mU6R04KwkB — New World Odor™ (@hugh_mankind) December 6, 2022

Laut Bridle sollte Blut von geimpften und nicht geimpften Personen unterschieden werden. „Sie müssen das kennzeichnen. Wenn ich eine Bluttransfusion benötige, möchte ich sicher sein, dass ich Blut von jemandem erhalte, der diese Produkte nicht erhalten hat“.

„Dies ist sehr einfach zu untersuchen“, betonte er. „Wir können einfach feststellen, wie viel im Umlauf ist und wie lange es im Umlauf bleibt. mRNA sollte nicht lange im Blut verbleiben, aber Lipid-Nanopartikel können länger im Blut bleiben, sagte er.

Der Professor fügte hinzu, dass das Spike-Protein in Immunzellen gefunden wurde, die darauf ausgelegt sind, das Protein zu verschlingen und es zur Aktivierung anderer Teile des Immunsystems zu verwenden. Einige dieser Zellen, die so genannten Makrophagen, bleiben bis zu drei Monate nach der Impfung an dem Spike-Protein hängen, so Bridle.

Zuvor hatte er in der Radiosendung ON Point mit Alex Pierson gesagt, dass dies schwerwiegende Folgen für Menschen, die Blut spenden, und für stillende Kinder hat. „Die Quintessenz ist: Wir haben einen großen Fehler gemacht“, sagte er.