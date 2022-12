Etwas stimmt nicht: Kinderarzt schlägt wegen Covidimpfung Alarm

US-Senator Ron Johnson veranstaltete am Mittwoch ein Forum über Coronaimpfstoffe. Er hat alle möglichen Experten zu Wort kommen lassen, darunter die Kinderärztin Renata Moon.

Vor einigen Monaten nahm sie die Packungsbeilage eines mRNA-Impfstoffs, den sie einem Kind verabreichen sollte, aus der Schachtel. Die Kinderärztin faltete den Beipackzettel auf, der zu ihrer Überraschung absichtlich leer gelassen worden war.

Dr. Renata Moon, board certified pediatrician, found an intentionally blank package insert in a box of mRNA vaccine product she planned to administer to a child.



