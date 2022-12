Isolationslager im Bundesstaat New York: Jetzt wollen die Tyrannen Berufung einlegen

Die mutige Anwältin Bobbie Anne Cox hat die Isolationslagerverordnung des Staates New York durchgesetzt, aber wir sind noch nicht über den Berg.

Von: Tessa Lena

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Die Verordnung des Staates New York über Isolationslager, 10 NYCRR 2.13 „Isolations- und Quarantäneverfahren“, erlaubt es den Behörden, freie Bürger ohne Altersbeschränkung, zeitliche Begrenzung, ordnungsgemäßes Verfahren oder den Nachweis einer Infektion zwangszuisolieren

Die mutige Anwältin Bobbie Anne Cox hat im Juli 2022 die drakonische Isolationslager-Verordnung des Staates New York durchgesetzt

Der Gouverneur und der Generalstaatsanwalt des Bundesstaates New York haben mit Zähnen und Klauen für die Beibehaltung dieser Verordnung gekämpft – und nachdem der Richter sie gekippt hatte, versprachen sie, Berufung einzulegen

Gegenwärtig sitzen die Tyrannen wahrscheinlich im Hinterhalt und versuchen, vor den Wahlen keine Unruhe zu stiften, sind aber bereit, nach den Wahlen anzugreifen

Die Medien schweigen, weshalb es an uns liegt, die Nachricht zu verbreiten, uns zu vereinen und unser Bestes zu tun, um sie aus dem Amt zu jagen und ein gutes Beispiel für zukünftige Tyrannen zu geben

Diese Geschichte handelt von einem sehr mutigen Anwalt, der die Isolationslager-Verordnung des Staates New York durchgesetzt hat. Es geht auch darum, dass wir handeln müssen – denn wir sind noch nicht über den Berg, und der Gouverneur und der Generalstaatsanwalt von New York haben versprochen, gegen die Entscheidung des Richters, der die verfassungswidrige Verordnung aufgehoben hat, Berufung einzulegen. Sie sitzen derzeit auf der Lauer, wahrscheinlich in der Hoffnung, bei den kommenden Wahlen im Staat New York wiedergewählt zu werden und dann „die hässlichen Dinge zu erledigen“.

Als New Yorker bin ich entsetzt und angewidert, und ich hoffe, dass viele, viele Menschen von der abgrundtiefen Isolationslager-Verordnung des Staates New York erfahren und die aufstrebenden Totalitaristen aus dem Amt jagen. Es geht nicht um Politik, Vereinbarungen oder Meinungsverschiedenheiten, sondern darum, unsere Eltern und Kinder vor einer verfassungswidrigen Verordnung zu schützen, die leicht zur Trennung von Familien und zu unbefristeter Inhaftierung ohne ordentliches Verfahren führen kann. Das ist so lächerlich und ekelhaft.

Eine Person kann einen Unterschied machen

Die Anwältin, die gegen die verfassungswidrige Verordnung klagte – und gewann – ist Bobbie Anne Cox, eine erfahrene New Yorker Anwältin, die seit fast 25 Jahren im Bereich des Grundsteuerrechts tätig ist.

Schon früh wurde sie auf die „COVD-Maßnahmen“ des ehemaligen Gouverneurs des Staates New York, Andrew Cuomo, aufmerksam. Als Bobbie Anne das erste Mal von der New Yorker Isolationslager-Verordnung erfuhr, rieb sie sich die Augen – aber sie war da, und sie war real.

Bobbie Anne fing an, mit anderen Anwälten zu sprechen, und viele Anwälte empfahlen ihr, zu warten, bis die Behörden damit beginnen, Menschen aus ihren Häusern zu holen und in Lager zu stecken – und dann Klage zu erheben. Aber sie konnte nicht warten, und nachdem sie viel harte Arbeit und juristische Nachforschungen darüber angestellt hatte, wie man eine solche beispiellose Klage einreichen könnte, fand sie einen Ansatz, der „Gewaltenteilung“ lautete.

Das Ergebnis war, dass sie gewann und der mutige Richter des Obersten Gerichtshofs von NYS, Ronald Ploetz, die Verordnung aufhob (Gerichtsentscheidung).

Doch wie ich bereits erwähnt habe, haben sowohl der Gouverneur als auch der Generalstaatsanwalt – die am 8. November hoffentlich abgewählt werden – versprochen, gegen die Entscheidung des Richters Berufung einzulegen. Und nun liegt es an uns allen, die Nachricht wie verrückt zu verbreiten und die Menschen wissen zu lassen, was auf uns zukommt – denn die Medien berichten überhaupt nicht darüber.

Was steht in der Isolationslager-Verordnung?

Uniting NYS, eine Bürgerinitiative, hat eine spezielle Website eingerichtet, die sehr ausführliche Informationen über die Isolationslager-Verordnung, die Klage und darüber, wie Einzelpersonen helfen können, die Tyrannen zu bekämpfen, enthält. Hier ist, was sie über die Verordnung selbst zu sagen haben:

10 NYCRR 2.13 „Isolations- und Quarantäneverfahren“ Erlaubt es dem DOH, selbst zu entscheiden, wen es zwingen will, zu isolieren oder unter Quarantäne zu stellen, ohne den Nachweis, dass die Person eine gesundheitliche Bedrohung darstellt, und zwar so lange, wie das DOH die Quarantäne erzwingen will, und an einem Ort, den das DOH für angemessen hält (was eine Quarantäne-„Einrichtung“ oder eine Haftanstalt einschließen kann).

Sie brauchen nicht zu beweisen, dass Sie tatsächlich krank sind. Sie können nur vermuten, dass Sie eine übertragbare Krankheit haben könnten.

Es gibt keine Altersbeschränkung, so dass sie Sie oder Ihr Kind oder Ihre älteren Eltern/Großeltern in die Isolation oder Quarantäne zwingen können, so lange sie wollen!

In dem Interview erwähnte Bobbie Anne, dass der Anwalt, der das Büro des Generalstaatsanwalts von New York vertritt (der für die Beibehaltung der drakonischen Verordnung kämpft), auf die Frage, wie man aus der Isolation herauskommt, wenn man von den Behörden dort untergebracht wurde, antwortete, dass die Familie einen Anwalt einschalten kann. Es gibt also wirklich kein ordentliches Verfahren!

Ein Rückblick auf Anfang 2020

Am 30. März 2020 erwähnte Michael Ryan auf einer Medienkonferenz der WHO, dass „wir in die Familien gehen müssen, um die Menschen zu finden, die möglicherweise krank sind, und sie zu entfernen“. Erinnern Sie sich an dieses Medienbriefing? Das „verschwörerische“ Internet explodierte, und dann wurden die Videos des Vortrags größtenteils entfernt, dann passierten tausend andere Dinge, und es geriet irgendwie in Vergessenheit.

Diese Aussage war einer der Gründe, warum ich meinen allerersten Substack geschrieben habe. Das vollständige Video des Medienbriefings ist immer noch auf dem WHO-Kanal zu sehen.

Ein Angriff auf die elterlichen Rechte

Ein weiterer totalitärer Schritt, über den Bobbie Anne Cox in dem Interview spricht, ist der New Yorker Gesetzesentwurf A9963, der vom NYS Assemblyman Richard Gottfried vorgeschlagen und von fünf weiteren NYS Assembly Members mitgetragen wird.

Der Gesetzentwurf entzieht den Eltern jegliche Kontrolle über medizinische, zahnärztliche oder psychische Eingriffe, die ihr minderjähriges Kind vornehmen lassen möchte. Sie müssen zwar immer noch für diese Eingriffe bezahlen, aber selbst die Versicherungsgesellschaften, die sie möglicherweise in Rechnung stellen, müssen ihnen nicht sagen, wofür sie bezahlen, es sei denn, das minderjährige Kind gibt eine ausdrückliche Erlaubnis, es den Eltern zu sagen. Mehr über diesen drakonischen Vorschlag können Sie auf Bobbie Anne’s Substack lesen.

Ein kritischer Wendepunkt

Wir befinden uns an einem kritischen Punkt, an dem wir von Tyrannen angegriffen werden, als gäbe es kein Morgen. Es ist kritisch, weil sie Tyrannen sind – aber wir sind keine Opfer, und wir haben die geistige Kraft, uns zu weigern, uns zu beugen. Bobbie Anne Cox ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass man mutig sein kann – und gewinnt. Mögen wir alle vor den Tyrannen geschützt werden – und mögen wir uns alle gegenseitig schützen.

